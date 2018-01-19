В сентябре в Москве пройдет шоукейс петербургского лейбла Ionoff Music
Вечеринка 6 сентября состоится на двух площадках
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