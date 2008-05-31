Я работаю водителем троллейбуса и снимаю об этом ролики в TikTok «Набил на ноге разбитый боевой троллейбус, за рулем — водитель, а вокруг — пустыня»
Я работаю водителем троллейбуса и снимаю об этом ролики в TikTok «Набил на ноге разбитый боевой троллейбус, за рулем — водитель, а вокруг — пустыня»
Сколько стоит жизнь в Иркутске Квартира в историческом центре, соленый омуль и пикник на берегу Байкала
Сколько стоит жизнь в Иркутске Квартира в историческом центре, соленый омуль и пикник на берегу Байкала
Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village Что интересного публиковали редакции — от Киева до Владивостока
Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village Что интересного публиковали редакции — от Киева до Владивостока
В Иркутске и Нижнем Новгороде запустилась франшиза The Village
Она рассчитана на города с населением свыше 700 тысяч человек
«Боярышник» с метиловым спиртом произвели в Петербурге
Об этом рассказал представитель Росалкогольрегулирования Алексей Крупин
Harat’s: Как привезти ирландский паб из Сибири в Европу Создатель одной из крупнейших сетей пабов России рассказал The Village о том, как теперь строит бизнес в Хорватии
Harat’s: Как привезти ирландский паб из Сибири в Европу Создатель одной из крупнейших сетей пабов России рассказал The Village о том, как теперь строит бизнес в Хорватии
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей
Иркутским органам власти запретили сотрудничать с Google
Соответствующее указание поступило от представителей Администрации президента
Иркутского кибернаёмника приговорили к двум годам условного заключения
Он атаковал сайты интернет-магазинов по заказу их конкурентов
ФАС обвинила «Аэрофлот», «Ютэйр», «Сибирь» и «Уральские авиалинии» в ценовом сговоре
Авиакомпании установили максимальные тарифы на рейсы между Иркутском и Москвой, что привело к массовым жалобам потребителей
Как открыть итальянскую сыроварню в Иркутске Сергей Перевозников открыл в Иркутске первую сыроварню и теперь варит итальянские рикотту и страккино, делает йогурт, сметану и творог. The Village узнал, как ему это удалось.
Как открыть итальянскую сыроварню в Иркутске Сергей Перевозников открыл в Иркутске первую сыроварню и теперь варит итальянские рикотту и страккино, делает йогурт, сметану и творог. The Village узнал, как ему это удалось.
Озеро Байкал Скоро – лето… пора отпусков, путешествий, пляжных романов… Некоторые читатели, наверняка, отправятся любоваться европейскими столицами, а кто-то – останется дома… И, наверняка, совсем немногим захочется попробовать что-то необычное и интересное. В этом сезоне, когда Россию, наконец, стали бояться и уважать, самое время изучить необъятные просторы родины и, в особенности, азиатскую её...