Обновлено: Росавиация сообщила, что причиной инцидента стало отсутствие свободных мест из-за овербукинга.

Прокуратура начала проверку в связи с отказом сотрудника авиакомпании «Победа» зарегистрировать на рейс женщину с двухлетним ребенком, страдающим ДЦП. Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В пятницу, 14 апреля, сотрудник лоукостера не пустил мать с ребенком-инвалидом на рейс Москва — Екатеринбург. Свое решение он объяснил «сбоем в программе по списку пассажиров» и предложил женщине полететь утром того же дня другой авиакомпанией, пообещав специальный трансфер до другого московского аэропорта.

О намерении проверить действия «Победы» также заявили в Росавиации. Сам инцидент в ведомстве назвали «безобразным случаем».