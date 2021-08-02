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2021-08-02T14:02:05.000+03:00
2 августа 2021
На юго-западе Москвы появится высотный жилой комплекс с террасами
Галерея
2021-01-27T13:29:22.000+03:00
27 января 2021
Как будут выглядеть «дом-бриллиант» и ребристая башня на ЗИЛе
Опрос
2020-08-08T17:26:42.000+03:00
8 августа 2020
Треть россиян хотят построить свой дом
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