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МЫ В СОЦСЕТЯХ

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
Спецпроект
The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
Спецпроект

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам

Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
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Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться: Сможете ли вы сберечь себя, бюджет и нервы
Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Спецпроект

Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Сможете ли вы сберечь себя, бюджет и нервы

Невидимые враги: Чем мы дышим дома
Спецпроект
Невидимые враги: Чем мы дышим дома И почему очищение и контроль влажности воздуха актуальны круглый год
Невидимые враги: Чем мы дышим дома
Спецпроект

Невидимые враги: Чем мы дышим дома
И почему очищение и контроль влажности воздуха актуальны круглый год

В новый год — с новым ремонтом: какой получилась комната по проекту победителя «Битвы блогеров»
Спецпроект
В новый год — с новым ремонтом: какой получилась комната по проекту победителя «Битвы блогеров»
В новый год — с новым ремонтом: какой получилась комната по проекту победителя «Битвы блогеров»
Спецпроект

В новый год — с новым ремонтом: какой получилась комната по проекту победителя «Битвы блогеров»

Без ведра с водой и отжима тряпки руками
Промо
Без ведра с водой и отжима тряпки руками Почему стоит задуматься о покупке электрошвабры
Без ведра с водой и отжима тряпки руками
Промо

Без ведра с водой и отжима тряпки руками
Почему стоит задуматься о покупке электрошвабры

Битва блогеров
Спецпроект
Битва блогеров Они создадут четыре интерьера, а следить за их работой читатели The Village смогут онлайн
Битва блогеров
Спецпроект

Битва блогеров
Они создадут четыре интерьера, а следить за их работой читатели The Village смогут онлайн

На юго-западе Москвы появится высотный жилой комплекс с террасами
2 августа 2021

На юго-западе Москвы появится высотный жилой комплекс с террасами

Как часто менять расчески, зубные щетки, мочалки и другие вещи, которыми вы пользуетесь годами
Как часто менять расчески, зубные щетки, мочалки и другие вещи, которыми вы пользуетесь годами
Как часто менять расчески, зубные щетки, мочалки и другие вещи, которыми вы пользуетесь годами

Как часто менять расчески, зубные щетки, мочалки и другие вещи, которыми вы пользуетесь годами

Лучшие события в городе прямо сейчас
Лучшие события в городе прямо сейчас Зимний бал, 12-часовой концерт и премьера Литвиновой — пара десятков планов на эту неделю
Лучшие события в городе прямо сейчас

Лучшие события в городе прямо сейчас
Зимний бал, 12-часовой концерт и премьера Литвиновой — пара десятков планов на эту неделю

Как будут выглядеть «дом-бриллиант» и ребристая башня на ЗИЛе
Галерея
27 января 2021

Как будут выглядеть «дом-бриллиант» и ребристая башня на ЗИЛе

Правда ли, что гуманитарии и люди с математическим складом ума убираются по-разному
Спецпроект
Правда ли, что гуманитарии и люди с математическим складом ума убираются по-разному И есть ли универсальная формула чистоты
Правда ли, что гуманитарии и люди с математическим складом ума убираются по-разному
Спецпроект

Правда ли, что гуманитарии и люди с математическим складом ума убираются по-разному
И есть ли универсальная формула чистоты

Новый российский город Доброград
Промо
Новый российский город Доброград Как его строят и как здесь будут жить
Новый российский город Доброград
Промо

Новый российский город Доброград
Как его строят и как здесь будут жить

Ботинки, свитеры, пальто и стринги: Что мы будем носить в ближайшие полгода
Ботинки, свитеры, пальто и стринги: Что мы будем носить в ближайшие полгода
Ботинки, свитеры, пальто и стринги: Что мы будем носить в ближайшие полгода

Ботинки, свитеры, пальто и стринги: Что мы будем носить в ближайшие полгода

Как современные пары убираются дома
Спецпроект
Как современные пары убираются дома И что любят делать, а что нет
Как современные пары убираются дома
Спецпроект

Как современные пары убираются дома
И что любят делать, а что нет

Instagram назвал самые популярные комнатные растения. Рассказываем, где их покупать и как за ними ухаживать
Instagram назвал самые популярные комнатные растения. Рассказываем, где их покупать и как за ними ухаживать
Instagram назвал самые популярные комнатные растения. Рассказываем, где их покупать и как за ними ухаживать

