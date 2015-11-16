В Суворовском училище Путину показали роботов. Их можно купить в интернете
Президент России посетил учебное заведение 23 апреля
ВШЭ объявила даты и место проведения фестиваля Telling Stories
Мероприятие в этом году посвятили идеям, инновациям и современным технологиям
Кибермаркет: Как устроен магазин-лаборатория «Пятерочка» Электронные ценники, дополненная реальность, умные полки и множество видеокамер
Россия ухудшила позиции в международном рейтинге инноваций
Наша страна находится на 46-м месте списка, в который вошли 126 государств
Россия укрепила позиции в рейтинге самых инновационных стран
Лидером списка вновь стала Южная Корея
В России появятся новые медицинские специальности
Столичный вуз приступает к подготовке сетевых врачей, IT-медиков, тканевых инженеров и молекулярных диетологов
В Москве открылось деловое пространство с киберкапсулами и Wi-Fi-фонарями
Здесь также установили интерактивные стены, умные столы и станцию проката самокатов
Alibaba откроет в Москве лабораторию инновационных технологий
Китайский холдинг планирует вложить 15 миллиардов долларов в научные исследования
Forbes включил в список самых инновационных две компании из России
Первое место досталось американской Salesforce
Россия сохранила свое место в рейтинге инновационных экономик
По группам «наука» и «общество» Россия получила ноль баллов
Российская компания впервые попала в рейтинг инновационного бизнеса Forbes
Mail.Ru Group заняла 97-е место в списке
Опера о Джобсе, популярность VR-порно и чат-боты от Facebook
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Виртуальная примерка обуви, аккумулятор-пятиминутка и отказ от MP3
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Рекрутинговый сервис от Google, грузовики от Tesla и суд из-за гигабайта
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Кража клиентской базы Infowatch, гаджет Apple для лечения диабета и слежка Uber за конкурентами
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Cервис доставки бритв от Gillette, массовая 3D-печать кроссовок adidas и фактчекинг Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Фонд Иннопрактика Екатерины Тихоновой учреждает новый научный центр
До получения аккредитации в научном центре будут консультировать малые и средние компании на льготных условиях
Россия опустилась на 14 строчек в рейтинге самых инновационных стран
Страна стала лидером по падению в Bloomberg Innovation Index в 2017 году
В вагонах московского метро появятся интерактивные карты
Новинки заменят привычные бумажные постеры
Большой театр оцифрует архивные материалы
В электронном виде представят афиши, фотографии и эскизы костюмов
Использовать дирижабли для контроля и перевозки коммунальных отходов
С предложением выступили представители Международного независимого эколого-политологического университета
В Москве открыли учебную клинику с имитирующими ЧП спецэффектами
Она разместилась в медицинском симуляционном центре Боткинской больницы
Facebook ввела функцию шифрования сообщений в своем мессенджере
Скрытые беседы теперь доступны для всех 900 миллионов пользователей мобильного мессенджера социальной сети
Счетная палата пожаловалась на траты «Сколково» в Генпрокуратуру
В ведомстве решили, что у центра инноваций слишком много бюджетных денег и очень высокие зарплаты
Взорвавшийся iPhone 7 Plus, новая консоль Nintendo и украденные полотна Ван Гога
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В московских школах с октября появятся часы с GPS-трекером и кнопкой SOS
Новинки раздадут ученикам тех московских школ, которые согласились принять участие в пилотном проекте запуска гаджета
На ВДНХ открылся центр информационных технологий «Умный город»
Он располагается в новом павильоне площадью 1,6 тысячи квадратных метров
Twitter изменил условия лимита знаков в сообщениях
Теперь в общем количестве символов не учитываются фотографии, анимационные GIF, видео, опросы и цитаты
В Москве запустят систему экстренной помощи при инсультах
Сеть экстренной помощи введут до конца 2016 года
