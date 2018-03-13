На катках Москвы появились поддерживающие стойки, чтобы научиться кататься
Они сделаны в виде животных и подойдут как для взрослых, так и для детей
На катках Москвы появились поддерживающие стойки, чтобы научиться кататься Они сделаны в виде животных и подойдут как для взрослых, так и для детей
Московский метрополитен открыл бесплатный каток для пассажиров Он покрыт искусственным льдом
Каток в парке Горького оформят в стиле авангард. Он откроется 22 ноября
Пользователи Tele2 смогут купить билеты со скидкой
Каток в парке Горького оформят в стиле авангард. Он откроется 22 ноября Пользователи Tele2 смогут купить билеты со скидкой
В Гостином дворе пройдет первый форум «Мой район» с кинопоказами и экскурсиями
Фестиваль состоится с 4 по 6 июля
В Гостином дворе пройдет первый форум «Мой район» с кинопоказами и экскурсиями Фестиваль состоится с 4 по 6 июля
Фонд Хабенского организует благотворительный заезд на катках ВДНХ
В программе — показательные шоу фигуристов, выступления иллюзионистов и уличного театра
Фонд Хабенского организует благотворительный заезд на катках ВДНХ В программе — показательные шоу фигуристов, выступления иллюзионистов и уличного театра
Собянин уволил директора парка Горького после обрушения перехода в новогоднюю ночь (обновлено)
В больницах остаются 12 человек
Собянин уволил директора парка Горького после обрушения перехода в новогоднюю ночь (обновлено) В больницах остаются 12 человек
Власти Москвы потратят на Новый год около миллиарда рублей
С каждым годом траты на празднование уменьшаются
Власти Москвы потратят на Новый год около миллиарда рублей С каждым годом траты на празднование уменьшаются
Как выглядит «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт»Замерзающий Финский залив, 20 новогодних елок, лампочки над головой и музыкальное оформление от команды Roots United
Как выглядит «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт» Замерзающий Финский залив, 20 новогодних елок, лампочки над головой и музыкальное оформление от команды Roots United
На Фестивальной площади в «Лужниках» открылся бесплатный каток
Каток будет работать до 8 января
На Фестивальной площади в «Лужниках» открылся бесплатный каток Каток будет работать до 8 января
На ВДНХ пройдет праздник супергероев
Гости смогут поучаствовать в тематических квестах и переодеться в любимых персонажей
На ВДНХ пройдет праздник супергероев Гости смогут поучаствовать в тематических квестах и переодеться в любимых персонажей
На ВДНХ откроется «Город зимы»
В зимний сезон в парке можно будет посетить два катка, поиграть в керлинг и юкигассен
На ВДНХ откроется «Город зимы» В зимний сезон в парке можно будет посетить два катка, поиграть в керлинг и юкигассен
Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона
Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках
Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках
«ГУМ-каток» и ярмарка на Красной площади откроются в конце ноября
На открытии организуют бесплатные мастер-классы по хоккею
«ГУМ-каток» и ярмарка на Красной площади откроются в конце ноября На открытии организуют бесплатные мастер-классы по хоккею
Каток в парке Горького в индустриальном стиле начнет работать 22 ноября
В этом году площадка превратится в «фабрику счастливых людей»
Каток в парке Горького в индустриальном стиле начнет работать 22 ноября В этом году площадка превратится в «фабрику счастливых людей»
В «Сокольниках» открыли каток. До конца выходных там можно покататься бесплатно
Для этого нужно взять с собой коньки
В «Сокольниках» открыли каток. До конца выходных там можно покататься бесплатно Для этого нужно взять с собой коньки
На открытии ТРЦ «Каширская Плаза» пройдут перформансы, цирковое и ледовое шоу
Праздничная программа продлится два дня — 27 и 28 октября
На открытии ТРЦ «Каширская Плаза» пройдут перформансы, цирковое и ледовое шоу Праздничная программа продлится два дня — 27 и 28 октября
В выходные в пяти московских парках можно бесплатно покататься на коньках
Столичные катки закрывают сезон