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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Катки Москвы закрылись из-за ранней весны
26 февраля 2022

Катки Москвы закрылись из-за ранней весны

Посетители «ГУМ-катка» смогут выиграть подарки и билеты на Uma2rman
29 декабря 2021

Посетители «ГУМ-катка» смогут выиграть подарки и билеты на Uma2rman

Каток на ВДНХ откроется 26 ноября
24 ноября 2021

Каток на ВДНХ откроется 26 ноября

На ВДНХ залили самый большой каток Москвы
19 ноября 2021

На ВДНХ залили самый большой каток Москвы

Сколько катков и горок откроют в Москве зимой 2021 года
Цифра дня
15 ноября 2021

Сколько катков и горок откроют в Москве зимой 2021 года

В Москве закрылся ГУМ-каток
1 марта 2021

В Москве закрылся ГУМ-каток

Девять главных новогодних мест в Петербурге

Девять главных новогодних мест в Петербурге

Девять главных новогодних мест в Петербурге

Девять главных новогодних мест в Петербурге

С 27 ноября в московских парках заработают катки
25 ноября 2020

С 27 ноября в московских парках заработают катки

13 ноября 2020

Каток на Красной площади откроется 29 ноября

На катках Москвы появились поддерживающие стойки, чтобы научиться кататься

Они сделаны в виде животных и подойдут как для взрослых, так и для детей

На катках Москвы появились поддерживающие стойки, чтобы научиться кататься

Московский метрополитен открыл бесплатный каток для пассажиров

Он покрыт искусственным льдом

Московский метрополитен открыл бесплатный каток для пассажиров

Каток в парке Горького оформят в стиле авангард. Он откроется 22 ноября

Пользователи Tele2 смогут купить билеты со скидкой

Каток в парке Горького оформят в стиле авангард. Он откроется 22 ноября

В Гостином дворе пройдет первый форум «Мой район» с кинопоказами и экскурсиями

Фестиваль состоится с 4 по 6 июля

В Гостином дворе пройдет первый форум «Мой район» с кинопоказами и экскурсиями

В московских парках пройдет акция «Ночь на катке»

На 16 катков можно будет попасть бесплатно

В московских парках пройдет акция «Ночь на катке»

Фонд Хабенского организует благотворительный заезд на катках ВДНХ

В программе — показательные шоу фигуристов, выступления иллюзионистов и уличного театра

Фонд Хабенского организует благотворительный заезд на катках ВДНХ

Собянин уволил директора парка Горького после обрушения перехода в новогоднюю ночь (обновлено)

В больницах остаются 12 человек

Собянин уволил директора парка Горького после обрушения перехода в новогоднюю ночь (обновлено)

Власти Москвы потратят на Новый год около миллиарда рублей

С каждым годом траты на празднование уменьшаются

Власти Москвы потратят на Новый год около миллиарда рублей

Как выглядит «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт»

Как выглядит «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт»Замерзающий Финский залив, 20 новогодних елок, лампочки над головой и музыкальное оформление от команды Roots United 

Как выглядит «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт»

Как выглядит «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт»
Замерзающий Финский залив, 20 новогодних елок, лампочки над головой и музыкальное оформление от команды Roots United 

На Фестивальной площади в «Лужниках» открылся бесплатный каток

Каток будет работать до 8 января

На Фестивальной площади в «Лужниках» открылся бесплатный каток

На ВДНХ пройдет праздник супергероев

Гости смогут поучаствовать в тематических квестах и переодеться в любимых персонажей

На ВДНХ пройдет праздник супергероев

На ВДНХ откроется «Город зимы»

В зимний сезон в парке можно будет посетить два катка, поиграть в керлинг и юкигассен

На ВДНХ откроется «Город зимы»

Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона

Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках

Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона

«ГУМ-каток» и ярмарка на Красной площади откроются в конце ноября

На открытии организуют бесплатные мастер-классы по хоккею

«ГУМ-каток» и ярмарка на Красной площади откроются в конце ноября

Каток в парке Горького в индустриальном стиле начнет работать 22 ноября

В этом году площадка превратится в «фабрику счастливых людей»

Каток в парке Горького в индустриальном стиле начнет работать 22 ноября

В «Сокольниках» открыли каток. До конца выходных там можно покататься бесплатно

Для этого нужно взять с собой коньки

В «Сокольниках» открыли каток. До конца выходных там можно покататься бесплатно

На открытии ТРЦ «Каширская Плаза» пройдут перформансы, цирковое и ледовое шоу

Праздничная программа продлится два дня — 27 и 28 октября

На открытии ТРЦ «Каширская Плаза» пройдут перформансы, цирковое и ледовое шоу

В выходные в пяти московских парках можно бесплатно покататься на коньках

Столичные катки закрывают сезон

В выходные в пяти московских парках можно бесплатно покататься на коньках

В Москве продлили работу катков

Сезон во всех парках планировали закрыть 11 марта

В Москве продлили работу катков

Каток на ВДНХ не будет работать вечером 6 марта

Также 2–4 марта отменят анимационную программу

Каток на ВДНХ не будет работать вечером 6 марта

Катки в московских парках будут работать до 11 марта

В парке Горького перед закрытием катка выступят диджеи и пройдет марафон экскурсий

Катки в московских парках будут работать до 11 марта

«Ночь на катке» охватит 16 московских парков

Вместе с горожанами на лед выйдут известные спортсмены

«Ночь на катке» охватит 16 московских парков

Акцию «Ночь на катке» посвятят победителям Олимпиады и женщинам

Дата мероприятия пока неизвестна

Акцию «Ночь на катке» посвятят победителям Олимпиады и женщинам

На катке ВДНХ проведут флешмоб на самый долгий поцелуй

В День святого Валентина здесь также состоится акция «Любовь на льду»

