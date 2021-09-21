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Apple выпустила iOS 15 — что в ней нового и как ее установить
21 сентября 2021

Apple выпустила iOS 15 — что в ней нового и как ее установить

Apple показала iPhone 13 и часы с увеличенным экраном
15 сентября 2021

Apple показала iPhone 13 и часы с увеличенным экраном

2 февраля 2021

iPhone будет распознавать лицо в маске и защищать личные данные пользователя

4 декабря 2020

Продажи новых айфонов в России упали в три раза. Их не найти в магазинах

Рейтинг
2 декабря 2020

Самые популярные приложения для iPhone в России

Мнение
20 ноября 2020

«Невероятно громоздкая железяка» — Павел Дуров об iPhone 12 Pro

23 октября 2020

В интернете появились десятки фальшивых сайтов, предлагающих оформить предзаказ iPhone 12

обновлено20 октября 2020

Сотрудников «Аэрофлота» обвинили в контрабанде айфонов и айпэдов из США

31 июля 2020

Apple перенесла презентацию новинок