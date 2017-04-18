Прокуратура проверит отказ «Победы» пустить на рейс ребенка с ДЦП (обновлено) Ранее «Победа» сообщила о решении уволить сотрудника, ответственного за инцидент
Обновлено: Росавиация сообщила, что причиной инцидента стало отсутствие свободных мест из-за овербукинга.
Прокуратура начала проверку в связи с отказом сотрудника авиакомпании «Победа» зарегистрировать на рейс женщину с двухлетним ребенком, страдающим ДЦП. Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
В пятницу, 14 апреля, сотрудник лоукостера не пустил мать с ребенком-инвалидом на рейс Москва — Екатеринбург. Свое решение он объяснил «сбоем в программе по списку пассажиров» и предложил женщине полететь утром того же дня другой авиакомпанией, пообещав специальный трансфер до другого московского аэропорта.
О намерении проверить действия «Победы» также заявили в Росавиации. Сам инцидент в ведомстве назвали «безобразным случаем».
Ранее руководство авиакомпании приняло решение уволить руководителя группы по наземному обеспечению за некомпетентность в организации рабочего процесса.
UPD (18:25): Росавиация назвала причиной отказа в регистрации пассажиров овербукинг — продажу количества авиабилетов, превышающего число кресел в салоне самолета. Овербукинг применяется в практике некоторых зарубежных авиакомпаний, но не соответствует воздушному законодательству России.
«Росавиация считает крайне неуклюжими и некрасивыми попытки авиакомпании объяснять произошедшее тем, что пассажир прибыл на регистрацию за две минуты до ее закрытия», — отметили в ведомстве.
15 марта волейболиста новоуренгойского «Факела» Александра Кимерова высадили из самолета лоукостера «Победа» из-за слишком длинных ног.
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