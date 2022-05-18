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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Apple нашла уязвимость в системе безопасности iPhone, iPad и Mac

Apple нашла уязвимость в системе безопасности iPhone, iPad и Mac

Минцифры: к 2024 году доля iPhone в России сократится вдвое
18 мая 2022

Минцифры: к 2024 году доля iPhone в России сократится вдвое

6 февраля 2022

Apple покажет новые iPhone SE и iPad Air на презентации 8 марта

Apple выберет лучшие макрофото, снятые на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max
Конкурс
26 января 2022

Apple выберет лучшие макрофото, снятые на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max

23 ноября 2021

Эксперты зафиксировали нехватку айфонов

Без суеверий: Стоит ли покупать iPhone 13 Pro Max
Без суеверий: Стоит ли покупать iPhone 13 Pro Max Чем хорош и плох самый большой, мощный и дорогой телефон из новой линейки гаджетов Apple
Без суеверий: Стоит ли покупать iPhone 13 Pro Max

Без суеверий: Стоит ли покупать iPhone 13 Pro Max
Чем хорош и плох самый большой, мощный и дорогой телефон из новой линейки гаджетов Apple

Apple выпустила iOS 15 — что в ней нового и как ее установить
21 сентября 2021

Apple выпустила iOS 15 — что в ней нового и как ее установить

Apple показала iPhone 13 и часы с увеличенным экраном
15 сентября 2021

Apple показала iPhone 13 и часы с увеличенным экраном

2 февраля 2021

iPhone будет распознавать лицо в маске и защищать личные данные пользователя

4 декабря 2020

Продажи новых айфонов в России упали в три раза. Их не найти в магазинах

Рейтинг
2 декабря 2020

Самые популярные приложения для iPhone в России

Мнение
20 ноября 2020

«Невероятно громоздкая железяка» — Павел Дуров об iPhone 12 Pro

23 октября 2020

В интернете появились десятки фальшивых сайтов, предлагающих оформить предзаказ iPhone 12

обновлено20 октября 2020

Сотрудников «Аэрофлота» обвинили в контрабанде айфонов и айпэдов из США

Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple
Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple
Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple

Сразу четыре айфона и никакого адаптера в коробке. Главное с презентации Apple

31 июля 2020

Apple перенесла презентацию новинок

Лучшие фотографии, снятые на айфон

Лучший снимок сделал парень из Петербурга

Лучшие фотографии, снятые на айфон

В работе приложений для iPhone произошел масштабный сбой

Во всем винят Facebook

В работе приложений для iPhone произошел масштабный сбой

В России начнут продавать бытовую технику по подписке

От 455 рублей в месяц

В России начнут продавать бытовую технику по подписке

Apple выпустила iOS 13.5 с коронавирусными функциями

Разблокировать смартфон в маске теперь можно чуть быстрее

Apple выпустила iOS 13.5 с коронавирусными функциями

Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей
Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей Что умеет и чего не умеет новый SE
Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей

Стоит ли покупать новый «дешевый» айфон за 39 990 рублей
Что умеет и чего не умеет новый SE

Apple представила новый бюджетный iPhone SE с начинкой iPhone 11

Предзаказ можно сделать с 23 апреля

Apple представила новый бюджетный iPhone SE с начинкой iPhone 11

Пятичасовая прогулка по Эрмитажу, снятая на iPhone

Режиссером проекта стала Аксинья Гог

Пятичасовая прогулка по Эрмитажу, снятая на iPhone

Как правильно покупать подержанный айфон
Как правильно покупать подержанный айфон На что обратить внимание и как проверять устройство
Как правильно покупать подержанный айфон

Как правильно покупать подержанный айфон
На что обратить внимание и как проверять устройство

Re:Store запустил сервис аренды айфонов

Через год аренды смартфон можно выкупить, переплатив около 11 тысяч рублей

Re:Store запустил сервис аренды айфонов

На старых iPhone и iPad перестанет работать интернет. Этого можно избежать, если обновить прошивку

