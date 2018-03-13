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Девять главных новогодних мест в Петербурге

Девять главных новогодних мест в Петербурге

Девять главных новогодних мест в Петербурге

Девять главных новогодних мест в Петербурге

На катках Москвы появились поддерживающие стойки, чтобы научиться кататься

Они сделаны в виде животных и подойдут как для взрослых, так и для детей

На катках Москвы появились поддерживающие стойки, чтобы научиться кататься
Они сделаны в виде животных и подойдут как для взрослых, так и для детей

Московский метрополитен открыл бесплатный каток для пассажиров

Он покрыт искусственным льдом

Московский метрополитен открыл бесплатный каток для пассажиров
Он покрыт искусственным льдом

Каток в парке Горького оформят в стиле авангард. Он откроется 22 ноября

Пользователи Tele2 смогут купить билеты со скидкой

Каток в парке Горького оформят в стиле авангард. Он откроется 22 ноября
Пользователи Tele2 смогут купить билеты со скидкой

В Гостином дворе пройдет первый форум «Мой район» с кинопоказами и экскурсиями

Фестиваль состоится с 4 по 6 июля

В Гостином дворе пройдет первый форум «Мой район» с кинопоказами и экскурсиями
Фестиваль состоится с 4 по 6 июля

В московских парках пройдет акция «Ночь на катке»

На 16 катков можно будет попасть бесплатно

В московских парках пройдет акция «Ночь на катке»
На 16 катков можно будет попасть бесплатно

Фонд Хабенского организует благотворительный заезд на катках ВДНХ

В программе — показательные шоу фигуристов, выступления иллюзионистов и уличного театра

Фонд Хабенского организует благотворительный заезд на катках ВДНХ
В программе — показательные шоу фигуристов, выступления иллюзионистов и уличного театра

Собянин уволил директора парка Горького после обрушения перехода в новогоднюю ночь (обновлено)

В больницах остаются 12 человек

Собянин уволил директора парка Горького после обрушения перехода в новогоднюю ночь (обновлено)
В больницах остаются 12 человек

Власти Москвы потратят на Новый год около миллиарда рублей

С каждым годом траты на празднование уменьшаются

Власти Москвы потратят на Новый год около миллиарда рублей
С каждым годом траты на празднование уменьшаются

Как выглядит «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт»

Как выглядит «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт»Замерзающий Финский залив, 20 новогодних елок, лампочки над головой и музыкальное оформление от команды Roots United 

Как выглядит «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт»

Как выглядит «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт»
Замерзающий Финский залив, 20 новогодних елок, лампочки над головой и музыкальное оформление от команды Roots United 

На Фестивальной площади в «Лужниках» открылся бесплатный каток

Каток будет работать до 8 января

На Фестивальной площади в «Лужниках» открылся бесплатный каток
Каток будет работать до 8 января

На ВДНХ пройдет праздник супергероев

Гости смогут поучаствовать в тематических квестах и переодеться в любимых персонажей

На ВДНХ пройдет праздник супергероев
Гости смогут поучаствовать в тематических квестах и переодеться в любимых персонажей

На ВДНХ откроется «Город зимы»

В зимний сезон в парке можно будет посетить два катка, поиграть в керлинг и юкигассен

На ВДНХ откроется «Город зимы»
В зимний сезон в парке можно будет посетить два катка, поиграть в керлинг и юкигассен

Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона

Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках

Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона
Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках

«ГУМ-каток» и ярмарка на Красной площади откроются в конце ноября

На открытии организуют бесплатные мастер-классы по хоккею

«ГУМ-каток» и ярмарка на Красной площади откроются в конце ноября
На открытии организуют бесплатные мастер-классы по хоккею

Каток в парке Горького в индустриальном стиле начнет работать 22 ноября

В этом году площадка превратится в «фабрику счастливых людей»

Каток в парке Горького в индустриальном стиле начнет работать 22 ноября
В этом году площадка превратится в «фабрику счастливых людей»

В «Сокольниках» открыли каток. До конца выходных там можно покататься бесплатно

Для этого нужно взять с собой коньки

В «Сокольниках» открыли каток. До конца выходных там можно покататься бесплатно
Для этого нужно взять с собой коньки

На открытии ТРЦ «Каширская Плаза» пройдут перформансы, цирковое и ледовое шоу

Праздничная программа продлится два дня — 27 и 28 октября

На открытии ТРЦ «Каширская Плаза» пройдут перформансы, цирковое и ледовое шоу
Праздничная программа продлится два дня — 27 и 28 октября

В выходные в пяти московских парках можно бесплатно покататься на коньках

Столичные катки закрывают сезон

В выходные в пяти московских парках можно бесплатно покататься на коньках
Столичные катки закрывают сезон

В Москве продлили работу катков

Сезон во всех парках планировали закрыть 11 марта

В Москве продлили работу катков
Сезон во всех парках планировали закрыть 11 марта

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