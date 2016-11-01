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Маски, звезды, дефиле: Где применяют дополненную реальность
СПЕЦПРОЕКТ
Маски, звезды, дефиле: Где применяют дополненную реальность Будущее моды и развлечений уже наступило
Маски, звезды, дефиле: Где применяют дополненную реальность
СПЕЦПРОЕКТ

Маски, звезды, дефиле: Где применяют дополненную реальность
Будущее моды и развлечений уже наступило

В Суворовском училище Путину показали роботов. Их можно купить в интернете

Президент России посетил учебное заведение 23 апреля

В Суворовском училище Путину показали роботов. Их можно купить в интернете
Президент России посетил учебное заведение 23 апреля

ВШЭ объявила даты и место проведения фестиваля Telling Stories

Мероприятие в этом году посвятили идеям, инновациям и современным технологиям

ВШЭ объявила даты и место проведения фестиваля Telling Stories
Мероприятие в этом году посвятили идеям, инновациям и современным технологиям

Кибермаркет: Как устроен магазин-лаборатория «Пятерочка»
Кибермаркет: Как устроен магазин-лаборатория «Пятерочка» Электронные ценники, дополненная реальность, умные полки и множество видеокамер
Кибермаркет: Как устроен магазин-лаборатория «Пятерочка»

Кибермаркет: Как устроен магазин-лаборатория «Пятерочка»
Электронные ценники, дополненная реальность, умные полки и множество видеокамер

Россия ухудшила позиции в международном рейтинге инноваций

Наша страна находится на 46-м месте списка, в который вошли 126 государств

Россия ухудшила позиции в международном рейтинге инноваций
Наша страна находится на 46-м месте списка, в который вошли 126 государств

Россия укрепила позиции в рейтинге самых инновационных стран

Лидером списка вновь стала Южная Корея

Россия укрепила позиции в рейтинге самых инновационных стран
Лидером списка вновь стала Южная Корея

В России появятся новые медицинские специальности

Столичный вуз приступает к подготовке сетевых врачей, IT-медиков, тканевых инженеров и молекулярных диетологов

В России появятся новые медицинские специальности
Столичный вуз приступает к подготовке сетевых врачей, IT-медиков, тканевых инженеров и молекулярных диетологов

В Москве открылось деловое пространство с киберкапсулами и Wi-Fi-фонарями

Здесь также установили интерактивные стены, умные столы и станцию проката самокатов

В Москве открылось деловое пространство с киберкапсулами и Wi-Fi-фонарями
Здесь также установили интерактивные стены, умные столы и станцию проката самокатов

Alibaba откроет в Москве лабораторию инновационных технологий

Китайский холдинг планирует вложить 15 миллиардов долларов в научные исследования

Alibaba откроет в Москве лабораторию инновационных технологий
Китайский холдинг планирует вложить 15 миллиардов долларов в научные исследования

Forbes включил в список самых инновационных две компании из России

Первое место досталось американской Salesforce

Forbes включил в список самых инновационных две компании из России
Первое место досталось американской Salesforce

Россия сохранила свое место в рейтинге инновационных экономик

По группам «наука» и «общество» Россия получила ноль баллов

Россия сохранила свое место в рейтинге инновационных экономик
По группам «наука» и «общество» Россия получила ноль баллов

Российская компания впервые попала в рейтинг инновационного бизнеса Forbes

Mail.Ru Group заняла 97-е место в списке

Российская компания впервые попала в рейтинг инновационного бизнеса Forbes
Mail.Ru Group заняла 97-е место в списке

Опера о Джобсе, популярность VR-порно и чат-боты от Facebook

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Опера о Джобсе, популярность VR-порно и чат-боты от Facebook
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Виртуальная примерка обуви, аккумулятор-пятиминутка и отказ от MP3

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Виртуальная примерка обуви, аккумулятор-пятиминутка и отказ от MP3
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Рекрутинговый сервис от Google, грузовики от Tesla и суд из-за гигабайта

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Рекрутинговый сервис от Google, грузовики от Tesla и суд из-за гигабайта
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кража клиентской базы Infowatch, гаджет Apple для лечения диабета и слежка Uber за конкурентами

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кража клиентской базы Infowatch, гаджет Apple для лечения диабета и слежка Uber за конкурентами
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Cервис доставки бритв от Gillette, массовая 3D-печать кроссовок adidas и фактчекинг Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Cервис доставки бритв от Gillette, массовая 3D-печать кроссовок adidas и фактчекинг Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Фонд Иннопрактика Екатерины Тихоновой учреждает новый научный центр

До получения аккредитации в научном центре будут консультировать малые и средние компании на льготных условиях

Фонд Иннопрактика Екатерины Тихоновой учреждает новый научный центр
До получения аккредитации в научном центре будут консультировать малые и средние компании на льготных условиях

Россия опустилась на 14 строчек в рейтинге самых инновационных стран

Страна стала лидером по падению в Bloomberg Innovation Index в 2017 году

Россия опустилась на 14 строчек в рейтинге самых инновационных стран
Страна стала лидером по падению в Bloomberg Innovation Index в 2017 году

В вагонах московского метро появятся интерактивные карты

Новинки заменят привычные бумажные постеры

В вагонах московского метро появятся интерактивные карты
Новинки заменят привычные бумажные постеры

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