Instagram назвал самые популярные комнатные растения. Рассказываем, где их покупать и как за ними ухаживать

Глобальная удаленка: Как мы к ней привыкли
ПРОМО
Глобальная удаленка: Как мы к ней привыкли И как ищем работу по новым правилам
Глобальная удаленка: Как мы к ней привыкли
ПРОМО

Глобальная удаленка: Как мы к ней привыкли
И как ищем работу по новым правилам

Осень дома: Как добавить уюта в интерьер
Осень дома: Как добавить уюта в интерьер И проводить время в квартире с удовольствием
Осень дома: Как добавить уюта в интерьер

Осень дома: Как добавить уюта в интерьер
И проводить время в квартире с удовольствием

Треть россиян хотят построить свой дом
Опрос
8 августа 2020

Треть россиян хотят построить свой дом

У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин

При этом россияне начали меньше молиться и заниматься спортом

У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин

Дом с окном вместо стены в сосновом бору

Дом с окном вместо стены в сосновом бору Мембрана, как у шаттла, теплый пол вместо конвекторов и терраса с видом на лес

Дом с окном вместо стены в сосновом бору

Дом с окном вместо стены в сосновом бору
Мембрана, как у шаттла, теплый пол вместо конвекторов и терраса с видом на лес

Гаджеты для улучшения качества воздуха дома
Гаджеты для улучшения качества воздуха дома Увлажнители, очистители, мультикомплексы и осушители
Гаджеты для улучшения качества воздуха дома

Гаджеты для улучшения качества воздуха дома
Увлажнители, очистители, мультикомплексы и осушители

Как подготовить квартиру к появлению питомца
Как подготовить квартиру к появлению питомца Продумываем детали, чтобы получать от жизни с питомцем радость, а не нервотрепку и уборку 24/7
Как подготовить квартиру к появлению питомца

Как подготовить квартиру к появлению питомца
Продумываем детали, чтобы получать от жизни с питомцем радость, а не нервотрепку и уборку 24/7

Почему миллениалы не хотят брать ипотеку 

И какую недвижимость приобретают в кредит

Почему миллениалы не хотят брать ипотеку 

ПИК встроил в домофоны своих домов функцию распознавания лиц. В подъезд можно попасть без ключа

Скоро технология появится почти во всех домах компании в Москве и области

ПИК встроил в домофоны своих домов функцию распознавания лиц. В подъезд можно попасть без ключа

Сад и огород: Где покупать балконные растения
Сад и огород: Где покупать балконные растения Чтобы устроить настоящие джунгли или выращивать съедобные травы
Сад и огород: Где покупать балконные растения

Сад и огород: Где покупать балконные растения
Чтобы устроить настоящие джунгли или выращивать съедобные травы

Московские дома с самыми дорогими и дешевыми квартирами

И где квадратный метр дорожает быстрее всего

Московские дома с самыми дорогими и дешевыми квартирами

Поуехавшие: Как обустроиться на даче
ПРОМО
Поуехавшие: Как обустроиться на даче И отмыть не только дом, но и все вокруг
Поуехавшие: Как обустроиться на даче
ПРОМО

Поуехавшие: Как обустроиться на даче
И отмыть не только дом, но и все вокруг

Как перестать бояться ипотеки и риелторов: Подкаст для тех, кто собирается покупать квартиру

Эксперты расскажут, как выбрать дом мечты

Как перестать бояться ипотеки и риелторов: Подкаст для тех, кто собирается покупать квартиру

Одежда для спорта и комфортной самоизоляции от Nnedre и «Спортивной секции»

Футболки, легинсы и худи из мягкого хлопка

Одежда для спорта и комфортной самоизоляции от Nnedre и «Спортивной секции»

Хранение вещей и мебели на время карантина

Чтобы сэкономить на аренде, а самому уехать из города

Хранение вещей и мебели на время карантина

Обустроить балкон и испечь хлеб: Чем заняться дома в майские
Обустроить балкон и испечь хлеб: Чем заняться дома в майские Разобрать гардероб, приготовить шашлык, кастомизировать вещи
Обустроить балкон и испечь хлеб: Чем заняться дома в майские

