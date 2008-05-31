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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Я работаю водителем троллейбуса и снимаю об этом ролики в TikTok
Я работаю водителем троллейбуса и снимаю об этом ролики в TikTok «Набил на ноге разбитый боевой троллейбус, за рулем — водитель, а вокруг — пустыня»
Я работаю водителем троллейбуса и снимаю об этом ролики в TikTok

Я работаю водителем троллейбуса и снимаю об этом ролики в TikTok
«Набил на ноге разбитый боевой троллейбус, за рулем — водитель, а вокруг — пустыня»

Почему всем нужно хотя бы раз съездить на Байкал
СПЕЦПРОЕКТ
Почему всем нужно хотя бы раз съездить на Байкал И неважно — зимой или летом
Почему всем нужно хотя бы раз съездить на Байкал
СПЕЦПРОЕКТ

Почему всем нужно хотя бы раз съездить на Байкал
И неважно — зимой или летом

Сколько стоит жизнь в Иркутске
Сколько стоит жизнь в Иркутске Квартира в историческом центре, соленый омуль и пикник на берегу Байкала
Сколько стоит жизнь в Иркутске

Сколько стоит жизнь в Иркутске
Квартира в историческом центре, соленый омуль и пикник на берегу Байкала

Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village
Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village Что интересного публиковали редакции — от Киева до Владивостока
Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village

Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village
Что интересного публиковали редакции — от Киева до Владивостока

В Иркутске и Нижнем Новгороде запустилась франшиза The Village

Она рассчитана на города с населением свыше 700 тысяч человек

В Иркутске и Нижнем Новгороде запустилась франшиза The Village

Самые популярные российские города в Рождество

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург

Самые популярные российские города в Рождество

«Боярышник» с метиловым спиртом произвели в Петербурге

Об этом рассказал представитель Росалкогольрегулирования Алексей Крупин

«Боярышник» с метиловым спиртом произвели в Петербурге

Harat’s: Как привезти ирландский паб из Сибири в Европу
Harat’s: Как привезти ирландский паб из Сибири в Европу Создатель одной из крупнейших сетей пабов России рассказал The Village о том, как теперь строит бизнес в Хорватии
Harat’s: Как привезти ирландский паб из Сибири в Европу

Harat’s: Как привезти ирландский паб из Сибири в Европу
Создатель одной из крупнейших сетей пабов России рассказал The Village о том, как теперь строит бизнес в Хорватии

Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело

Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело
Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей

Иркутским органам власти запретили сотрудничать с Google

Соответствующее указание поступило от представителей Администрации президента

Иркутским органам власти запретили сотрудничать с Google

Иркутского кибернаёмника приговорили к двум годам условного заключения

Он атаковал сайты интернет-магазинов по заказу их конкурентов

Иркутского кибернаёмника приговорили к двум годам условного заключения

ФАС обвинила «Аэрофлот», «Ютэйр», «Сибирь» и «Уральские авиалинии» в ценовом сговоре

Авиакомпании установили максимальные тарифы на рейсы между Иркутском и Москвой, что привело к массовым жалобам потребителей

ФАС обвинила «Аэрофлот», «Ютэйр», «Сибирь» и «Уральские авиалинии» в ценовом сговоре

Как открыть итальянскую сыроварню в Иркутске
Как открыть итальянскую сыроварню в Иркутске Сергей Перевозников открыл в Иркутске первую сыроварню и теперь варит итальянские рикотту и страккино, делает йогурт, сметану и творог. The Village узнал, как ему это удалось.
Как открыть итальянскую сыроварню в Иркутске

Как открыть итальянскую сыроварню в Иркутске
Сергей Перевозников открыл в Иркутске первую сыроварню и теперь варит итальянские рикотту и страккино, делает йогурт, сметану и творог. The Village узнал, как ему это удалось.

Озеро Байкал Скоро – лето… пора отпусков, путешествий, пляжных романов… Некоторые читатели, наверняка, отправятся любоваться европейскими столицами, а кто-то – останется дома… И, наверняка, совсем немногим захочется попробовать что-то необычное и интересное. В этом сезоне, когда Россию, наконец, стали бояться и уважать, самое время изучить необъятные просторы родины и, в особенности, азиатскую её...

Озеро Байкал