Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Молодые алкоголики

Молодые алкоголики О белой горячке, обществе анонимных алкоголиков, долгах и веселье

Молодые алкоголики

Молодые алкоголики
О белой горячке, обществе анонимных алкоголиков, долгах и веселье

В сентябре в Москве пройдет шоукейс петербургского лейбла Ionoff Music

Вечеринка 6 сентября состоится на двух площадках

В сентябре в Москве пройдет шоукейс петербургского лейбла Ionoff Music

Гид по «Стереолету»: Кого слушать за пределами главной сцены
Гид по «Стереолету»: Кого слушать за пределами главной сцены Fontaines D.C., Son Lux, «Кис-кис» и еще семь отличных групп
Гид по «Стереолету»: Кого слушать за пределами главной сцены

Гид по «Стереолету»: Кого слушать за пределами главной сцены
Fontaines D.C., Son Lux, «Кис-кис» и еще семь отличных групп

«Бенгальские подонки»: «Мы играем мрачное музло»

«Бенгальские подонки»: «Мы играем мрачное музло»Подписанты петербургского лейбла Ionoff Music — о страхе жить в страхе, влиянии порно, жизни на «Парнасе» и могиле Пабло Эскобара

«Бенгальские подонки»: «Мы играем мрачное музло»

«Бенгальские подонки»: «Мы играем мрачное музло»
Подписанты петербургского лейбла Ionoff Music — о страхе жить в страхе, влиянии порно, жизни на «Парнасе» и могиле Пабло Эскобара

Трансгендерную девушку не пустили в «Ионотеку»

Основатель клуба заявил, что не считает возможным менять «менталитет страны размером с материк»

Трансгендерную девушку не пустили в «Ионотеку»

Как Shortparis стала лучшей концертной группой страны

Как Shortparis стала лучшей концертной группой страныМузыкальный журналист Никита Величко — о группе, которая всегда будет против

Как Shortparis стала лучшей концертной группой страны

Как Shortparis стала лучшей концертной группой страны
Музыкальный журналист Никита Величко — о группе, которая всегда будет против

Дуэт «Электрофорез» — о Юго-Западе Петербурга

Дуэт «Электрофорез» — о Юго-Западе ПетербургаИ о том, почему Петербург сейчас «на безумном подъеме»

Дуэт «Электрофорез» — о Юго-Западе Петербурга

Дуэт «Электрофорез» — о Юго-Западе Петербурга
И о том, почему Петербург сейчас «на безумном подъеме»

«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги»
«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги» Музыка о молодости, записанная девочками-подростками из Петербурга — и снова лейбл Ионова
«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги»

«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги»
Музыка о молодости, записанная девочками-подростками из Петербурга — и снова лейбл Ионова

«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»

«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»От поэтического баттла до «Диско-сенокоса» — шесть дней в эпицентре петербургского андерграунда

«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»

«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»
От поэтического баттла до «Диско-сенокоса» — шесть дней в эпицентре петербургского андерграунда

Гречка: От Кингисеппа до Москвы за полгода

Гречка: От Кингисеппа до Москвы за полгода17-летняя артистка из «ВКонтакте» уверенно набирает популярность. Кто она такая?

Гречка: От Кингисеппа до Москвы за полгода

Гречка: От Кингисеппа до Москвы за полгода
17-летняя артистка из «ВКонтакте» уверенно набирает популярность. Кто она такая?