Еда, маркетинг и саморазвитие: В Москве проведут гастрономический интенсив Ikra Talks
За два дня расскажут все секреты ресторанного бизнеса
Еда, маркетинг и саморазвитие: В Москве проведут гастрономический интенсив Ikra Talks За два дня расскажут все секреты ресторанного бизнеса
Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз» Обладатель двух звезд Michelin — о русских продуктах, Алене Пассаре и о том, как не устать от своей профессии
Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз» Обладатель двух звезд Michelin — о русских продуктах, Алене Пассаре и о том, как не устать от своей профессии
Владимир Мухин и Борис Зарьков: «Многие шефы ездят готовить за деньги, а к нам — бесплатно» Основатели White Rabbit Family — о русской кухне, бизнесе и фестивале IKRA
Владимир Мухин и Борис Зарьков: «Многие шефы ездят готовить за деньги, а к нам — бесплатно» Основатели White Rabbit Family — о русской кухне, бизнесе и фестивале IKRA
В Россию едет Мэттью Кенни, создавший моду на сыроедческо-веганскую кухню
Кенни станет одним из хедлайнеров гастрономического фестиваля IKRA