По секрету всему свету: Как мы выдаем свои пароли А злоумышленники этим пользуются
Facebook создаст свою копию, где вместо настоящих пользователей будут боты
Так соцсеть надеется найти баги в системе
Facebook создаст свою копию, где вместо настоящих пользователей будут боты Так соцсеть надеется найти баги в системе
В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов
Как минимум в локальных сетях
В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов Как минимум в локальных сетях
Голунов: «Яндекс.Такси» передает данные о пользователях силовикам даже без официальных запросов
Чтобы спасать жизни
Голунов: «Яндекс.Такси» передает данные о пользователях силовикам даже без официальных запросов Чтобы спасать жизни
«Медуза»: Во время летних протестов ФСБ потребовала от «Авито», «Хабра» и Rutube доступ к переписке
И еще у 8 крупных сайтов, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями
«Медуза»: Во время летних протестов ФСБ потребовала от «Авито», «Хабра» и Rutube доступ к переписке И еще у 8 крупных сайтов, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями
Facebook рассказала, какую информацию о пользователях собирает за пределами соцсети
И зачем это делается
Facebook рассказала, какую информацию о пользователях собирает за пределами соцсети И зачем это делается
«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления
В ответ власти согласились смягчить закон о «значимых сайтах»
«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления В ответ власти согласились смягчить закон о «значимых сайтах»
Бизнес раскритиковал законопроект о «значимых сайтах». А теперь поддержал его компромиссную версию
Правда «Яндекс» и Ivi все равно настроены скептически
Бизнес раскритиковал законопроект о «значимых сайтах». А теперь поддержал его компромиссную версию Правда «Яндекс» и Ivi все равно настроены скептически
Дуров обвинил власти в попытке взлома телеграм-аккаунтов журналистов
Взломать пытались профили людей, освещавших протесты в Екатеринбурге
Дуров обвинил власти в попытке взлома телеграм-аккаунтов журналистов Взломать пытались профили людей, освещавших протесты в Екатеринбурге
В открытом доступе оказались данные 49 миллионов популярных пользователей Instagram
База данных принадлежит индийскому маркетинговому агентству
В открытом доступе оказались данные 49 миллионов популярных пользователей Instagram База данных принадлежит индийскому маркетинговому агентству
Павел Дуров обвинил WhatsApp в раскрытии данных пользователей
По мнению бизнесмена, мессенджер сотрудничает с ФБР
Павел Дуров обвинил WhatsApp в раскрытии данных пользователей По мнению бизнесмена, мессенджер сотрудничает с ФБР
МТС назвал виной сотрудника отключение СМС-оповещений активиста, сообщившего о взломе телеграма
Ранее оператор заявлял, что не совершал никаких действий по отключению услуг
МТС назвал виной сотрудника отключение СМС-оповещений активиста, сообщившего о взломе телеграма Ранее оператор заявлял, что не совершал никаких действий по отключению услуг
Telegram разрешил пользователям полностью удалять переписку у себя и собеседников
Обновление мессенджера обеспечит большую безопасность личных данных
Telegram разрешил пользователям полностью удалять переписку у себя и собеседников Обновление мессенджера обеспечит большую безопасность личных данных
Twitter разрешит скрывать ответы на твиты Функцию начнут тестировать через несколько месяцев
Google представил новые функции для защиты данных в Сети
Сервисы защитят данные пользователей за пределами сайтов и приложений Google
Google представил новые функции для защиты данных в Сети Сервисы защитят данные пользователей за пределами сайтов и приложений Google
Что делать, если вы нашли себя в хакерской базе данных Как вести себя в случае утечки и предотвратить ее в будущем
Сколько россиян используют одинаковые пароли для разных аккаунтов
Только 10 % пользователей придумывают сложные пароли
Сколько россиян используют одинаковые пароли для разных аккаунтов Только 10 % пользователей придумывают сложные пароли
Альфа-банк запустил идентификацию клиентов по венам
Пока что услуга доступна только для вип-клиентов
Альфа-банк запустил идентификацию клиентов по венам Пока что услуга доступна только для вип-клиентов
«ВКонтакте» пообещала раскрыть статистику запросов властей о пользователях
Соцсеть планирует сделать процесс взаимодействия с государством более прозрачным