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На юго-западе Москвы появится высотный жилой комплекс с террасами
2 августа 2021

На юго-западе Москвы появится высотный жилой комплекс с террасами

Как будут выглядеть «дом-бриллиант» и ребристая башня на ЗИЛе
Галерея
27 января 2021

Как будут выглядеть «дом-бриллиант» и ребристая башня на ЗИЛе

Треть россиян хотят построить свой дом
Опрос
8 августа 2020

Треть россиян хотят построить свой дом