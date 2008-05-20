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Еда, маркетинг и саморазвитие: В Москве проведут гастрономический интенсив Ikra Talks

За два дня расскажут все секреты ресторанного бизнеса

Еда, маркетинг и саморазвитие: В Москве проведут гастрономический интенсив Ikra Talks
За два дня расскажут все секреты ресторанного бизнеса

Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз»
Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз» Обладатель двух звезд Michelin — о русских продуктах, Алене Пассаре и о том, как не устать от своей профессии
Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз»

Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз»
Обладатель двух звезд Michelin — о русских продуктах, Алене Пассаре и о том, как не устать от своей профессии

Владимир Мухин и Борис Зарьков: «Многие шефы ездят готовить за деньги, а к нам — бесплатно»
Владимир Мухин и Борис Зарьков: «Многие шефы ездят готовить за деньги, а к нам — бесплатно» Основатели White Rabbit Family — о русской кухне, бизнесе и фестивале IKRA
Владимир Мухин и Борис Зарьков: «Многие шефы ездят готовить за деньги, а к нам — бесплатно»

Владимир Мухин и Борис Зарьков: «Многие шефы ездят готовить за деньги, а к нам — бесплатно»
Основатели White Rabbit Family — о русской кухне, бизнесе и фестивале IKRA

В Россию едет Мэттью Кенни, создавший моду на сыроедческо-веганскую кухню

Кенни станет одним из хедлайнеров гастрономического фестиваля IKRA

В Россию едет Мэттью Кенни, создавший моду на сыроедческо-веганскую кухню
Кенни станет одним из хедлайнеров гастрономического фестиваля IKRA

Early Bird Ticket@IKRA Друзья!

Early Bird Ticket@IKRA
Друзья!