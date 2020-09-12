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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Каждый третий айтишник в России — самоучка
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12 сентября 2020

Каждый третий айтишник в России — самоучка

Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях

Дата-сайентистки, разработчицы и дизайнерки против гендерной дискриминации

Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях

«ВКонтакте» открыла набор на летнюю стажировку. Она пройдет онлайн

Попасть на нее можно независимо от возраста и опыта работы

«ВКонтакте» открыла набор на летнюю стажировку. Она пройдет онлайн

В Google Play заметили приложение мэрии «Социальный мониторинг». Оно собирает информацию о горожанах

Сервис имеет доступ к геолокации, фото и другим настройкам устройства

В Google Play заметили приложение мэрии «Социальный мониторинг». Оно собирает информацию о горожанах

МФТИ запустил бесплатный онлайн-курс по спортивному программированию

Студенты за четыре недели научатся решать олимпиадные задачи

МФТИ запустил бесплатный онлайн-курс по спортивному программированию

Mail.ru запустит бесплатный курс по digital-профессиям для гуманитариев

Лучших студентов возьмут на работу в компанию

Mail.ru запустит бесплатный курс по digital-профессиям для гуманитариев

«Яндекс» приглашает на оплачиваемую летнюю стажировку для начинающих айтишников

Она пройдет в Москве, Петербурге и еще восьми городах

«Яндекс» приглашает на оплачиваемую летнюю стажировку для начинающих айтишников

«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления

В ответ власти согласились смягчить закон о «значимых сайтах»

«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления

В московских школах создадут ИТ-классы

Они появятся в старшем школьном звене

В московских школах создадут ИТ-классы

«Яндекс» запустил бесплатную школу для продакт-менеджеров

Занятия будут проходить в московском офисе компании раз в неделю в течение четырех месяцев

«Яндекс» запустил бесплатную школу для продакт-менеджеров

GeekBrains проведет бесплатный онлайн-марафон по программированию и маркетингу

Все участники марафона получат специальный сертификат и приглашение в офис Mail.Ru Group

GeekBrains проведет бесплатный онлайн-марафон по программированию и маркетингу

Молодые чиновники и силовики больше остальных чувствуют уверенность в своем будущем

Эксперты РАНХиГС узнали, как молодые россияне оценивают свои перспективы на рынке труда

Молодые чиновники и силовики больше остальных чувствуют уверенность в своем будущем

Apple выпустила слишком мощный MacBook. Системе приходится занижать производительность

Под нагрузкой ноутбук быстро нагревается, из-за чего включается механизм защиты от перегрева

Apple выпустила слишком мощный MacBook. Системе приходится занижать производительность

В Москве открылся первый в России центр цифрового лидерства SAP

Российский информационный хаб стал вторым по размеру в мире после центра в Нью-Йорке

В Москве открылся первый в России центр цифрового лидерства SAP

Пользователи Telegram смогут создать свой вариант мессенджера

Компания выпустила библиотеку для разработки сторонних клиентов

Пользователи Telegram смогут создать свой вариант мессенджера

«Яндекс» научился понимать современную лексику

Сервис также может составить словарную статью про новые слова

«Яндекс» научился понимать современную лексику

Власти заплатят исследователям для поиска IT-уязвимостей

Тестирование начнется в апреле и продолжится до конца 2020 года

Власти заплатят исследователям для поиска IT-уязвимостей

В российских школах пройдут занятия на ИТ-тренажере

Также в рамках образовательной акции «Час кода» для школьников проведут лекции о программировании

В российских школах пройдут занятия на ИТ-тренажере

«Нетология» открыла в Москве кампус для обучения ИТ-специальностям

Также проект планирует запустить курсы для школьников

«Нетология» открыла в Москве кампус для обучения ИТ-специальностям

Неправильный бургер, робот-юрист и блокчейн-платформа для автоиндустрии

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Неправильный бургер, робот-юрист и блокчейн-платформа для автоиндустрии

