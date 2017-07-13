Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях
Дата-сайентистки, разработчицы и дизайнерки против гендерной дискриминации
Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях Дата-сайентистки, разработчицы и дизайнерки против гендерной дискриминации
«ВКонтакте» открыла набор на летнюю стажировку. Она пройдет онлайн
Попасть на нее можно независимо от возраста и опыта работы
«ВКонтакте» открыла набор на летнюю стажировку. Она пройдет онлайн Попасть на нее можно независимо от возраста и опыта работы
В Google Play заметили приложение мэрии «Социальный мониторинг». Оно собирает информацию о горожанах
Сервис имеет доступ к геолокации, фото и другим настройкам устройства
В Google Play заметили приложение мэрии «Социальный мониторинг». Оно собирает информацию о горожанах Сервис имеет доступ к геолокации, фото и другим настройкам устройства
МФТИ запустил бесплатный онлайн-курс по спортивному программированию
Студенты за четыре недели научатся решать олимпиадные задачи
МФТИ запустил бесплатный онлайн-курс по спортивному программированию Студенты за четыре недели научатся решать олимпиадные задачи
Mail.ru запустит бесплатный курс по digital-профессиям для гуманитариев
Лучших студентов возьмут на работу в компанию
Mail.ru запустит бесплатный курс по digital-профессиям для гуманитариев Лучших студентов возьмут на работу в компанию
«Яндекс» приглашает на оплачиваемую летнюю стажировку для начинающих айтишников
Она пройдет в Москве, Петербурге и еще восьми городах
«Яндекс» приглашает на оплачиваемую летнюю стажировку для начинающих айтишников Она пройдет в Москве, Петербурге и еще восьми городах
«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления
В ответ власти согласились смягчить закон о «значимых сайтах»
«Яндекс» даст государству больше контроля над компанией, чтобы избежать давления В ответ власти согласились смягчить закон о «значимых сайтах»
В московских школах создадут ИТ-классы Они появятся в старшем школьном звене
«Яндекс» запустил бесплатную школу для продакт-менеджеров
Занятия будут проходить в московском офисе компании раз в неделю в течение четырех месяцев
«Яндекс» запустил бесплатную школу для продакт-менеджеров Занятия будут проходить в московском офисе компании раз в неделю в течение четырех месяцев
GeekBrains проведет бесплатный онлайн-марафон по программированию и маркетингу
Все участники марафона получат специальный сертификат и приглашение в офис Mail.Ru Group
GeekBrains проведет бесплатный онлайн-марафон по программированию и маркетингу Все участники марафона получат специальный сертификат и приглашение в офис Mail.Ru Group
Молодые чиновники и силовики больше остальных чувствуют уверенность в своем будущем
Эксперты РАНХиГС узнали, как молодые россияне оценивают свои перспективы на рынке труда
Молодые чиновники и силовики больше остальных чувствуют уверенность в своем будущем Эксперты РАНХиГС узнали, как молодые россияне оценивают свои перспективы на рынке труда
Apple выпустила слишком мощный MacBook. Системе приходится занижать производительность
Под нагрузкой ноутбук быстро нагревается, из-за чего включается механизм защиты от перегрева
Apple выпустила слишком мощный MacBook. Системе приходится занижать производительность Под нагрузкой ноутбук быстро нагревается, из-за чего включается механизм защиты от перегрева
В Москве открылся первый в России центр цифрового лидерства SAP
Российский информационный хаб стал вторым по размеру в мире после центра в Нью-Йорке
В Москве открылся первый в России центр цифрового лидерства SAP Российский информационный хаб стал вторым по размеру в мире после центра в Нью-Йорке
Пользователи Telegram смогут создать свой вариант мессенджера
Компания выпустила библиотеку для разработки сторонних клиентов
Пользователи Telegram смогут создать свой вариант мессенджера Компания выпустила библиотеку для разработки сторонних клиентов
«Яндекс» научился понимать современную лексику
Сервис также может составить словарную статью про новые слова
«Яндекс» научился понимать современную лексику Сервис также может составить словарную статью про новые слова
Власти заплатят исследователям для поиска IT-уязвимостей
Тестирование начнется в апреле и продолжится до конца 2020 года
Власти заплатят исследователям для поиска IT-уязвимостей Тестирование начнется в апреле и продолжится до конца 2020 года
В российских школах пройдут занятия на ИТ-тренажере
Также в рамках образовательной акции «Час кода» для школьников проведут лекции о программировании
В российских школах пройдут занятия на ИТ-тренажере Также в рамках образовательной акции «Час кода» для школьников проведут лекции о программировании
«Нетология» открыла в Москве кампус для обучения ИТ-специальностям
Также проект планирует запустить курсы для школьников
«Нетология» открыла в Москве кампус для обучения ИТ-специальностям Также проект планирует запустить курсы для школьников
Неправильный бургер, робот-юрист и блокчейн-платформа для автоиндустрии
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