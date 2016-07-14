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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ресторан Sagah у Никитских Ворот
Ресторан Sagah у Никитских Ворот Новый ресторан от создательниц Crabs Are Coming в Калашном переулке
Ресторан Sagah у Никитских Ворот

Ресторан Sagah у Никитских Ворот
Новый ресторан от создательниц Crabs Are Coming в Калашном переулке

Третий Buba by Sumosan, ресторан от создателей Crabs are Coming и перезапуск Pie Point
Третий Buba by Sumosan, ресторан от создателей Crabs are Coming и перезапуск Pie Point Рассказываем о новых интересных ресторанах Москвы этой недели
Третий Buba by Sumosan, ресторан от создателей Crabs are Coming и перезапуск Pie Point

Третий Buba by Sumosan, ресторан от создателей Crabs are Coming и перезапуск Pie Point
Рассказываем о новых интересных ресторанах Москвы этой недели

В Калашном открылся бар-ресторан Sagah

Меню заведения будет постоянно обновляться

В Калашном открылся бар-ресторан Sagah

Кафе Crabs are Coming переезжает на Даниловский рынок

Заведение в Калашном переулке закроется 30 декабря

Кафе Crabs are Coming переезжает на Даниловский рынок

Закусочная и бар Nomi в Калашном переулке
Закусочная и бар Nomi в Калашном переулке Окономияки, куриная кожа, удон и саке в новом японском месте
Закусочная и бар Nomi в Калашном переулке

Закусочная и бар Nomi в Калашном переулке
Окономияки, куриная кожа, удон и саке в новом японском месте

В Калашном переулке открылся японский паб Nomi

В пабе подают шесть видов саке

В Калашном переулке открылся японский паб Nomi

Магазин «Точка I Калашный, 9» закрылся

На его месте откроется закусочная с японской едой

Магазин «Точка I Калашный, 9» закрылся