Глава Qiwi запускает академию по изучению блокчейн-технологий

Вести занятия будут сотрудники Qiwi и приглашенные специалисты

Глава Qiwi запускает академию по изучению блокчейн-технологий

В 2019 году в России протестируют единую систему управления Сетью

Власти готовы поддержать разработчиков антивирусов и систем фильтрации трафика

В 2019 году в России протестируют единую систему управления Сетью

Игра про русского алкоголика, робокоп в Дубае и инвестиции в криптовалюте

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Игра про русского алкоголика, робокоп в Дубае и инвестиции в криптовалюте

Созданный в Петербурге язык программирования стал официальным для разработки на Android

Язык Kotlin разработала петербургская компания JetBrains

Созданный в Петербурге язык программирования стал официальным для разработки на Android

СКБ-банк введет электронную систему быстрой проверки заемщиков

Кредитные махинации вычислят по геолокации и соцсетям

СКБ-банк введет электронную систему быстрой проверки заемщиков

«Яндекс.Такси» может ввести электронную систему контроля усталости водителей

Cистема будет предупреждать водителей о необходимости перерыва и ограничивать для них прием заказов

«Яндекс.Такси» может ввести электронную систему контроля усталости водителей

Путешествие вокруг Луны, будущее от «Лаборатории Касперского» и робот-грузчик

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Путешествие вокруг Луны, будущее от «Лаборатории Касперского» и робот-грузчик

В России появится реестр отечественного IT-оборудования

Предполагается, что он будет работать по аналогии с реестром отечественного ПО

В России появится реестр отечественного IT-оборудования

Российских операторов переведут на отечественное оборудование

Власти готовят налоговые послабления для поддержки отечественных производителей телекоммуникационной техники

Российских операторов переведут на отечественное оборудование

Госдума приняла закон о «налоге на Google»

Некоторые электронные услуги иностранных компаний обложат НДС

Госдума приняла закон о «налоге на Google»

Успех Coub, эволюция Siri и окна для Hyperloop

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Успех Coub, эволюция Siri и окна для Hyperloop

Расходы бюджета Москвы в 2016 году вырастут на 100 миллиардов рублей

Большая часть дополнительных затрат приходится на статьи социальной направленности

Расходы бюджета Москвы в 2016 году вырастут на 100 миллиардов рублей

Российских разработчиков освободят от «налога на Google»

Схему, которая позволит взимать НДС только с иностранных компаний, пока не придумали

Российских разработчиков освободят от «налога на Google»

Поощрять руководство госкомпаний за покупку российского ПО

Похожий принцип уже используется для стимулирования закупок инноваций

Поощрять руководство госкомпаний за покупку российского ПО

Ввести НДС на импортный софт и контент

Законопроект с таким предложением уже внесён в Госдуму

Ввести НДС на импортный софт и контент

Интернет-омбудсмен — о вреде России от подготовки IT-специалистов (обновлено)

Мариничев полагает, что государство тратит деньги на подготовку потенциальных эмигрантов, которые «будут молиться» на западные компании

Интернет-омбудсмен — о вреде России от подготовки IT-специалистов (обновлено)

Дополненная реальность от Microsoft, рекордная IT-сделка и смартфон от Pepsi

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Дополненная реальность от Microsoft, рекордная IT-сделка и смартфон от Pepsi

Продажа «Рокетбанка», поддельные Apple Store и совращение роботов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Продажа «Рокетбанка», поддельные Apple Store и совращение роботов

Как живёт самый молодой город России
Как живёт самый молодой город России The Village отправился в Татарстан и узнал, как устроен Иннополис — город для айтишников
Как живёт самый молодой город России

Как живёт самый молодой город России
The Village отправился в Татарстан и узнал, как устроен Иннополис — город для айтишников

Самые богатые IT-бизнесмены

Совокупное состояние всех ста участников рейтинга оценивается в 842,9 миллиарда долларов

Самые богатые IT-бизнесмены

IBM расторгла контракт с ещё одним российским партнёром

В «Энвижн Груп» считают, что это связано с «политическим и экономическим подтекстом»

