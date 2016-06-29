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Новости

«Известия» сообщили о массовых сокращениях в московском МВД

Реорганизация затронет столичный уголовный розыск

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Новости

«Известия» сообщили о массовых сокращениях в московском МВД Реорганизация затронет столичный уголовный розыск

Новости

Московские власти назвали исчерпанной «скамейку запасных» директоров театров

По словам главы департамента культуры Александра Кибовского, театральная отрасль может оказаться в «кадровом тупике»

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Новости

Московские власти назвали исчерпанной «скамейку запасных» директоров театров По словам главы департамента культуры Александра Кибовского, театральная отрасль может оказаться в «кадровом тупике»

Новости

Эксперты обнаружили нехватку учителей в российских школах

Согласно опросам, полностью укомплектована только половина российских школ

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Новости

Эксперты обнаружили нехватку учителей в российских школах Согласно опросам, полностью укомплектована только половина российских школ

Новости

На обучение специалистов для «цифровой экономики» выделят 5 миллиардов рублей

Планируется, что более миллиона россиян смогут бесплатно пройти онлайн-курсы для получения второго высшего образования

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Новости

На обучение специалистов для «цифровой экономики» выделят 5 миллиардов рублей Планируется, что более миллиона россиян смогут бесплатно пройти онлайн-курсы для получения второго высшего образования

Новости

СМИ сообщили об увольнении PR-директора «Мегафона» из-за твита о протестующих подростках

Компания уже подыскивает ему замену

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Новости

СМИ сообщили об увольнении PR-директора «Мегафона» из-за твита о протестующих подростках Компания уже подыскивает ему замену

Образование

В Первом меде проходят массовые сокращения

Из-за проблем с финансированием работы лишатся около 200 сотрудников факультета послевузовского образования

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Образование

В Первом меде проходят массовые сокращения Из-за проблем с финансированием работы лишатся около 200 сотрудников факультета послевузовского образования

Ситуация

Путин уволил 16 генералов МВД, СК и МЧС

Президент также назначил Владлена Аксенова заместителем министра по делам гражданской обороны

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Ситуация

Путин уволил 16 генералов МВД, СК и МЧС Президент также назначил Владлена Аксенова заместителем министра по делам гражданской обороны

Новости

Власти решили продлить контракт с главой «Почты России»

Правительство не смутили претензии Генпрокуратуры о неправомерной выплате Страшнову премии в 95 миллионов рублей

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Новости

Власти решили продлить контракт с главой «Почты России» Правительство не смутили претензии Генпрокуратуры о неправомерной выплате Страшнову премии в 95 миллионов рублей

Новости

В России установили квоты на иностранных работников в 2017 году

Предполагается, что в 2017 году потребность российского бизнеса в зарубежных кадрах уменьшится на 17,3 %

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Новости

В России установили квоты на иностранных работников в 2017 году Предполагается, что в 2017 году потребность российского бизнеса в зарубежных кадрах уменьшится на 17,3 %

Образование

Семь вузов из России попали в топ QS по трудоустройству выпускников

Лучшим среди отечественных университетов оказался МГУ

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Образование

Семь вузов из России попали в топ QS по трудоустройству выпускников Лучшим среди отечественных университетов оказался МГУ

Новости

В России появится сервис для дистанционного заключения трудовых договоров

Минтруд надеется, что это позволит вывести из тени фрилансеров и снизить издержки бизнеса и граждан на решение кадровых вопросов

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Новости

В России появится сервис для дистанционного заключения трудовых договоров Минтруд надеется, что это позволит вывести из тени фрилансеров и снизить издержки бизнеса и граждан на решение кадровых вопросов

Ситуация

СМИ назвали нового кандидата на пост главы управления внутренней политики в Кремле

Ранее занимавшая эту должность Татьяна Воронова станет главой аппарата Госдумы

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Ситуация

СМИ назвали нового кандидата на пост главы управления внутренней политики в Кремле Ранее занимавшая эту должность Татьяна Воронова станет главой аппарата Госдумы

Новости

В России резко увеличилось число трудовых конфликтов

В третьем квартале 2016 года в стране зафиксировали 69 протестов из-за проблем на работе

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Новости

В России резко увеличилось число трудовых конфликтов В третьем квартале 2016 года в стране зафиксировали 69 протестов из-за проблем на работе

Ситуация

Маркин станет первым замглавы «РусГидро»

Предполагается, что экс-представитель Следственного комитета выйдет на новое место работы на следующей неделе

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Ситуация

Маркин станет первым замглавы «РусГидро» Предполагается, что экс-представитель Следственного комитета выйдет на новое место работы на следующей неделе

Новости

Роструд выпустит приложение для жалоб на работодателей

Им смогут воспользоваться не только сами работники предприятия, на котором нарушается законодательство, но и сторонние наблюдатели

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Новости

Роструд выпустит приложение для жалоб на работодателей Им смогут воспользоваться не только сами работники предприятия, на котором нарушается законодательство, но и сторонние наблюдатели

Новости

Россия оказалась 32-й по производительности труда среди стран ОЭСР

Ниже неё оказались только Латвия, Чили, Мексика и Коста-Рика

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Новости

Россия оказалась 32-й по производительности труда среди стран ОЭСР Ниже неё оказались только Латвия, Чили, Мексика и Коста-Рика

Новости

Назначено новое руководство «РБК»

Новыми руководителями объединённой редакции стали выходцы из ТАСС

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Новости

Назначено новое руководство «РБК» Новыми руководителями объединённой редакции стали выходцы из ТАСС

Новости

Россияне стали чаще протестовать из-за недовольства работодателями

Они начали активнее участвовать в митингах и забастовках из-за ухудшения условий труда

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Новости

Россияне стали чаще протестовать из-за недовольства работодателями Они начали активнее участвовать в митингах и забастовках из-за ухудшения условий труда

Новости

Власти направят почти 800 миллионов рублей на борьбу с безработицей

Деньги получат представители 17 регионов России

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Новости

Власти направят почти 800 миллионов рублей на борьбу с безработицей Деньги получат представители 17 регионов России

Новости

Россия опустилась на 28-е место по развитию человеческого капитала

Соседями страны в рейтинге Всемирного экономического форума стали Латвия и Казахстан

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Новости

Россия опустилась на 28-е место по развитию человеческого капитала Соседями страны в рейтинге Всемирного экономического форума стали Латвия и Казахстан

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