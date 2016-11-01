В Суворовском училище Путину показали роботов. Их можно купить в интернете
Президент России посетил учебное заведение 23 апреля
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ВШЭ объявила даты и место проведения фестиваля Telling Stories
Мероприятие в этом году посвятили идеям, инновациям и современным технологиям
ВШЭ объявила даты и место проведения фестиваля Telling Stories Мероприятие в этом году посвятили идеям, инновациям и современным технологиям
Кибермаркет: Как устроен магазин-лаборатория «Пятерочка» Электронные ценники, дополненная реальность, умные полки и множество видеокамер
Россия ухудшила позиции в международном рейтинге инноваций
Наша страна находится на 46-м месте списка, в который вошли 126 государств
Россия ухудшила позиции в международном рейтинге инноваций Наша страна находится на 46-м месте списка, в который вошли 126 государств
Россия укрепила позиции в рейтинге самых инновационных стран
Лидером списка вновь стала Южная Корея
Россия укрепила позиции в рейтинге самых инновационных стран Лидером списка вновь стала Южная Корея
В России появятся новые медицинские специальности
Столичный вуз приступает к подготовке сетевых врачей, IT-медиков, тканевых инженеров и молекулярных диетологов
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В Москве открылось деловое пространство с киберкапсулами и Wi-Fi-фонарями
Здесь также установили интерактивные стены, умные столы и станцию проката самокатов
В Москве открылось деловое пространство с киберкапсулами и Wi-Fi-фонарями Здесь также установили интерактивные стены, умные столы и станцию проката самокатов
Alibaba откроет в Москве лабораторию инновационных технологий
Китайский холдинг планирует вложить 15 миллиардов долларов в научные исследования
Alibaba откроет в Москве лабораторию инновационных технологий Китайский холдинг планирует вложить 15 миллиардов долларов в научные исследования
Forbes включил в список самых инновационных две компании из России
Первое место досталось американской Salesforce
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Россия сохранила свое место в рейтинге инновационных экономик
По группам «наука» и «общество» Россия получила ноль баллов
Россия сохранила свое место в рейтинге инновационных экономик По группам «наука» и «общество» Россия получила ноль баллов
Российская компания впервые попала в рейтинг инновационного бизнеса Forbes
Mail.Ru Group заняла 97-е место в списке
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Виртуальная примерка обуви, аккумулятор-пятиминутка и отказ от MP3
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Рекрутинговый сервис от Google, грузовики от Tesla и суд из-за гигабайта
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Кража клиентской базы Infowatch, гаджет Apple для лечения диабета и слежка Uber за конкурентами
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Cервис доставки бритв от Gillette, массовая 3D-печать кроссовок adidas и фактчекинг Google
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Фонд Иннопрактика Екатерины Тихоновой учреждает новый научный центр
До получения аккредитации в научном центре будут консультировать малые и средние компании на льготных условиях
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Россия опустилась на 14 строчек в рейтинге самых инновационных стран
Страна стала лидером по падению в Bloomberg Innovation Index в 2017 году