Проблемы возникли из-за сброса данных о времени в системе GPS

На старых iPhone и iPad перестанет работать интернет. Этого можно избежать, если обновить прошивку

Великий и ужасный: Стоит ли покупать iPhone 11
Великий и ужасный: Стоит ли покупать iPhone 11 Всего за месяц экран уже в царапинах, а от дизайна все еще больно. Зато какая камера!
Великий и ужасный: Стоит ли покупать iPhone 11

Великий и ужасный: Стоит ли покупать iPhone 11
Всего за месяц экран уже в царапинах, а от дизайна все еще больно. Зато какая камера!

Apple никак не совладает с новой iOS. Версия 1.2 не дает нормально говорить по телефону

Компания устраняет старые ошибки и приносит новые

Apple никак не совладает с новой iOS. Версия 1.2 не дает нормально говорить по телефону

Какие iPhone меняют на новые модели

Не обязательно старые

Какие iPhone меняют на новые модели

В России распродали почти все самые дорогие модели iPhone

Новая поставка ожидается в октябре

В России распродали почти все самые дорогие модели iPhone

Apple снизила цены на старые айфоны

По сравнению со стартом продаж цены снизились почти на 20 тысяч

Apple снизила цены на старые айфоны

Трехкамерные айфоны, новые часы и TV+: Главное о новинках Apple
Трехкамерные айфоны, новые часы и TV+: Главное о новинках Apple Обновленные смартфоны получили сверхширокоугольную камеру, а у часов теперь постоянно активный экран
Трехкамерные айфоны, новые часы и TV+: Главное о новинках Apple

Трехкамерные айфоны, новые часы и TV+: Главное о новинках Apple
Обновленные смартфоны получили сверхширокоугольную камеру, а у часов теперь постоянно активный экран

Как найти потерянный телефон
Как найти потерянный телефон И что обязательно нужно сделать после покупки нового гаджета
Как найти потерянный телефон

Как найти потерянный телефон
И что обязательно нужно сделать после покупки нового гаджета

Зеленый айфон и водонепроницаемые AirPods: Bloomberg анонсировал новинки Apple

Новые товары выйдут в конце 2019 года или в начале следующего

Зеленый айфон и водонепроницаемые AirPods: Bloomberg анонсировал новинки Apple

Лучшие фотографии, снятые на айфон

Среди победителей — трое россиян

Лучшие фотографии, снятые на айфон

Самые красивые приложения 2019 года по версии Apple

Компания выбрала девять победителей

Самые красивые приложения 2019 года по версии Apple

«Яндекс» выпустил определитель номера для айфонов

Система автоматически сверяет входящие с базой «Яндекс.Справочника»

«Яндекс» выпустил определитель номера для айфонов

«Связной» по ошибке продавал смартфоны в разы дешевле. За 15 минут их купили 854 человека

Покупатели получат гаджеты по цене на момент заказа

«Связной» по ошибке продавал смартфоны в разы дешевле. За 15 минут их купили 854 человека

Какие айфоны чаще всего продают москвичи

И по какой цене

Какие айфоны чаще всего продают москвичи

Apple представила фотопроект журналиста Сергея Пономарева о Транссибирской магистрали

Фотограф снял на айфон свое недельное путешествие по самой длинной железной дороге

Apple представила фотопроект журналиста Сергея Пономарева о Транссибирской магистрали

Раздел на сайте Apple о малоизвестных возможностях iPhone

На странице рассказывают, как устроить видеозвонок на 32 человека или стереть данные с потерянного телефона

Раздел на сайте Apple о малоизвестных возможностях iPhone

Лучшие фотографии, снятые на айфон

Apple назвала победителей конкурса «Снято на iPhone»

Лучшие фотографии, снятые на айфон

Российский офис Apple выплатит около 700 тысяч рублей владельцам неисправных айфонов

