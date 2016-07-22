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Открытия границ с какими странами российские туристы ждут больше всего Белорусь вошла в топ-3
Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской
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В саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль греческой культуры с ярмаркой
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Место открыли основатели греческого ресторана Molon Lave
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На фестивале «Выходные с Грецией» бесплатно покажут греческое кино и спектакли
Праздник пройдет в культурном центре «Вдохновение»
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Греция вышлет двух российских дипломатов (обновлено)
Россиян обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны
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Россия вновь вошла в топ-5 самых работающих стран
В 2017 году россияне в среднем провели за работой почти 2 тысячи часов
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Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах
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