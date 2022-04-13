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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кринж дня
13 апреля 2022

Фейковые сообщения от МЧС жителям Выборга. «Выборг и территория Карелии переходят под контроль Финляндии»

Дневник девушки политзаключенного о том, как проходят свидания в колонии
Дневник девушки политзаключенного о том, как проходят свидания в колонии
Дневник девушки политзаключенного о том, как проходят свидания в колонии

Дневник девушки политзаключенного о том, как проходят свидания в колонии

Карелия и Ленобласть: куда уехать из Петербурга на время локдауна
Карелия и Ленобласть: куда уехать из Петербурга на время локдауна 5 отличных загородных отелей: леса, озера, Ладожские шхеры и крепость Орешек
Карелия и Ленобласть: куда уехать из Петербурга на время локдауна

Карелия и Ленобласть: куда уехать из Петербурга на время локдауна
5 отличных загородных отелей: леса, озера, Ладожские шхеры и крепость Орешек

Гид по осенней Карелии

Гид по осенней КарелииКак провести выходные в краю озер и скал

Гид по осенней Карелии

Гид по осенней Карелии Как провести выходные в краю озер и скал

Куда можно поехать в отпуск
Куда можно поехать в отпуск Сколько стоят билеты и какие карантинные меры действуют на российских курортах
Куда можно поехать в отпуск

Куда можно поехать в отпуск
Сколько стоят билеты и какие карантинные меры действуют на российских курортах

Как провести Новый год в России
Как провести Новый год в России Несколько идей для тех, кто еще не определился, куда поехать на праздники
Как провести Новый год в России

Как провести Новый год в России
Несколько идей для тех, кто еще не определился, куда поехать на праздники

Из Москвы запустят поезд в Карелию через Петербург

Билеты можно купить уже сейчас

Из Москвы запустят поезд в Карелию через Петербург

Сколько стоит посмотреть Россию
Сколько стоит посмотреть Россию Много ли времени и денег нужно потратить, чтобы увидеть самые красивые места в разных концах страны
Сколько стоит посмотреть Россию

Сколько стоит посмотреть Россию
Много ли времени и денег нужно потратить, чтобы увидеть самые красивые места в разных концах страны

Генпрокуратура снова проведет проверку по делу о пытках Дадина

Отказ следователей возбудить уголовное дело отменили

Генпрокуратура снова проведет проверку по делу о пытках Дадина

Дадин попросил суд о переводе в подмосковную колонию

Активист просит разрешения отбывать наказание ближе к своей семье

Дадин попросил суд о переводе в подмосковную колонию

Дадин попросил перевести его обратно в карельскую колонию

По его мнению, оставшимся в Сегеже заключенным угрожает опасность

Дадин попросил перевести его обратно в карельскую колонию

ФСИН запретил Дадину свидания с родственниками до мая

Ранее Дадина перевели из колонии в Карелии, где он жаловался на побои, в ИК-5 Алтайского края

ФСИН запретил Дадину свидания с родственниками до мая

Замдиректора ФСИН — об «артистизме» Дадина

Представитель ведомства назвал пожаловавшегося на пытки в колонии активиста талантливым имитатором

Замдиректора ФСИН — об «артистизме» Дадина

Европарламент потребовал немедленно освободить Дадина

Европарламент потребовал также освободить всех «осужденных за реализацию своего права на свободу слова»

Европарламент потребовал немедленно освободить Дадина

Новый рассказ Ильдара Дадина о происходящем в карельской колонии

Записанное супругой Дадина послание опубликовало интернет-издание «Медуза»

Новый рассказ Ильдара Дадина о происходящем в карельской колонии

Дадин объяснил отсутствие следов побоев на теле (обновлено)

По словам активиста, следов нет, так как его били в одежде

Дадин объяснил отсутствие следов побоев на теле (обновлено)

СМИ сообщили о смене начальника колонии после жалобы Дадина на пытки (обновлено)

Уточняется, что семья экс-начальника была взята под охрану из-за начавшейся «травли»

СМИ сообщили о смене начальника колонии после жалобы Дадина на пытки (обновлено)

СК проверит информацию о пытках в карельской колонии

Ранее об истязаниях и угрозах убийством в ИК-7 сообщил находящийся там активист Ильдар Дадин

СК проверит информацию о пытках в карельской колонии

Кого россияне винят в трагедии на Сямозере

1 % россиян обвиняет самих детей в случившемся

Кого россияне винят в трагедии на Сямозере

ФАС обнаружила сговор в конкурсе на отдых детей на Сямозере

Ранее в нарушениях при проведении тендера на отдых детей в Карелии уличили московскую мэрию

ФАС обнаружила сговор в конкурсе на отдых детей на Сямозере

Мэрию Москвы уличили в нарушениях при проведении тендера на отдых детей в Карелии

В Минэкономразвития решили, что госзаказ формировался в интересах конкретного исполнителя

Мэрию Москвы уличили в нарушениях при проведении тендера на отдых детей в Карелии

