Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях
Дата-сайентистки, разработчицы и дизайнерки против гендерной дискриминации
«ВКонтакте» открыла набор на летнюю стажировку. Она пройдет онлайн
Попасть на нее можно независимо от возраста и опыта работы
В Google Play заметили приложение мэрии «Социальный мониторинг». Оно собирает информацию о горожанах
Сервис имеет доступ к геолокации, фото и другим настройкам устройства
МФТИ запустил бесплатный онлайн-курс по спортивному программированию
Студенты за четыре недели научатся решать олимпиадные задачи
Mail.ru запустит бесплатный курс по digital-профессиям для гуманитариев
Лучших студентов возьмут на работу в компанию
«Яндекс» приглашает на оплачиваемую летнюю стажировку для начинающих айтишников
Она пройдет в Москве, Петербурге и еще восьми городах
«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления
В ответ власти согласились смягчить закон о «значимых сайтах»
«Яндекс» запустил бесплатную школу для продакт-менеджеров
Занятия будут проходить в московском офисе компании раз в неделю в течение четырех месяцев
GeekBrains проведет бесплатный онлайн-марафон по программированию и маркетингу
Все участники марафона получат специальный сертификат и приглашение в офис Mail.Ru Group
Молодые чиновники и силовики больше остальных чувствуют уверенность в своем будущем
Эксперты РАНХиГС узнали, как молодые россияне оценивают свои перспективы на рынке труда
Apple выпустила слишком мощный MacBook. Системе приходится занижать производительность
Под нагрузкой ноутбук быстро нагревается, из-за чего включается механизм защиты от перегрева
В Москве открылся первый в России центр цифрового лидерства SAP
Российский информационный хаб стал вторым по размеру в мире после центра в Нью-Йорке
Пользователи Telegram смогут создать свой вариант мессенджера
Компания выпустила библиотеку для разработки сторонних клиентов
«Яндекс» научился понимать современную лексику
Сервис также может составить словарную статью про новые слова
Власти заплатят исследователям для поиска IT-уязвимостей
Тестирование начнется в апреле и продолжится до конца 2020 года
В российских школах пройдут занятия на ИТ-тренажере
Также в рамках образовательной акции «Час кода» для школьников проведут лекции о программировании
«Нетология» открыла в Москве кампус для обучения ИТ-специальностям
Также проект планирует запустить курсы для школьников
Неправильный бургер, робот-юрист и блокчейн-платформа для автоиндустрии
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Глава Qiwi запускает академию по изучению блокчейн-технологий
Вести занятия будут сотрудники Qiwi и приглашенные специалисты
В 2019 году в России протестируют единую систему управления Сетью
Власти готовы поддержать разработчиков антивирусов и систем фильтрации трафика
Игра про русского алкоголика, робокоп в Дубае и инвестиции в криптовалюте
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Созданный в Петербурге язык программирования стал официальным для разработки на Android
Язык Kotlin разработала петербургская компания JetBrains
СКБ-банк введет электронную систему быстрой проверки заемщиков
Кредитные махинации вычислят по геолокации и соцсетям
«Яндекс.Такси» может ввести электронную систему контроля усталости водителей
Cистема будет предупреждать водителей о необходимости перерыва и ограничивать для них прием заказов
Путешествие вокруг Луны, будущее от «Лаборатории Касперского» и робот-грузчик
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В России появится реестр отечественного IT-оборудования
Предполагается, что он будет работать по аналогии с реестром отечественного ПО
Российских операторов переведут на отечественное оборудование
Власти готовят налоговые послабления для поддержки отечественных производителей телекоммуникационной техники
Госдума приняла закон о «налоге на Google»
Некоторые электронные услуги иностранных компаний обложат НДС
Успех Coub, эволюция Siri и окна для Hyperloop
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Расходы бюджета Москвы в 2016 году вырастут на 100 миллиардов рублей
Большая часть дополнительных затрат приходится на статьи социальной направленности
Российских разработчиков освободят от «налога на Google»
Схему, которая позволит взимать НДС только с иностранных компаний, пока не придумали
Поощрять руководство госкомпаний за покупку российского ПО
Похожий принцип уже используется для стимулирования закупок инноваций
Ввести НДС на импортный софт и контент
Законопроект с таким предложением уже внесён в Госдуму
Интернет-омбудсмен — о вреде России от подготовки IT-специалистов (обновлено)
Мариничев полагает, что государство тратит деньги на подготовку потенциальных эмигрантов, которые «будут молиться» на западные компании
Дополненная реальность от Microsoft, рекордная IT-сделка и смартфон от Pepsi
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Продажа «Рокетбанка», поддельные Apple Store и совращение роботов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Как живёт самый молодой город России The Village отправился в Татарстан и узнал, как устроен Иннополис — город для айтишников
Самые богатые IT-бизнесмены
Совокупное состояние всех ста участников рейтинга оценивается в 842,9 миллиарда долларов
IBM расторгла контракт с ещё одним российским партнёром
В «Энвижн Груп» считают, что это связано с «политическим и экономическим подтекстом»
Усиленный режим: Почему IT-компании уезжают из Белоруссии The Village узнал, за что судят белорусских разработчиков и как это влияет на инвестиционный климат страны
Сколько в Москве фрилансеров
Департамент информационных технологий отчитался о состоянии столичного рынка труда
Госдуме предложили предоставить преференции российскому софту
Ранее эту инициативу уже раскритиковало Минэкономразвития, указав на её высокую коррупционную составляющую
Huawei вложит 8,5 миллиона долларов в развитие бизнеса в России
Компания рассчитывает на удвоение выручки от корпоративного сегмента
Ввести в России дополнительные налоги для Google и Apple
В Кремле решили, что американские IT-гиганты недоплачивают в бюджет
Россия собирается ограничить госзакупку иностранного ПО
Зарубежный софт можно будет заказать только в том случае, если его аналога нет в странах Евразийского экономического союза
Результаты «Киберпонедельника», критика Alibaba и обновление Snapchat
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Хабрахабр» запустил сообщество для IT-менеджеров «Мегамозг»
В сообществе будут обсуждаться все темы, связанные с менеджментом и маркетингом
Сбой в Amazon, разработка отечественной операционной системы и лимонады Angry Birds от «Балтики»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обвал цен на нефть, поддержка IT-отрасли и состояние ТЭКа
Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке
Не просить о прибавке к зарплате для улучшения кармы
Глава Microsoft Сатья Наделла высказался о просьбах женщин повысить им зарплату
Запретить госзакупки иностранного софта при наличии российских аналогов
Запрет также могут применить к закупке телекоммуникационного оборудования
Отечественных программистов хотят поддержать новым налогом
Минкомсвязь планирует сформировать специальный отраслевой фонд для помощи российским разработчикам
Из-за санкций американский производитель чипов прекратил поставки в Россию
Альтернативного поставщика нашли в Китае
Россия обменяет ПО на китайские серверы
Сотрудничество с Китаем должно обезопасить Россию от последствий расширения санкций Запада на IT-отрасль
Компания-разработчик электронного правительства за день подешевела на 40 %
Обвал акций связан с корпоративным конфликтом, длящимся с начала года
Yota Devices переедет в Канаду
Компания собирается усилить свои позиции за счёт уволенных из BlackBerry программистов
«Яндекс», Parallels и «Лаборатория Касперского» могут не получить статуса отечественных компаний
Тогда они не смогут претендовать на преференции при участии в госзакупках