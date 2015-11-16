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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Маски, звезды, дефиле: Где применяют дополненную реальность
СПЕЦПРОЕКТ
Маски, звезды, дефиле: Где применяют дополненную реальность Будущее моды и развлечений уже наступило
Маски, звезды, дефиле: Где применяют дополненную реальность
СПЕЦПРОЕКТ

Маски, звезды, дефиле: Где применяют дополненную реальность
Будущее моды и развлечений уже наступило

В Суворовском училище Путину показали роботов. Их можно купить в интернете

Президент России посетил учебное заведение 23 апреля

В Суворовском училище Путину показали роботов. Их можно купить в интернете

ВШЭ объявила даты и место проведения фестиваля Telling Stories

Мероприятие в этом году посвятили идеям, инновациям и современным технологиям

ВШЭ объявила даты и место проведения фестиваля Telling Stories

Кибермаркет: Как устроен магазин-лаборатория «Пятерочка»
Кибермаркет: Как устроен магазин-лаборатория «Пятерочка» Электронные ценники, дополненная реальность, умные полки и множество видеокамер
Кибермаркет: Как устроен магазин-лаборатория «Пятерочка»

Кибермаркет: Как устроен магазин-лаборатория «Пятерочка»
Электронные ценники, дополненная реальность, умные полки и множество видеокамер

Россия ухудшила позиции в международном рейтинге инноваций

Наша страна находится на 46-м месте списка, в который вошли 126 государств

Россия ухудшила позиции в международном рейтинге инноваций

Россия укрепила позиции в рейтинге самых инновационных стран

Лидером списка вновь стала Южная Корея

Россия укрепила позиции в рейтинге самых инновационных стран

В России появятся новые медицинские специальности

Столичный вуз приступает к подготовке сетевых врачей, IT-медиков, тканевых инженеров и молекулярных диетологов

В России появятся новые медицинские специальности

В Москве открылось деловое пространство с киберкапсулами и Wi-Fi-фонарями

Здесь также установили интерактивные стены, умные столы и станцию проката самокатов

В Москве открылось деловое пространство с киберкапсулами и Wi-Fi-фонарями

Alibaba откроет в Москве лабораторию инновационных технологий

Китайский холдинг планирует вложить 15 миллиардов долларов в научные исследования

Alibaba откроет в Москве лабораторию инновационных технологий

Forbes включил в список самых инновационных две компании из России

Первое место досталось американской Salesforce

Forbes включил в список самых инновационных две компании из России

Россия сохранила свое место в рейтинге инновационных экономик

По группам «наука» и «общество» Россия получила ноль баллов

Россия сохранила свое место в рейтинге инновационных экономик

Российская компания впервые попала в рейтинг инновационного бизнеса Forbes

Mail.Ru Group заняла 97-е место в списке

Российская компания впервые попала в рейтинг инновационного бизнеса Forbes

Опера о Джобсе, популярность VR-порно и чат-боты от Facebook

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Опера о Джобсе, популярность VR-порно и чат-боты от Facebook

Виртуальная примерка обуви, аккумулятор-пятиминутка и отказ от MP3

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Виртуальная примерка обуви, аккумулятор-пятиминутка и отказ от MP3

Рекрутинговый сервис от Google, грузовики от Tesla и суд из-за гигабайта

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Рекрутинговый сервис от Google, грузовики от Tesla и суд из-за гигабайта

Кража клиентской базы Infowatch, гаджет Apple для лечения диабета и слежка Uber за конкурентами

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кража клиентской базы Infowatch, гаджет Apple для лечения диабета и слежка Uber за конкурентами

Cервис доставки бритв от Gillette, массовая 3D-печать кроссовок adidas и фактчекинг Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Cервис доставки бритв от Gillette, массовая 3D-печать кроссовок adidas и фактчекинг Google

Фонд Иннопрактика Екатерины Тихоновой учреждает новый научный центр

До получения аккредитации в научном центре будут консультировать малые и средние компании на льготных условиях

