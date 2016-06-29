«Известия» сообщили о массовых сокращениях в московском МВД
Реорганизация затронет столичный уголовный розыск
«Известия» сообщили о массовых сокращениях в московском МВД Реорганизация затронет столичный уголовный розыск
Московские власти назвали исчерпанной «скамейку запасных» директоров театров
По словам главы департамента культуры Александра Кибовского, театральная отрасль может оказаться в «кадровом тупике»
Московские власти назвали исчерпанной «скамейку запасных» директоров театров По словам главы департамента культуры Александра Кибовского, театральная отрасль может оказаться в «кадровом тупике»
Эксперты обнаружили нехватку учителей в российских школах
Согласно опросам, полностью укомплектована только половина российских школ
Эксперты обнаружили нехватку учителей в российских школах Согласно опросам, полностью укомплектована только половина российских школ
На обучение специалистов для «цифровой экономики» выделят 5 миллиардов рублей
Планируется, что более миллиона россиян смогут бесплатно пройти онлайн-курсы для получения второго высшего образования
На обучение специалистов для «цифровой экономики» выделят 5 миллиардов рублей Планируется, что более миллиона россиян смогут бесплатно пройти онлайн-курсы для получения второго высшего образования
СМИ сообщили об увольнении PR-директора «Мегафона» из-за твита о протестующих подростках
Компания уже подыскивает ему замену
СМИ сообщили об увольнении PR-директора «Мегафона» из-за твита о протестующих подростках Компания уже подыскивает ему замену
В Первом меде проходят массовые сокращения
Из-за проблем с финансированием работы лишатся около 200 сотрудников факультета послевузовского образования
В Первом меде проходят массовые сокращения Из-за проблем с финансированием работы лишатся около 200 сотрудников факультета послевузовского образования
Путин уволил 16 генералов МВД, СК и МЧС
Президент также назначил Владлена Аксенова заместителем министра по делам гражданской обороны
Путин уволил 16 генералов МВД, СК и МЧС Президент также назначил Владлена Аксенова заместителем министра по делам гражданской обороны
Власти решили продлить контракт с главой «Почты России»
Правительство не смутили претензии Генпрокуратуры о неправомерной выплате Страшнову премии в 95 миллионов рублей
Власти решили продлить контракт с главой «Почты России» Правительство не смутили претензии Генпрокуратуры о неправомерной выплате Страшнову премии в 95 миллионов рублей
В России установили квоты на иностранных работников в 2017 году
Предполагается, что в 2017 году потребность российского бизнеса в зарубежных кадрах уменьшится на 17,3 %
В России установили квоты на иностранных работников в 2017 году Предполагается, что в 2017 году потребность российского бизнеса в зарубежных кадрах уменьшится на 17,3 %
Семь вузов из России попали в топ QS по трудоустройству выпускников
Лучшим среди отечественных университетов оказался МГУ
Семь вузов из России попали в топ QS по трудоустройству выпускников Лучшим среди отечественных университетов оказался МГУ
В России появится сервис для дистанционного заключения трудовых договоров
Минтруд надеется, что это позволит вывести из тени фрилансеров и снизить издержки бизнеса и граждан на решение кадровых вопросов
В России появится сервис для дистанционного заключения трудовых договоров Минтруд надеется, что это позволит вывести из тени фрилансеров и снизить издержки бизнеса и граждан на решение кадровых вопросов
СМИ назвали нового кандидата на пост главы управления внутренней политики в Кремле
Ранее занимавшая эту должность Татьяна Воронова станет главой аппарата Госдумы
СМИ назвали нового кандидата на пост главы управления внутренней политики в Кремле Ранее занимавшая эту должность Татьяна Воронова станет главой аппарата Госдумы
В России резко увеличилось число трудовых конфликтов
В третьем квартале 2016 года в стране зафиксировали 69 протестов из-за проблем на работе
В России резко увеличилось число трудовых конфликтов В третьем квартале 2016 года в стране зафиксировали 69 протестов из-за проблем на работе
Маркин станет первым замглавы «РусГидро»
Предполагается, что экс-представитель Следственного комитета выйдет на новое место работы на следующей неделе
Маркин станет первым замглавы «РусГидро» Предполагается, что экс-представитель Следственного комитета выйдет на новое место работы на следующей неделе
Роструд выпустит приложение для жалоб на работодателей
Им смогут воспользоваться не только сами работники предприятия, на котором нарушается законодательство, но и сторонние наблюдатели
Роструд выпустит приложение для жалоб на работодателей Им смогут воспользоваться не только сами работники предприятия, на котором нарушается законодательство, но и сторонние наблюдатели
Россия оказалась 32-й по производительности труда среди стран ОЭСР
Ниже неё оказались только Латвия, Чили, Мексика и Коста-Рика
Россия оказалась 32-й по производительности труда среди стран ОЭСР Ниже неё оказались только Латвия, Чили, Мексика и Коста-Рика
Назначено новое руководство «РБК»
Новыми руководителями объединённой редакции стали выходцы из ТАСС
Назначено новое руководство «РБК» Новыми руководителями объединённой редакции стали выходцы из ТАСС
Россияне стали чаще протестовать из-за недовольства работодателями
Они начали активнее участвовать в митингах и забастовках из-за ухудшения условий труда
Россияне стали чаще протестовать из-за недовольства работодателями Они начали активнее участвовать в митингах и забастовках из-за ухудшения условий труда
Власти направят почти 800 миллионов рублей на борьбу с безработицей
Деньги получат представители 17 регионов России
Власти направят почти 800 миллионов рублей на борьбу с безработицей Деньги получат представители 17 регионов России
Россия опустилась на 28-е место по развитию человеческого капитала
Соседями страны в рейтинге Всемирного экономического форума стали Латвия и Казахстан