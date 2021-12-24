The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам

Покупайте подарки выгодно — об этом позаботился Mastercard

При оплате в интернет-магазинах партнеров премиальной картой Mastercard® вас ждут скидки и специальные предложения. Покупайте модные подарки на Farfetch и бьюти-презенты на iHerb со скидками до 15 %, а также получайте дополнительный кешбэк 10 % на «Яндекс.Маркете», где можно найти буквально все. На этом возможности для выгодного шопинга не заканчиваются: косметика YSL Beauty или средства для ухода за кожей Armani Beauty обойдутся на 10 % дешевле, а еще акции есть и для брендов Michael Kors или Tommy Hilfiger. Чтобы получить свою скидку или кешбэк, ищите промокоды на странице Mastercard. А если вы все же адепт офлайн-шопинга, отправляйтесь в московский «Outlet Village Белая Дача» или петербургский Outlet Village Pulkovo, предъявляйте свою карту на стойке регистрации и забирайте ваучер на скидку 10 %.

Кажется, теперь вопрос с подарками можно легко закрыть и получить удовольствие от предновогодней суеты.