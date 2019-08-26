«Я потерял айфон»

У смартфонов от Apple есть функция «Найти iPhone»: если ранее вы запустили ее в настройках, то для поиска гаджета надо авторизоваться в iСloud и включить одноименную программу. Там можно увидеть местоположение устройства, а если оно поблизости — включить сигнал на нем (это также можно сделать с помощью «яблочных» часов).

Если телефон далеко, через «Найти iPhone» можно включить на нем режим пропажи: устройство заблокируется, и на экране появится ваше сообщение о том, как с вами связаться. Этот режим также временно заблокирует платежи через Apple Pay с телефона. В случае если функция «Найти iPhone» не была заранее активирована, вам остается только сменить пароль в Apple ID, чтобы избежать утечки данных.