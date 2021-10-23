Центр «Насилию.нет» выпустил на Хеллоуин костюмы абьюзеров
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Friends don't lie: «Рокетбанк» устроит вечеринку в честь Хеллоуина
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В Mutabor отметят Хеллоуин. Вечеринку посвятят колдунам и шаманам
Ее организуют Arma, «Рабица», System 108 и the Volks
В клубе «Газгольдер» пройдет вечеринка Slowdance в полной темноте
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В кинотеатрах «Каро» в честь Хеллоуина покажут хоррор-сериалы
Зрителям представят новые серии «Американской истории ужасов» и «Изгоняющего дьявола»
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С таким предложением выступил член Общественной палаты Георгий Фёдоров
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