Обустроить балкон и испечь хлеб: Чем заняться дома в майские
Разобрать гардероб, приготовить шашлык, кастомизировать вещи

Как устроена самая красивая стоматология в России (Петербург)

Как устроена самая красивая стоматология в России (Петербург) «Одна из вершин русского модерна»

Как устроена самая красивая стоматология в России (Петербург)

Как устроена самая красивая стоматология в России (Петербург)
«Одна из вершин русского модерна»

Газировка, гуава и «Вудсток»: 10 отличных ароматов для дома
Газировка, гуава и «Вудсток»: 10 отличных ароматов для дома Которые заменят духи
Газировка, гуава и «Вудсток»: 10 отличных ароматов для дома

Газировка, гуава и «Вудсток»: 10 отличных ароматов для дома
Которые заменят духи

Как правильно убирать в квартире во время эпидемии?
Как правильно убирать в квартире во время эпидемии? Нужны ли специальные чистящие средства, как часто делать уборку и на что обратить внимание
Как правильно убирать в квартире во время эпидемии?

Как правильно убирать в квартире во время эпидемии?
Нужны ли специальные чистящие средства, как часто делать уборку и на что обратить внимание

Жители Москвы массово уезжают из города

Сотовые операторы находят своих абонентов в других регионах

Жители Москвы массово уезжают из города

Сколько стоит обустроить хоум-офис

И что нужно для бесперебойной работы на удаленке

Сколько стоит обустроить хоум-офис

Сотрудники The Village оценивают домашние рабочие места друг друга
Сотрудники The Village оценивают домашние рабочие места друг друга Слишком большие хозяйские столы, много IKEA, растения и алкоголь
Сотрудники The Village оценивают домашние рабочие места друг друга

Сотрудники The Village оценивают домашние рабочие места друг друга
Слишком большие хозяйские столы, много IKEA, растения и алкоголь

Чем заняться дома: Разобрать гардероб и достать летние вещи
Чем заняться дома: Разобрать гардероб и достать летние вещи Чтобы носить их дома во время самоизоляции и составить список покупок на лето
Чем заняться дома: Разобрать гардероб и достать летние вещи

Чем заняться дома: Разобрать гардероб и достать летние вещи
Чтобы носить их дома во время самоизоляции и составить список покупок на лето

Забота о ближнем: Как пересаживать комнатные растения
Забота о ближнем: Как пересаживать комнатные растения Весна — самое подходящее время для чекапа зеленых друзей
Забота о ближнем: Как пересаживать комнатные растения

Забота о ближнем: Как пересаживать комнатные растения
Весна — самое подходящее время для чекапа зеленых друзей

От коврика для йоги до ультразвукового скраба
ПРОМО
От коврика для йоги до ультразвукового скраба Гид по подаркам на 8 Марта
От коврика для йоги до ультразвукового скраба
ПРОМО

От коврика для йоги до ультразвукового скраба
Гид по подаркам на 8 Марта

Сколько москвичи добираются от дома до работы

На дорогу хотят тратить в два раза меньше времени

Сколько москвичи добираются от дома до работы

Коллекция ИКЕА для экологичной уборки дома

Еще помните времена, когда еще не было электричества и технологий?

Коллекция ИКЕА для экологичной уборки дома

Baza — об элитном доходном доме, квартиры в котором Собянин раздает своим друзьям

В жилкомплексе в центре Москвы соседствуют прокуроры, главы департаментов, полицейские и режиссеры

Baza — об элитном доходном доме, квартиры в котором Собянин раздает своим друзьям

Эксперимент: Как перестать работать за семерых
СПЕЦПРОЕКТ
Эксперимент: Как перестать работать за семерых Где и как найти себе замену, а заодно научиться доверять людям
Эксперимент: Как перестать работать за семерых
СПЕЦПРОЕКТ

Эксперимент: Как перестать работать за семерых
Где и как найти себе замену, а заодно научиться доверять людям

От декантера до массажа шеи: Гид по новогодним подаркам
ПРОМО
От декантера до массажа шеи: Гид по новогодним подаркам Но возможно вам захочется оставить их себе
От декантера до массажа шеи: Гид по новогодним подаркам
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От декантера до массажа шеи: Гид по новогодним подаркам
Но возможно вам захочется оставить их себе