Пользователи обращались в суд, так как их устройства перестали работать раньше срока

Российский офис Apple выплатит около 700 тысяч рублей владельцам неисправных айфонов

Российские ретейлеры снизили цены на последние айфоны

iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max можно купить дешевле

Российские ретейлеры снизили цены на последние айфоны

Bloomberg: Apple планирует выпустить смартфон с лазерной 3D-камерой

Новая камера сможет распознавать лица на расстоянии до 5 метров

Bloomberg: Apple планирует выпустить смартфон с лазерной 3D-камерой

Apple снизит цены на айфоны в странах с ослабшими валютами

Изменения могут коснуться и России

Apple снизит цены на айфоны в странах с ослабшими валютами

«Азбука вкуса» начала продавать технику Apple

Устройства доступны в пяти супермаркетах сети и в онлайн-магазине

«Азбука вкуса» начала продавать технику Apple

Занимательная экономика: Кто стоит в очередях за деньги
Занимательная экономика: Кто стоит в очередях за деньги Сколько получают те, кто сутками ждет старта продаж нового айфона или лимитированных кроссовок
Занимательная экономика: Кто стоит в очередях за деньги

Занимательная экономика: Кто стоит в очередях за деньги
Сколько получают те, кто сутками ждет старта продаж нового айфона или лимитированных кроссовок

Apple cообщила о дефектах в iPhone X и MacBook Pro

Компания предлагает бесплатный ремонт ноутбуков и замену экранов смартфонов

Apple cообщила о дефектах в iPhone X и MacBook Pro

Как создать собственное 3D-фото в фейсбуке
Как создать собственное 3D-фото в фейсбуке И порадовать друзей динамичными снимками, пока они еще не успели всем надоесть
Как создать собственное 3D-фото в фейсбуке

Как создать собственное 3D-фото в фейсбуке
И порадовать друзей динамичными снимками, пока они еще не успели всем надоесть

В Музее Москвы откроется выставка подводных снимков на iPhone X

Проект посвящен технологиям, которые помогают создавать произведения искусства

В Музее Москвы откроется выставка подводных снимков на iPhone X

Сотни человек из очереди за новым айфоном не стали покупать смартфон

В итоге первым покупателем стал человек, который занимал 247-е место в очереди

Сотни человек из очереди за новым айфоном не стали покупать смартфон

На Тверской выстроилась очередь за новым айфоном за несколько дней до старта продаж

Тем временем на Avito продают места в этой очереди за сотни тысяч рублей

На Тверской выстроилась очередь за новым айфоном за несколько дней до старта продаж

На Avito продают места в очереди за новым айфоном за сотни тысяч рублей

Цена за такую услугу достигает 250 тысяч рублей

На Avito продают места в очереди за новым айфоном за сотни тысяч рублей

Пресненский суд взыскал с Apple моральную компенсацию за неисправный айфон

Владелице iPhone удалось отсудить 120 тысяч рублей

Пресненский суд взыскал с Apple моральную компенсацию за неисправный айфон

Что россияне обменивают или продают ради айфона

Данные предоставил сервис объявлений «Юла»

Что россияне обменивают или продают ради айфона

Apple представила три новых айфона и умные часы с функцией ЭКГ

Самая дешевая модель смартфона обойдется в 65 тысяч рублей

Apple представила три новых айфона и умные часы с функцией ЭКГ

Как меняются цены на новые айфоны после их выхода

Смартфоны Apple существенно дешевеют уже через месяц

Как меняются цены на новые айфоны после их выхода

Bloomberg раскрыл подробности трех новых моделей iPhone

Все новые смартфоны Apple будет оснащены системой управления на основе жестов и Face ID

Bloomberg раскрыл подробности трех новых моделей iPhone

«М.Видео» откроет авторизованные центры для ремонта техники Apple

Первые два сервиса откроются в московских торговых центрах

«М.Видео» откроет авторизованные центры для ремонта техники Apple

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