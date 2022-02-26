На катках Москвы появились поддерживающие стойки, чтобы научиться кататься
Они сделаны в виде животных и подойдут как для взрослых, так и для детей
Каток в парке Горького оформят в стиле авангард. Он откроется 22 ноября
Пользователи Tele2 смогут купить билеты со скидкой
В Гостином дворе пройдет первый форум «Мой район» с кинопоказами и экскурсиями
Фестиваль состоится с 4 по 6 июля
Фонд Хабенского организует благотворительный заезд на катках ВДНХ
В программе — показательные шоу фигуристов, выступления иллюзионистов и уличного театра
Собянин уволил директора парка Горького после обрушения перехода в новогоднюю ночь (обновлено)
В больницах остаются 12 человек
Власти Москвы потратят на Новый год около миллиарда рублей
С каждым годом траты на празднование уменьшаются
Как выглядит «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт»Замерзающий Финский залив, 20 новогодних елок, лампочки над головой и музыкальное оформление от команды Roots United
Как выглядит «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт» Замерзающий Финский залив, 20 новогодних елок, лампочки над головой и музыкальное оформление от команды Roots United
На Фестивальной площади в «Лужниках» открылся бесплатный каток
Каток будет работать до 8 января
На ВДНХ пройдет праздник супергероев
Гости смогут поучаствовать в тематических квестах и переодеться в любимых персонажей
На ВДНХ откроется «Город зимы»
В зимний сезон в парке можно будет посетить два катка, поиграть в керлинг и юкигассен
Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона
Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках
«ГУМ-каток» и ярмарка на Красной площади откроются в конце ноября
На открытии организуют бесплатные мастер-классы по хоккею
Каток в парке Горького в индустриальном стиле начнет работать 22 ноября
В этом году площадка превратится в «фабрику счастливых людей»
В «Сокольниках» открыли каток. До конца выходных там можно покататься бесплатно
Для этого нужно взять с собой коньки
На открытии ТРЦ «Каширская Плаза» пройдут перформансы, цирковое и ледовое шоу
Праздничная программа продлится два дня — 27 и 28 октября
В выходные в пяти московских парках можно бесплатно покататься на коньках
Столичные катки закрывают сезон
Каток на ВДНХ не будет работать вечером 6 марта
Также 2–4 марта отменят анимационную программу
Катки в московских парках будут работать до 11 марта
В парке Горького перед закрытием катка выступят диджеи и пройдет марафон экскурсий
«Ночь на катке» охватит 16 московских парков
Вместе с горожанами на лед выйдут известные спортсмены
Акцию «Ночь на катке» посвятят победителям Олимпиады и женщинам
Дата мероприятия пока неизвестна
На катке ВДНХ проведут флешмоб на самый долгий поцелуй
В День святого Валентина здесь также состоится акция «Любовь на льду»
В Татьянин день студенты смогут бесплатно сходить на катки в 16 парках
В выходные на катке ВДНХ пройдет традиционная зарядка
Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Стрельба в Химках, бесплатный каток в метро и религиозный туризм
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
В московском метро открылся бесплатный каток
Площадка сможет одновременно вместить около 30 человек
8 новогодних вечеринок в Москве: От катка до рейва Четыре способа встретить 2018 год для тех, кто рискнет покинуть квартиру
В Новый год сотрудники МЧС будут патрулировать парки на коньках
Дежурства организуют в парке Горького, «Сокольниках» и на ВДНХ
ВДНХ приглашает на празднование космического Нового года
Все объекты комплекса оформят в космическом стиле
Открытие стереокатка в парке Горького
Стереочеловечки, неон и иллюзии — собрали лучшие фотографии из соцсетей
Концерт группы «Утро», вечеринка Burning Man и открытие катка в Парке Горького Куда пойти в эти выходные в Москве
Билеты на открытие крупнейшего в мире катка на ВДНХ поступили в продажу
Каток откроется 1 декабря выступлением испанского высотного театра Grupo Puja
Завтра в столичных парках откроются восемь катков с искусственным льдом
В день открытия вход на катки будет бесплатным
Сад «Эрмитаж» откроет зимний сезон ледовым шоу
В субботу в саду откроется каток с натуральным льдом, на котором выступит цирк Никулина
На открытии катка в парке Горького выступят лидер «СБПЧ» и британская электронная группа
Начало сезона назначили на 23 ноября
Каток в парке Горького станет стереопространством с танцплощадкой
Покататься на коньках в выходные можно будет до полуночи
Объявлена дата открытия катков
В столице заработают катки с искусственным и естественным льдом
К середине ноября в парке Горького откроется каток с искусственным льдом
Здесь появятся также пункты проката, кафе и мостики для пешеходов
В Центральном Чертанове появится спортивный комплекс с всесезонным катком
На фасадах будет установлено архитектурное освещение
Как выглядит каток на крыше небоскреба в «Москва-Сити» The Village сходил посмотреть, каково это — кататься на коньках на высоте 354 метров
Как устроен самый большой каток в миреЗаливка льда, заточка коньков и количество пострадавших — The Village разобрался в особенностях работы катка на ВДНХ
Как устроен самый большой каток в мире Заливка льда, заточка коньков и количество пострадавших — The Village разобрался в особенностях работы катка на ВДНХ
Парк Горького и ВДНХ будут патрулировать спасатели на коньках
Всего в патрулировании задействуют 500 человек
Каток на ВДНХ признан самым большим в мире
Он занимает площадь 20 549 квадратных метров и вмещает более 4 500 человек единовременно