Фонд Иннопрактика Екатерины Тихоновой учреждает новый научный центр

Россия опустилась на 14 строчек в рейтинге самых инновационных стран

Страна стала лидером по падению в Bloomberg Innovation Index в 2017 году

Россия опустилась на 14 строчек в рейтинге самых инновационных стран

В вагонах московского метро появятся интерактивные карты

Новинки заменят привычные бумажные постеры

В вагонах московского метро появятся интерактивные карты

Большой театр оцифрует архивные материалы

В электронном виде представят афиши, фотографии и эскизы костюмов

Большой театр оцифрует архивные материалы

Использовать дирижабли для контроля и перевозки коммунальных отходов

С предложением выступили представители Международного независимого эколого-политологического университета

Использовать дирижабли для контроля и перевозки коммунальных отходов

В Москве открыли учебную клинику с имитирующими ЧП спецэффектами

Она разместилась в медицинском симуляционном центре Боткинской больницы

В Москве открыли учебную клинику с имитирующими ЧП спецэффектами

Facebook ввела функцию шифрования сообщений в своем мессенджере

Скрытые беседы теперь доступны для всех 900 миллионов пользователей мобильного мессенджера социальной сети

Facebook ввела функцию шифрования сообщений в своем мессенджере

Счетная палата пожаловалась на траты «Сколково» в Генпрокуратуру

В ведомстве решили, что у центра инноваций слишком много бюджетных денег и очень высокие зарплаты

Счетная палата пожаловалась на траты «Сколково» в Генпрокуратуру

Взорвавшийся iPhone 7 Plus, новая консоль Nintendo и украденные полотна Ван Гога

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Взорвавшийся iPhone 7 Plus, новая консоль Nintendo и украденные полотна Ван Гога

В московских школах с октября появятся часы с GPS-трекером и кнопкой SOS

Новинки раздадут ученикам тех московских школ, которые согласились принять участие в пилотном проекте запуска гаджета

В московских школах с октября появятся часы с GPS-трекером и кнопкой SOS

На ВДНХ открылся центр информационных технологий «Умный город»

Он располагается в новом павильоне площадью 1,6 тысячи квадратных метров

На ВДНХ открылся центр информационных технологий «Умный город»

Twitter изменил условия лимита знаков в сообщениях

Теперь в общем количестве символов не учитываются фотографии, анимационные GIF, видео, опросы и цитаты

Twitter изменил условия лимита знаков в сообщениях

В Москве запустят систему экстренной помощи при инсультах

Сеть экстренной помощи введут до конца 2016 года

В Москве запустят систему экстренной помощи при инсультах

В поездах МЦК запустили систему обеззараживания воздуха

Система функционирует при помощи ультрафиолетовых ламп

В поездах МЦК запустили систему обеззараживания воздуха

Московские водители смогут обжаловать штраф за неоплаченную парковку через интернет

Чтобы составить электронное заявление, нужно указать номер постановления, а также дату его вынесения

Московские водители смогут обжаловать штраф за неоплаченную парковку через интернет

Пассажиры МЦК смогут сами открывать двери «Ласточек» при помощи кнопок

Кнопки будут работать только во время полной остановки подвижного состава на платформе

Пассажиры МЦК смогут сами открывать двери «Ласточек» при помощи кнопок

В МГУ протестируют многофункциональную кампусную карту

С 1 сентября новинку получат студенты экономического и юридического факультетов, а также Высшей школы государственного аудита

В МГУ протестируют многофункциональную кампусную карту

На ВДНХ откроют пункт доступа к камерам городского видеонаблюдения

Москвичи смогут следить за своей улицей, подъездом и припаркованным автомобилем в режиме реального времени

На ВДНХ откроют пункт доступа к камерам городского видеонаблюдения

В переходе между «Театральной» и «Охотным рядом» появились откидные кресла

Новинка пока что используется в тестовом режиме

В переходе между «Театральной» и «Охотным рядом» появились откидные кресла

Скамейка с USB-портами для зарядки гаджетов на «Цветном бульваре»

В ближайшее время такие скамейки могут установить и в переходах между станциями

Скамейка с USB-портами для зарядки гаджетов на «Цветном бульваре»

Сайт московской мэрии запустил англоязычную версию

Англоязычная версия Mos.ru будет самостоятельным ресурсом, ориентированным на туристов и экспатов

