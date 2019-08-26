Как найти потерянный телефон И что обязательно нужно сделать после покупки нового гаджета
The Village продолжает рассказывать, как правильно тратить и экономить деньги, а также не потерять их в случае проблем. На этот раз мы разбираемся, как найти пропавший смартфон и что делать, если он украден или разрядился.
«Я потерял айфон»
У смартфонов от Apple есть функция «Найти iPhone»: если ранее вы запустили ее в настройках, то для поиска гаджета надо авторизоваться в iСloud и включить одноименную программу. Там можно увидеть местоположение устройства, а если оно поблизости — включить сигнал на нем (это также можно сделать с помощью «яблочных» часов).
Если телефон далеко, через «Найти iPhone» можно включить на нем режим пропажи: устройство заблокируется, и на экране появится ваше сообщение о том, как с вами связаться. Этот режим также временно заблокирует платежи через Apple Pay с телефона. В случае если функция «Найти iPhone» не была заранее активирована, вам остается только сменить пароль в Apple ID, чтобы избежать утечки данных.
«Я потерял телефон на Android»
Чтобы найти телефон в случае пропажи, стоит активировать в нем геолокацию и функцию «Найти устройство». Ее в зависимости от версии операционной системы можно найти в разделах «Конфиденциальность» или «Безопасность» в меню «Настройки».
Потом вам понадобится компьютер или другой девайс с вашей учетной записью в Google. При запросе «найти телефон на Android» в одноименном поисковике он сам предложит перейти к поиску устройства (это можно сделать и перейдя по ссылке). На карте он покажет место, где смартфон последний раз был в Сети. На него можно будет позвонить (телефон будет издавать звуки пять минут, даже если был в беззвучном режиме), заблокировать или стереть все данные. В Play Store также можно скачать сторонние приложения для поиска девайса.
Потерянный телефон выключен
Выключенный айфон можно все равно перевести в режим пропажи — он активируется, как только устройство снова будет онлайн.
У Android нет подобной функции, но историю передвижений устройства можно посмотреть на Google Maps. Нужно в них авторизоваться и выбрать вкладку «Хронология» в меню слева. Там будет видно место, где гаджет последний раз был в Сети.
«Кажется, телефон украли»
После этого выключенный телефон остается искать только по сим-карте или IMEI. В первом случае нужно будет обратиться к сотовому оператору — можно будет поискать его по GPS и заодно заблокировать сим-карту.
IMEI-номер можно увидеть в настройках телефона, а также найти на коробке от гаджета и в гарантийном талоне. Вам также потребуется договор с сотовым оператором. Код и договор нужно отнести в районное отделение полиции и написать там заявление о пропаже. После этого полицейские сделают запрос сотовому оператору. По IMEI можно увидеть устройство, когда оно появится в Сети, даже если воры выкинули вашу сим-карту.
Если на вас вышли похитители и требуют выкуп, не ходите на встречу в одиночку, лучше возьмите с собой кого-то из друзей и обратитесь в полицию.
Что сделать, чтобы обезопасить себя от пропажи:
Активируйте функции «Найти iPhone» и «Найти устройство» на Android сразу после покупки;
Включите защиту паролем или отпечатком пальца;
Запишите IMEI-номер гаджета;
Храните договор с сотовым оператором.
Комментарии
Ну, полицию тоже можно понять: приходит какой-то терпила и трясет своими бумажками и заявлениями. Мешает выполнять показатели и разнарядки, гад такой... На фиг он тут нам нужен?
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