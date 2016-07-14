Ресторан Sagah у Никитских Ворот Новый ресторан от создательниц Crabs Are Coming в Калашном переулке
Ресторан Sagah у Никитских Ворот Новый ресторан от создательниц Crabs Are Coming в Калашном переулке
Третий Buba by Sumosan, ресторан от создателей Crabs are Coming и перезапуск Pie Point Рассказываем о новых интересных ресторанах Москвы этой недели
Третий Buba by Sumosan, ресторан от создателей Crabs are Coming и перезапуск Pie Point Рассказываем о новых интересных ресторанах Москвы этой недели
Кафе Crabs are Coming переезжает на Даниловский рынок
Заведение в Калашном переулке закроется 30 декабря
Закусочная и бар Nomi в Калашном переулке Окономияки, куриная кожа, удон и саке в новом японском месте
Закусочная и бар Nomi в Калашном переулке Окономияки, куриная кожа, удон и саке в новом японском месте
Магазин «Точка I Калашный, 9» закрылся
На его месте откроется закусочная с японской едой