Сайт московской мэрии запустил англоязычную версию

В «Сокольниках» установили QR-коды с интересными фактами о деревьях

Посетители смогут отсканировать код при помощи смартфона и узнать «легенду» того или иного дерева

В «Сокольниках» установили QR-коды с интересными фактами о деревьях

На 11 станциях метро появились знаки «М» с подсветкой в цвет линий

Знаки «М» с подсветкой появились, в частности, на станциях «Алтуфьево», «Выхино», «Шаболовская» и «Первомайская»

На 11 станциях метро появились знаки «М» с подсветкой в цвет линий

Очереди в московских поликлиниках будут отслеживать при помощи видеокамер

Камерами оснастят кабинеты главврачей, а также холлы перед регистратурой и кабинетами дежурных терапевтов

Очереди в московских поликлиниках будут отслеживать при помощи видеокамер

Робот-гид проводит первую экскурсию в Москве

Экскурсия робота прошла в музее архитектуры имени Щусева

Робот-гид проводит первую экскурсию в Москве

«ВКонтакте» рассказала о принципах работы своей алгоритмической ленты

Одним из главных нововведений стала возможность выделить в ленте разные типы информации

«ВКонтакте» рассказала о принципах работы своей алгоритмической ленты

В Москве открыли сервис для подачи в электронном виде жалоб на должников

Доступ к сервису происходит автоматически через Единую систему идентификации и аутентификации

В Москве открыли сервис для подачи в электронном виде жалоб на должников

В Москве появится первый робот-экскурсовод

14 июля он проведёт экскурсию в Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева

В Москве появится первый робот-экскурсовод

Новые поезда метро оснастят краш-системой

В случае аварии система не позволит наехать одному вагону на другой

Новые поезда метро оснастят краш-системой

ЦОДД представил виртуальную карту дорожных заторов

К карте подключены камеры видеонаблюдения, которые в реальном времени показывают ситуацию на столичных дорогах

ЦОДД представил виртуальную карту дорожных заторов

Московские суды запустят сервис электронного личного кабинета

Участники разбирательств получат доступ к процессуальным документам и видеозаписям процессов

Московские суды запустят сервис электронного личного кабинета

Молоко в Москве начнут продавать через уличные автоматы

Всего установят 27 торговых аппаратов с молочной продукцией

Молоко в Москве начнут продавать через уличные автоматы

В Москве выпустят 7 миллионов карт «Тройка» с QR-кодами

С помощью QR-кодов можно быстро оплатить проезд и восстановить неисправную карту

В Москве выпустят 7 миллионов карт «Тройка» с QR-кодами

Спам в Dropbox, запуск Vivaldi и AR-татуировки

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Спам в Dropbox, запуск Vivaldi и AR-татуировки

Продажа Virgin America, смертность на производстве и авансы «Билайну»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Продажа Virgin America, смертность на производстве и авансы «Билайну»

В Москве заработал сервис подбора инновационных профессий

Сервис должен помочь школьникам и студентам понять, какие специальности будут востребованы в будущем

В Москве заработал сервис подбора инновационных профессий

Правительство обязало 90 компаний закупать инновации у малого бизнеса

В перечень вошли различные энергетические, транспортные и военно-промышленные предприятия с госучастием

Правительство обязало 90 компаний закупать инновации у малого бизнеса

Руководителей госкомпаний лишат премий за игнорирование инноваций

Новые требования к инновационному развитию затронут 35 госкорпораций

Руководителей госкомпаний лишат премий за игнорирование инноваций

На развитие импортозамещения направили 20 миллиардов рублей

Господдержку получат 74 проекта

На развитие импортозамещения направили 20 миллиардов рублей

Обязать госкомпании закупать инновации

Минэкономразвития составило список из 87 госкомпаний, которым предстоит поддержать инновационное развитие страны

Обязать госкомпании закупать инновации

«Роснано» и «Сколково» могут ликвидировать

Правительство признало существующую систему поддержки инноваций неэффективной

«Роснано» и «Сколково» могут ликвидировать

Самые инновационные компании мира

В тройку лидеров в 2015 году ворвалась Tesla Motors

Самые инновационные компании мира

Россия попала в топ-50 стран по креативности

Более высокие строчки стране не позволила занять царящая в ней нетерпимость

Россия попала в топ-50 стран по креативности

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