Выходные без уборки – это реально?
ПРОМО
Выходные без уборки – это реально? Поговорили с героями, которым это удалось
Выходные без уборки – это реально?
ПРОМО

Выходные без уборки – это реально?
Поговорили с героями, которым это удалось

«Открытые медиа» — о поместье основателя «Эксмо» Олега Новикова на Рублевке

Его стоимость оценивается в 100 миллионов долларов

«Открытые медиа» — о поместье основателя «Эксмо» Олега Новикова на Рублевке

Жизнь в искусстве: Как работает Human Hotel — Airbnb для художников
Жизнь в искусстве: Как работает Human Hotel — Airbnb для художников В Москве появился датский сервис по поиску жилья
Жизнь в искусстве: Как работает Human Hotel — Airbnb для художников

Жизнь в искусстве: Как работает Human Hotel — Airbnb для художников
В Москве появился датский сервис по поиску жилья

Киноцентр «Соловей», который не жалко

Киноцентр «Соловей», который не жалкоТарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы

Киноцентр «Соловей», который не жалко

Киноцентр «Соловей», который не жалко
Тарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы

Как познать ковровый дзен
СПЕЦПРОЕКТ
Как познать ковровый дзен Истории о том, как обычная квартира становится причиной невроза — и что с этим делать
Как познать ковровый дзен
СПЕЦПРОЕКТ

Как познать ковровый дзен
Истории о том, как обычная квартира становится причиной невроза — и что с этим делать

Каким будет дом с двухметровыми голубями на ЗИЛе

Также птиц поменьше расположат на козырьках над входными группами

Каким будет дом с двухметровыми голубями на ЗИЛе

В Москве открылся фестиваль «Джаз осенью», посвященный краут-року

Концерты продлятся до ноября

В Москве открылся фестиваль «Джаз осенью», посвященный краут-року

«Я строю домики на деревьях»

«Я строю домики на деревьях» Петербургский мастер Антон Синкевич — про цены, заказчиков и интерьеры

«Я строю домики на деревьях»

«Я строю домики на деревьях»
Петербургский мастер Антон Синкевич — про цены, заказчиков и интерьеры

Каким будет торговый центр в 21-этажном ЖК возле Курского вокзала

Сроки строительства не приводятся

Каким будет торговый центр в 21-этажном ЖК возле Курского вокзала

«Средневековый корабль»: Дом архитектора Сергея Мишина в Вырице
«Средневековый корабль»: Дом архитектора Сергея Мишина в Вырице Что получится, если архитектор построит дом для своей семьи, а не для чужих людей
«Средневековый корабль»: Дом архитектора Сергея Мишина в Вырице

«Средневековый корабль»: Дом архитектора Сергея Мишина в Вырице
Что получится, если архитектор построит дом для своей семьи, а не для чужих людей

Каким будет жилой комплекс с мостами и садами на крыше на Рязанском проспекте

На крыше также появятся детские и спортивные площадки

Каким будет жилой комплекс с мостами и садами на крыше на Рязанском проспекте

15 мест, где можно купить винтажную мебель
15 мест, где можно купить винтажную мебель И рекомендации по выбору
15 мест, где можно купить винтажную мебель

15 мест, где можно купить винтажную мебель
И рекомендации по выбору

Названы сроки отключения горячей воды в Москве

Работы на тепловых сетях продлятся с середины мая до конца лета

Названы сроки отключения горячей воды в Москве

Pink Planet House: Загадка круглого дома под Петербургом

Pink Planet House: Загадка круглого дома под ПетербургомОткуда в поселке Солнечное появилось здание в форме Сатурна и что находится внутри него

Pink Planet House: Загадка круглого дома под Петербургом

Pink Planet House: Загадка круглого дома под Петербургом
Откуда в поселке Солнечное появилось здание в форме Сатурна и что находится внутри него

«Петербург. Где мы живем»
«Петербург. Где мы живем» Книга с лучшими материалами рубрики «Где ты живешь. Петербург»
«Петербург. Где мы живем»

«Петербург. Где мы живем»
Книга с лучшими материалами рубрики «Где ты живешь. Петербург»

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