На катке ВДНХ проведут флешмоб на самый долгий поцелуй

В Татьянин день студенты смогут бесплатно сходить на катки в 16 парках

В выходные на катке ВДНХ пройдет традиционная зарядка

В Татьянин день студенты смогут бесплатно сходить на катки в 16 парках

Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей
Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей

Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Стрельба в Химках, бесплатный каток в метро и религиозный туризм

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Стрельба в Химках, бесплатный каток в метро и религиозный туризм

В московском метро открылся бесплатный каток

Площадка сможет одновременно вместить около 30 человек

В московском метро открылся бесплатный каток

8 новогодних вечеринок в Москве: От катка до рейва
8 новогодних вечеринок в Москве: От катка до рейва Четыре способа встретить 2018 год для тех, кто рискнет покинуть квартиру
8 новогодних вечеринок в Москве: От катка до рейва

8 новогодних вечеринок в Москве: От катка до рейва
Четыре способа встретить 2018 год для тех, кто рискнет покинуть квартиру

В Новый год сотрудники МЧС будут патрулировать парки на коньках

Дежурства организуют в парке Горького, «Сокольниках» и на ВДНХ

В Новый год сотрудники МЧС будут патрулировать парки на коньках

ВДНХ приглашает на празднование космического Нового года

Все объекты комплекса оформят в космическом стиле

ВДНХ приглашает на празднование космического Нового года

Открытие стереокатка в парке Горького

Стереочеловечки, неон и иллюзии — собрали лучшие фотографии из соцсетей

Открытие стереокатка в парке Горького

Концерт группы «Утро», вечеринка Burning Man и открытие катка в Парке Горького
Концерт группы «Утро», вечеринка Burning Man и открытие катка в Парке Горького Куда пойти в эти выходные в Москве
Концерт группы «Утро», вечеринка Burning Man и открытие катка в Парке Горького

Концерт группы «Утро», вечеринка Burning Man и открытие катка в Парке Горького
Куда пойти в эти выходные в Москве

Билеты на открытие крупнейшего в мире катка на ВДНХ поступили в продажу

Каток откроется 1 декабря выступлением испанского высотного театра Grupo Puja

Билеты на открытие крупнейшего в мире катка на ВДНХ поступили в продажу

Завтра в столичных парках откроются восемь катков с искусственным льдом

В день открытия вход на катки будет бесплатным

Завтра в столичных парках откроются восемь катков с искусственным льдом

Сад «Эрмитаж» откроет зимний сезон ледовым шоу

В субботу в саду откроется каток с натуральным льдом, на котором выступит цирк Никулина

Сад «Эрмитаж» откроет зимний сезон ледовым шоу

На открытии катка в парке Горького выступят лидер «СБПЧ» и британская электронная группа

Начало сезона назначили на 23 ноября

На открытии катка в парке Горького выступят лидер «СБПЧ» и британская электронная группа

В Москве откроется самый большой в мире каток

Он начнет работать 1 декабря

В Москве откроется самый большой в мире каток

Каток в парке Горького станет стереопространством с танцплощадкой

Покататься на коньках в выходные можно будет до полуночи

Каток в парке Горького станет стереопространством с танцплощадкой

Объявлена дата открытия катков

В столице заработают катки с искусственным и естественным льдом

Объявлена дата открытия катков

К середине ноября в парке Горького откроется каток с искусственным льдом

Здесь появятся также пункты проката, кафе и мостики для пешеходов

К середине ноября в парке Горького откроется каток с искусственным льдом

В Центральном Чертанове появится спортивный комплекс с всесезонным катком

На фасадах будет установлено архитектурное освещение

В Центральном Чертанове появится спортивный комплекс с всесезонным катком

Каток на ВДНХ закрылся

Он проработал 94 дня

Каток на ВДНХ закрылся

В парке Горького 12 марта закроется каток

Он работал с 17 ноября

В парке Горького 12 марта закроется каток

Как выглядит каток на крыше небоскреба в «Москва-Сити»
Как выглядит каток на крыше небоскреба в «Москва-Сити» The Village сходил посмотреть, каково это — кататься на коньках на высоте 354 метров
Как выглядит каток на крыше небоскреба в «Москва-Сити»

Как выглядит каток на крыше небоскреба в «Москва-Сити»
The Village сходил посмотреть, каково это — кататься на коньках на высоте 354 метров

Как устроен самый большой каток в мире

Как устроен самый большой каток в миреЗаливка льда, заточка коньков и количество пострадавших — The Village разобрался в особенностях работы катка на ВДНХ

Как устроен самый большой каток в мире

Как устроен самый большой каток в мире
Заливка льда, заточка коньков и количество пострадавших — The Village разобрался в особенностях работы катка на ВДНХ

Парк Горького и ВДНХ будут патрулировать спасатели на коньках

Всего в патрулировании задействуют 500 человек

Парк Горького и ВДНХ будут патрулировать спасатели на коньках

На Чистых прудах открылся каток

Каток будет работать круглосуточно

На Чистых прудах открылся каток

Каток на крыше небоскреба в Москва-Сити

Площадь катка составляет 420 квадратных метров

Каток на крыше небоскреба в Москва-Сити

Каток на ВДНХ признан самым большим в мире

Он занимает площадь 20 549 квадратных метров и вмещает более 4 500 человек единовременно

Каток на ВДНХ признан самым большим в мире

Открытие ГУМ-катка на Красной площади

Рядом с катком работает рождественская ярмарка

Открытие ГУМ-катка на Красной площади

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