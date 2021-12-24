The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
Скоро Новый год, и хочется сделать близким лучшие подарки, при этом не потратив целое состояние, ведь себя тоже хочется порадовать стильной новинкой, классной косметикой или полезным гаджетом. Взяли на себя самое приятное — собрали три дайджеста с подарками, которые действительно захочется увидеть под елкой. К тому же все их можно заказать онлайн, чтобы вам не пришлось стоять в пробках и очередях. А благодаря премиальной карте Mastercard® вы получите дополнительную выгоду от онлайн-покупок вещей из наших подборок для разделов «Лайфстайл», «Красота», «Стиль» и не только
01
лайфстайл
Что дарить друзьям и близким: 15 классных лайфстайл-подарков для каждого
Мы нашли 15 предметов, которые придутся по вкусу вам и вашим близким — от декора для дома до полезных гаджетов. Наши фавориты: проектор для домашних вечеров с друзьями, умный светильник-ночник, который поможет улучшить качество сна, и красивые дизайнерские бокалы с графическими вставками. Это, конечно, не все. Главное, что в подборке можно выбрать подарки для людей разного возраста и любого образа жизни. Тем более разве кто-то откажется от красивого тостера?
02
КРАСОТА
Блестки, флюиды и гуаша: 15 подарков для бьютиголиков и скинтеллектуалов
Выбрали еще 15 классных товаров, которые особенно понравятся бьютиголикам и скинтеллектуалам. Тут все как полагается: блестки для лучшего новогоднего мейка, аромат, который мысленно перенесет в кафе на улочке Милана с видом на Дуомо, и магнитная маска для тех, кто не отстает от трендов индустрии. Кстати, напоминаем, что все средства и девайсы из подборки можно заказать онлайн, чтобы избежать нервотрепки в торговом центре. Ведь сохранение спокойствия — залог успешной бьюти-рутины, но уже для вас.
03
СТИЛЬ
Пуховик, балаклава и туфли со стразами: 15 модных подарков на Новый год
Эта подборка — спасение для тех, кто еще не придумал, в чем встречать Новый год. Не переживайте, из вещей в дайджесте можно собрать готовый лук, а для заказа на Farfetch потребуется всего пара кликов. Кроме этого, в нашем материале вы найдете теплые подарки для друзей и близких, как шапка бини AMI Paris или шарф Marni, так и что-то изящное, как серьга-подвеска Ambush или колье Swarovski. Самое важное — все это можно заказать со скидкой по премиальной карте Mastercard®.
Покупайте подарки выгодно — об этом позаботился Mastercard
При оплате в интернет-магазинах партнеров премиальной картой Mastercard® вас ждут скидки и специальные предложения. Покупайте модные подарки на Farfetch и бьюти-презенты на iHerb со скидками до 15 %, а также получайте дополнительный кешбэк 10 % на «Яндекс.Маркете», где можно найти буквально все. На этом возможности для выгодного шопинга не заканчиваются: косметика YSL Beauty или средства для ухода за кожей Armani Beauty обойдутся на 10 % дешевле, а еще акции есть и для брендов Michael Kors или Tommy Hilfiger. Чтобы получить свою скидку или кешбэк, ищите промокоды на странице Mastercard. А если вы все же адепт офлайн-шопинга, отправляйтесь в московский «Outlet Village Белая Дача» или петербургский Outlet Village Pulkovo, предъявляйте свою карту на стойке регистрации и забирайте ваучер на скидку 10 %.
Кажется, теперь вопрос с подарками можно легко закрыть и получить удовольствие от предновогодней суеты.
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