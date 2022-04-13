Фейковые сообщения от МЧС жителям Выборга. «Выборг и территория Карелии переходят под контроль Финляндии»
Карелия и Ленобласть: куда уехать из Петербурга на время локдауна 5 отличных загородных отелей: леса, озера, Ладожские шхеры и крепость Орешек
Куда можно поехать в отпуск Сколько стоят билеты и какие карантинные меры действуют на российских курортах
Как провести Новый год в России Несколько идей для тех, кто еще не определился, куда поехать на праздники
Сколько стоит посмотреть Россию Много ли времени и денег нужно потратить, чтобы увидеть самые красивые места в разных концах страны
Генпрокуратура снова проведет проверку по делу о пытках Дадина
Отказ следователей возбудить уголовное дело отменили
Дадин попросил суд о переводе в подмосковную колонию
Активист просит разрешения отбывать наказание ближе к своей семье
Дадин попросил перевести его обратно в карельскую колонию
По его мнению, оставшимся в Сегеже заключенным угрожает опасность
ФСИН запретил Дадину свидания с родственниками до мая
Ранее Дадина перевели из колонии в Карелии, где он жаловался на побои, в ИК-5 Алтайского края
Замдиректора ФСИН — об «артистизме» Дадина
Представитель ведомства назвал пожаловавшегося на пытки в колонии активиста талантливым имитатором
Европарламент потребовал немедленно освободить Дадина
Европарламент потребовал также освободить всех «осужденных за реализацию своего права на свободу слова»
Новый рассказ Ильдара Дадина о происходящем в карельской колонии
Записанное супругой Дадина послание опубликовало интернет-издание «Медуза»
Дадин объяснил отсутствие следов побоев на теле (обновлено)
По словам активиста, следов нет, так как его били в одежде
СМИ сообщили о смене начальника колонии после жалобы Дадина на пытки (обновлено)
Уточняется, что семья экс-начальника была взята под охрану из-за начавшейся «травли»
СК проверит информацию о пытках в карельской колонии
Ранее об истязаниях и угрозах убийством в ИК-7 сообщил находящийся там активист Ильдар Дадин
ФАС обнаружила сговор в конкурсе на отдых детей на Сямозере
Ранее в нарушениях при проведении тендера на отдых детей в Карелии уличили московскую мэрию
Мэрию Москвы уличили в нарушениях при проведении тендера на отдых детей в Карелии
В Минэкономразвития решили, что госзаказ формировался в интересах конкретного исполнителя
СКР собирается смягчить дело против одного из инструкторов с Сямозера
Оказалось, что Валерий Круподерщиков пытался спасти детей
СКР завёл дело на проигнорировавшего звонок с Сямозера фельдшера
Дежурная скорой помощи никак не отреагировала на звонок подростков с перевернувшихся лодок
Астахов объяснил свой вопрос выжившим на Сямозере девочкам
По его словам, фрагмент с вопросом «Ну что, как поплавали?» вырвали из контекста «чрезвычайно сложного разговора»
На руководство лагеря на Сямозере завели новое уголовное дело
Директора лагеря и её заместителя заподозрили в оставлении детей в опасности
Главу Роспотребнадзора Карелии посадили под домашний арест по делу о гибели детей
Суд признал, что чиновник может попытаться скрыться от следствия, повлиять на свидетелей или уничтожить улики
Руководителей парк-отеля «Сямозеро» арестовали по делу о гибели детей
Они пробудут под стражей до 19 августа
СКР возбудил второе дело после гибели детей в Карелии (обновлено)
Следствие считает, что одной из причин трагедии стала халатность чиновников
В департаменте труда в Москве идут обыски после трагедии в Карелии
На Сямозере в Карелии погибли 14 детей