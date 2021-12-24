15 января, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Спецпроект
24 декабря 2021

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
АвторThe Village Specials

Скоро Новый год, и хочется сделать близким лучшие подарки, при этом не потратив целое состояние, ведь себя тоже хочется порадовать стильной новинкой, классной косметикой или полезным гаджетом. Взяли на себя самое приятное — собрали три дайджеста с подарками, которые действительно захочется увидеть под елкой. К тому же все их можно заказать онлайн, чтобы вам не пришлось стоять в пробках и очередях. А благодаря премиальной карте Mastercard® вы получите дополнительную выгоду от онлайн-покупок вещей из наших подборок для разделов «Лайфстайл», «Красота», «Стиль» и не только

01

лайфстайл

Что дарить друзьям и близким: 15 классных лайфстайл-подарков для каждого

Мы нашли 15 предметов, которые придутся по вкусу вам и вашим близким — от декора для дома до полезных гаджетов. Наши фавориты: проектор для домашних вечеров с друзьями, умный светильник-ночник, который поможет улучшить качество сна, и красивые дизайнерские бокалы с графическими вставками. Это, конечно, не все. Главное, что в подборке можно выбрать подарки для людей разного возраста и любого образа жизни. Тем более разве кто-то откажется от красивого тостера?

Читать подробнее

02

КРАСОТА

Блестки, флюиды и гуаша: 15 подарков для бьютиголиков и скинтеллектуалов

Выбрали еще 15 классных товаров, которые особенно понравятся бьютиголикам и скинтеллектуалам. Тут все как полагается: блестки для лучшего новогоднего мейка, аромат, который мысленно перенесет в кафе на улочке Милана с видом на Дуомо, и магнитная маска для тех, кто не отстает от трендов индустрии. Кстати, напоминаем, что все средства и девайсы из подборки можно заказать онлайн, чтобы избежать нервотрепки в торговом центре. Ведь сохранение спокойствия — залог успешной бьюти-рутины, но уже для вас.

Читать подробнее

03

СТИЛЬ

Пуховик, балаклава и туфли со стразами: 15 модных подарков на Новый год

Эта подборка — спасение для тех, кто еще не придумал, в чем встречать Новый год. Не переживайте, из вещей в дайджесте можно собрать готовый лук, а для заказа на Farfetch потребуется всего пара кликов. Кроме этого, в нашем материале вы найдете теплые подарки для друзей и близких, как шапка бини AMI Paris или шарф Marni, так и что-то изящное, как серьга-подвеска Ambush или колье Swarovski. Самое важное — все это можно заказать со скидкой по премиальной карте Mastercard®.

Читать подробнее

Покупайте подарки выгодно — об этом позаботился Mastercard

При оплате в интернет-магазинах партнеров премиальной картой Mastercard® вас ждут скидки и специальные предложения. Покупайте модные подарки на Farfetch и бьюти-презенты на iHerb со скидками до 15 %, а также получайте дополнительный кешбэк 10 % на «Яндекс.Маркете», где можно найти буквально все. На этом возможности для выгодного шопинга не заканчиваются: косметика YSL Beauty или средства для ухода за кожей Armani Beauty обойдутся на 10 % дешевле, а еще акции есть и для брендов Michael Kors или Tommy Hilfiger. Чтобы получить свою скидку или кешбэк, ищите промокоды на странице Mastercard. А если вы все же адепт офлайн-шопинга, отправляйтесь в московский «Outlet Village Белая Дача» или петербургский Outlet Village Pulkovo, предъявляйте свою карту на стойке регистрации и забирайте ваучер на скидку 10 %.

Кажется, теперь вопрос с подарками можно легко закрыть и получить удовольствие от предновогодней суеты.

Ваши привилегии

Материал подготовлен
при поддержке

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников

Первая полоса

Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты
Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты
Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты

Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»
Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V» Составили список таких стран
Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»
Составили список таких стран

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»
Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»
Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников «Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
«Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки

Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни
Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни
Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни

Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни

Как выглядела зимняя радуга над Москвой
Как выглядела зимняя радуга над Москвой Собрали лучшие фотографии гало
Как выглядела зимняя радуга над Москвой

Как выглядела зимняя радуга над Москвой
Собрали лучшие фотографии гало

Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать
Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать
Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать

Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать

Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»
Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории» Меньше глиттера, больше драмы
Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»

Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»
Меньше глиттера, больше драмы

Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней
Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней
Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней

Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней

Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой
Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой
Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой

Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой

Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs
Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs
Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs

Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs

«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна
«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна Который режиссер снял без брата
«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна

«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна
Который режиссер снял без брата

Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х
Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х К выходу «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона
Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х

Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х
К выходу «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона

Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской
Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской
Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской

Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской

«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом
«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом
«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом

«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом

Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве
Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве
Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве

Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве

16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы
16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы
16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы

16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы

Как изменится наша жизнь в 2022 году
Как изменится наша жизнь в 2022 году Новые законы, цены и правила
Как изменится наша жизнь в 2022 году

Как изменится наша жизнь в 2022 году
Новые законы, цены и правила

Подпишитесь на рассылку