Павел Астахов ушёл в отставку

Пост уполномоченного при Президенте РФ он занимал с 2009 года

Павел Астахов ушёл в отставку

СКР собирается смягчить дело против одного из инструкторов с Сямозера

Оказалось, что Валерий Круподерщиков пытался спасти детей

СКР собирается смягчить дело против одного из инструкторов с Сямозера

СКР завёл дело на проигнорировавшего звонок с Сямозера фельдшера

Дежурная скорой помощи никак не отреагировала на звонок подростков с перевернувшихся лодок

СКР завёл дело на проигнорировавшего звонок с Сямозера фельдшера

Астахов объяснил свой вопрос выжившим на Сямозере девочкам

По его словам, фрагмент с вопросом «Ну что, как поплавали?» вырвали из контекста «чрезвычайно сложного разговора»

Астахов объяснил свой вопрос выжившим на Сямозере девочкам

На руководство лагеря на Сямозере завели новое уголовное дело

Директора лагеря и её заместителя заподозрили в оставлении детей в опасности

На руководство лагеря на Сямозере завели новое уголовное дело

Главу Роспотребнадзора Карелии посадили под домашний арест по делу о гибели детей

Суд признал, что чиновник может попытаться скрыться от следствия, повлиять на свидетелей или уничтожить улики

Главу Роспотребнадзора Карелии посадили под домашний арест по делу о гибели детей

Руководителей парк-отеля «Сямозеро» арестовали по делу о гибели детей

Они пробудут под стражей до 19 августа

Руководителей парк-отеля «Сямозеро» арестовали по делу о гибели детей

СКР возбудил второе дело после гибели детей в Карелии (обновлено)

Следствие считает, что одной из причин трагедии стала халатность чиновников

СКР возбудил второе дело после гибели детей в Карелии (обновлено)

В департаменте труда в Москве идут обыски после трагедии в Карелии

На Сямозере в Карелии погибли 14 детей

В департаменте труда в Москве идут обыски после трагедии в Карелии

В Москве объявили траур по утонувшим в Карелии детям

Тела погибших уже доставлены в столицу

В Москве объявили траур по утонувшим в Карелии детям

Под чужую удочку: Что происходит с рыбой в Петербурге

Под чужую удочку: Что происходит с рыбой в ПетербургеКак формируется цена на рыбу, что такое морская биржа, почему местной рыбы так мало и как в Ропше выращивают инновационную форель — The Village досконально изучил городской рыбный рынок

Под чужую удочку: Что происходит с рыбой в Петербурге

Под чужую удочку: Что происходит с рыбой в Петербурге
Как формируется цена на рыбу, что такое морская биржа, почему местной рыбы так мало и как в Ропше выращивают инновационную форель — The Village досконально изучил городской рыбный рынок

Кто делает бизнес на походах по России
Кто делает бизнес на походах по России Пешие прогулки по Крыму, велопоездки в Подмосковье и морские баталии на Белом море — The Village узнал, в какие походы предлагают сходить российские компании и какова цена путёвки
Кто делает бизнес на походах по России

Кто делает бизнес на походах по России
Пешие прогулки по Крыму, велопоездки в Подмосковье и морские баталии на Белом море — The Village узнал, в какие походы предлагают сходить российские компании и какова цена путёвки

Как и зачем ехать в зимнее велопутешествие
Как и зачем ехать в зимнее велопутешествие Петербуржец и москвич, совершившие новогоднее велопутешествие по Карелии, рассказали The Village, зачем ехать в зимний тур на двух колёсах, как не замёрзнуть насмерть и общаться с местными
Как и зачем ехать в зимнее велопутешествие

Как и зачем ехать в зимнее велопутешествие
Петербуржец и москвич, совершившие новогоднее велопутешествие по Карелии, рассказали The Village, зачем ехать в зимний тур на двух колёсах, как не замёрзнуть насмерть и общаться с местными

CardStory: Как московский лингвист запустила в Карелии производство бумаги
CardStory: Как московский лингвист запустила в Карелии производство бумаги Марина Неретина во Франкфурте увидела посевную бумагу с семенами цветов. Она захотела продавать такую в России, но ей отказали в сотрудничестве. Девушка решила открыть собственное производство.
CardStory: Как московский лингвист запустила в Карелии производство бумаги

CardStory: Как московский лингвист запустила в Карелии производство бумаги
Марина Неретина во Франкфурте увидела посевную бумагу с семенами цветов. Она захотела продавать такую в России, но ей отказали в сотрудничестве. Девушка решила открыть собственное производство.

Внутренняя империя: Настоящее и будущее ВВЦ
Внутренняя империя: Настоящее и будущее ВВЦ ВВЦ хотят превратить в современный выставочно-культурный центр за 1,5 млрд долларов с гостиницами, гольф-клубом и музеем бабочек. The Village обошел все павильоны и поговорил с местными о настоящем.
Внутренняя империя: Настоящее и будущее ВВЦ

Внутренняя империя: Настоящее и будущее ВВЦ
ВВЦ хотят превратить в современный выставочно-культурный центр за 1,5 млрд долларов с гостиницами, гольф-клубом и музеем бабочек. The Village обошел все павильоны и поговорил с местными о настоящем.

Валаам Валаамский архипелаг расположен в Карелии, в северной части Ладожского озера в 22 км от материка.  Площадь архипелага, состоящего более чем из 50 островов, составляет 36 кв.км.

Валаам