В поездах МЦК запустили систему обеззараживания воздуха
Система функционирует при помощи ультрафиолетовых ламп
Московские водители смогут обжаловать штраф за неоплаченную парковку через интернет
Чтобы составить электронное заявление, нужно указать номер постановления, а также дату его вынесения
Пассажиры МЦК смогут сами открывать двери «Ласточек» при помощи кнопок
Кнопки будут работать только во время полной остановки подвижного состава на платформе
В МГУ протестируют многофункциональную кампусную карту
С 1 сентября новинку получат студенты экономического и юридического факультетов, а также Высшей школы государственного аудита
На ВДНХ откроют пункт доступа к камерам городского видеонаблюдения
Москвичи смогут следить за своей улицей, подъездом и припаркованным автомобилем в режиме реального времени
В переходе между «Театральной» и «Охотным рядом» появились откидные кресла
Новинка пока что используется в тестовом режиме
Скамейка с USB-портами для зарядки гаджетов на «Цветном бульваре»
В ближайшее время такие скамейки могут установить и в переходах между станциями
Сайт московской мэрии запустил англоязычную версию
Англоязычная версия Mos.ru будет самостоятельным ресурсом, ориентированным на туристов и экспатов
В «Сокольниках» установили QR-коды с интересными фактами о деревьях
Посетители смогут отсканировать код при помощи смартфона и узнать «легенду» того или иного дерева
На 11 станциях метро появились знаки «М» с подсветкой в цвет линий
Знаки «М» с подсветкой появились, в частности, на станциях «Алтуфьево», «Выхино», «Шаболовская» и «Первомайская»
Очереди в московских поликлиниках будут отслеживать при помощи видеокамер
Камерами оснастят кабинеты главврачей, а также холлы перед регистратурой и кабинетами дежурных терапевтов
Робот-гид проводит первую экскурсию в Москве
Экскурсия робота прошла в музее архитектуры имени Щусева
«ВКонтакте» рассказала о принципах работы своей алгоритмической ленты
Одним из главных нововведений стала возможность выделить в ленте разные типы информации
В Москве открыли сервис для подачи в электронном виде жалоб на должников
Доступ к сервису происходит автоматически через Единую систему идентификации и аутентификации
В Москве появится первый робот-экскурсовод
14 июля он проведёт экскурсию в Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева
Новые поезда метро оснастят краш-системой
В случае аварии система не позволит наехать одному вагону на другой
ЦОДД представил виртуальную карту дорожных заторов
К карте подключены камеры видеонаблюдения, которые в реальном времени показывают ситуацию на столичных дорогах
Московские суды запустят сервис электронного личного кабинета
Участники разбирательств получат доступ к процессуальным документам и видеозаписям процессов
Молоко в Москве начнут продавать через уличные автоматы
Всего установят 27 торговых аппаратов с молочной продукцией
В Москве выпустят 7 миллионов карт «Тройка» с QR-кодами
С помощью QR-кодов можно быстро оплатить проезд и восстановить неисправную карту
Спам в Dropbox, запуск Vivaldi и AR-татуировки
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Продажа Virgin America, смертность на производстве и авансы «Билайну»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В Москве заработал сервис подбора инновационных профессий
Сервис должен помочь школьникам и студентам понять, какие специальности будут востребованы в будущем
Правительство обязало 90 компаний закупать инновации у малого бизнеса
В перечень вошли различные энергетические, транспортные и военно-промышленные предприятия с госучастием
Руководителей госкомпаний лишат премий за игнорирование инноваций
Новые требования к инновационному развитию затронут 35 госкорпораций
Обязать госкомпании закупать инновации
Минэкономразвития составило список из 87 госкомпаний, которым предстоит поддержать инновационное развитие страны
«Роснано» и «Сколково» могут ликвидировать
Правительство признало существующую систему поддержки инноваций неэффективной
Россия попала в топ-50 стран по креативности
Более высокие строчки стране не позволила занять царящая в ней нетерпимость