IBM расторгла контракт с ещё одним российским партнёром

Усиленный режим: Почему IT-компании уезжают из Белоруссии
Усиленный режим: Почему IT-компании уезжают из Белоруссии The Village узнал, за что судят белорусских разработчиков и как это влияет на инвестиционный климат страны
Усиленный режим: Почему IT-компании уезжают из Белоруссии

Усиленный режим: Почему IT-компании уезжают из Белоруссии
The Village узнал, за что судят белорусских разработчиков и как это влияет на инвестиционный климат страны

Сколько в Москве фрилансеров

Департамент информационных технологий отчитался о состоянии столичного рынка труда

Сколько в Москве фрилансеров

Госдуме предложили предоставить преференции российскому софту

Ранее эту инициативу уже раскритиковало Минэкономразвития, указав на её высокую коррупционную составляющую

Госдуме предложили предоставить преференции российскому софту

Huawei вложит 8,5 миллиона долларов в развитие бизнеса в России

Компания рассчитывает на удвоение выручки от корпоративного сегмента

Huawei вложит 8,5 миллиона долларов в развитие бизнеса в России

Ввести в России дополнительные налоги для Google и Apple

В Кремле решили, что американские IT-гиганты недоплачивают в бюджет

Ввести в России дополнительные налоги для Google и Apple

Россия собирается ограничить госзакупку иностранного ПО

Зарубежный софт можно будет заказать только в том случае, если его аналога нет в странах Евразийского экономического союза

Россия собирается ограничить госзакупку иностранного ПО

Результаты «Киберпонедельника», критика Alibaba и обновление Snapchat

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Результаты «Киберпонедельника», критика Alibaba и обновление Snapchat

«Хабрахабр» запустил сообщество для IT-менеджеров «Мегамозг»

В сообществе будут обсуждаться все темы, связанные с менеджментом и маркетингом

«Хабрахабр» запустил сообщество для IT-менеджеров «Мегамозг»

Сбой в Amazon, разработка отечественной операционной системы и лимонады Angry Birds от «Балтики»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Сбой в Amazon, разработка отечественной операционной системы и лимонады Angry Birds от «Балтики»

Как девушке сделать карьеру в IT Вице-президент IT-компании Алия Ракимгулова рассказывает о своём карьерном пути и о том, как девушке добиться успеха в этой отрасли

Как девушке сделать карьеру в IT

Обвал цен на нефть, поддержка IT-отрасли и состояние ТЭКа

Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке

Обвал цен на нефть, поддержка IT-отрасли и состояние ТЭКа

Не просить о прибавке к зарплате для улучшения кармы

Глава Microsoft Сатья Наделла высказался о просьбах женщин повысить им зарплату

Не просить о прибавке к зарплате для улучшения кармы

Запретить госзакупки иностранного софта при наличии российских аналогов

Запрет также могут применить к закупке телекоммуникационного оборудования

Запретить госзакупки иностранного софта при наличии российских аналогов

Отечественных программистов хотят поддержать новым налогом

Минкомсвязь планирует сформировать специальный отраслевой фонд для помощи российским разработчикам

Отечественных программистов хотят поддержать новым налогом

Из-за санкций американский производитель чипов прекратил поставки в Россию

Альтернативного поставщика нашли в Китае

Из-за санкций американский производитель чипов прекратил поставки в Россию

Россия обменяет ПО на китайские серверы

Сотрудничество с Китаем должно обезопасить Россию от последствий расширения санкций Запада на IT-отрасль

Россия обменяет ПО на китайские серверы

Компания-разработчик электронного правительства за день подешевела на 40 %

Обвал акций связан с корпоративным конфликтом, длящимся с начала года

Компания-разработчик электронного правительства за день подешевела на 40 %

Yota Devices переедет в Канаду

Компания собирается усилить свои позиции за счёт уволенных из BlackBerry программистов

Yota Devices переедет в Канаду

«Яндекс», Parallels и «Лаборатория Касперского» могут не получить статуса отечественных компаний

Тогда они не смогут претендовать на преференции при участии в госзакупках

«Яндекс», Parallels и «Лаборатория Касперского» могут не получить статуса отечественных компаний

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