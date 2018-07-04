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По секрету всему свету: Как мы выдаем свои пароли
СПЕЦПРОЕКТ
По секрету всему свету: Как мы выдаем свои паролиА злоумышленники этим пользуются
0
По секрету всему свету: Как мы выдаем свои пароли
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

По секрету всему свету: Как мы выдаем свои пароли А злоумышленники этим пользуются

Новости

Facebook создаст свою копию, где вместо настоящих пользователей будут боты

Так соцсеть надеется найти баги в системе

0
Новости

Facebook создаст свою копию, где вместо настоящих пользователей будут боты Так соцсеть надеется найти баги в системе

Новости

В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов

Как минимум в локальных сетях

0
Новости

В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов Как минимум в локальных сетях

Новости

Голунов: «Яндекс.Такси» передает данные о пользователях силовикам даже без официальных запросов

Чтобы спасать жизни

0
Новости

Голунов: «Яндекс.Такси» передает данные о пользователях силовикам даже без официальных запросов Чтобы спасать жизни

Новости

«Медуза»: Во время летних протестов ФСБ потребовала от «Авито», «Хабра» и Rutube доступ к переписке

И еще у 8 крупных сайтов, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями

0
Новости

«Медуза»: Во время летних протестов ФСБ потребовала от «Авито», «Хабра» и Rutube доступ к переписке И еще у 8 крупных сайтов, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями

Новости

Facebook рассказала, какую информацию о пользователях собирает за пределами соцсети

И зачем это делается

0
Новости

Facebook рассказала, какую информацию о пользователях собирает за пределами соцсети И зачем это делается

Новости

«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления

В ответ власти согласились смягчить закон о «значимых сайтах»

3
Новости

«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления В ответ власти согласились смягчить закон о «значимых сайтах»

Новости

Бизнес раскритиковал законопроект о «значимых сайтах». А теперь поддержал его компромиссную версию

Правда «Яндекс» и Ivi все равно настроены скептически

0
Новости

Бизнес раскритиковал законопроект о «значимых сайтах». А теперь поддержал его компромиссную версию Правда «Яндекс» и Ivi все равно настроены скептически

Новости

Дуров обвинил власти в попытке взлома телеграм-аккаунтов журналистов

Взломать пытались профили людей, освещавших протесты в Екатеринбурге

0
Новости

Дуров обвинил власти в попытке взлома телеграм-аккаунтов журналистов Взломать пытались профили людей, освещавших протесты в Екатеринбурге

Новости

В открытом доступе оказались данные 49 миллионов популярных пользователей Instagram

База данных принадлежит индийскому маркетинговому агентству

1
Новости

В открытом доступе оказались данные 49 миллионов популярных пользователей Instagram База данных принадлежит индийскому маркетинговому агентству

Новости

Павел Дуров обвинил WhatsApp в раскрытии данных пользователей

По мнению бизнесмена, мессенджер сотрудничает с ФБР

0
Новости

Павел Дуров обвинил WhatsApp в раскрытии данных пользователей По мнению бизнесмена, мессенджер сотрудничает с ФБР

Новости

МТС назвал виной сотрудника отключение СМС-оповещений активиста, сообщившего о взломе телеграма

Ранее оператор заявлял, что не совершал никаких действий по отключению услуг

0
Новости

МТС назвал виной сотрудника отключение СМС-оповещений активиста, сообщившего о взломе телеграма Ранее оператор заявлял, что не совершал никаких действий по отключению услуг

Новости

Telegram разрешил пользователям полностью удалять переписку у себя и собеседников

Обновление мессенджера обеспечит большую безопасность личных данных

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Новости

Telegram разрешил пользователям полностью удалять переписку у себя и собеседников Обновление мессенджера обеспечит большую безопасность личных данных

Новости

Twitter разрешит скрывать ответы на твиты

Функцию начнут тестировать через несколько месяцев

0
Новости

Twitter разрешит скрывать ответы на твиты Функцию начнут тестировать через несколько месяцев

Новости

Google представил новые функции для защиты данных в Сети

Сервисы защитят данные пользователей за пределами сайтов и приложений Google

0
Новости

Google представил новые функции для защиты данных в Сети Сервисы защитят данные пользователей за пределами сайтов и приложений Google

Что делать, если вы нашли себя в хакерской базе данных
Инструкция
Что делать, если вы нашли себя в хакерской базе данныхКак вести себя в случае утечки и предотвратить ее в будущем
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Что делать, если вы нашли себя в хакерской базе данных
Инструкция

Что делать, если вы нашли себя в хакерской базе данных Как вести себя в случае утечки и предотвратить ее в будущем

Новости

Сколько россиян используют одинаковые пароли для разных аккаунтов

Только 10 % пользователей придумывают сложные пароли

1
Новости

Сколько россиян используют одинаковые пароли для разных аккаунтов Только 10 % пользователей придумывают сложные пароли

Новости

Альфа-банк запустил идентификацию клиентов по венам

Пока что услуга доступна только для вип-клиентов

0
Новости

Альфа-банк запустил идентификацию клиентов по венам Пока что услуга доступна только для вип-клиентов

Новости

«ВКонтакте» пообещала раскрыть статистику запросов властей о пользователях

Соцсеть планирует сделать процесс взаимодействия с государством более прозрачным

0
Новости

«ВКонтакте» пообещала раскрыть статистику запросов властей о пользователях Соцсеть планирует сделать процесс взаимодействия с государством более прозрачным

Новости

Google обвинили в рассекречивании личной переписки пользователей Gmail‍

Сторонние компании читают переписку в коммерческих целях

1
Новости

Google обвинили в рассекречивании личной переписки пользователей Gmail‍ Сторонние компании читают переписку в коммерческих целях

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