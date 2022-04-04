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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«РБК»: UnionPay ограничила прием иностранных карт в России

«РБК»: UnionPay ограничила прием иностранных карт в России

Поставки автомобилей из Китая в Россию через сухопутную границу увеличились почти на 150 %

Поставки автомобилей из Китая в Россию через сухопутную границу увеличились почти на 150 %

Сайт FlightRadar упал. Все из-за интереса к полету сенаторки США Нэнси Пелоси на Тайвань

Сайт FlightRadar упал. Все из-за интереса к полету сенаторки США Нэнси Пелоси на Тайвань

Домохозяйка из Китая 10 лет сочиняла истории о России для «Википедии»
Домохозяйка из Китая 10 лет сочиняла истории о России для «Википедии» Что об этом думают историки
Домохозяйка из Китая 10 лет сочиняла истории о России для «Википедии»

Домохозяйка из Китая 10 лет сочиняла истории о России для «Википедии»
Что об этом думают историки

«Аэрофлот» возобновит полеты в Китай с 22 июля

«Аэрофлот» возобновит полеты в Китай с 22 июля

Россия разрешит проходить сухопутную границу с Китаем
4 апреля 2022

Россия разрешит проходить сухопутную границу с Китаем

В Москве и Петербурге состоится фестиваль китайского кино
23 сентября 2021

В Москве и Петербурге состоится фестиваль китайского кино

14 сентября 2020

Активисты призвали к бойкоту «Мулан». Фильм снимали в Синьцзяне, где расположены китайские концлагеря

МВД создаст обязательное приложение для мигрантов. С их рейтингом и данными о криминальном прошлом

Приезжих смогут отслеживать по геолокации

МВД создаст обязательное приложение для мигрантов. С их рейтингом и данными о криминальном прошлом

Как жители Китая возвращаются к нормальной жизни после карантина
Как жители Китая возвращаются к нормальной жизни после карантина И какие меры предосторожности они все еще соблюдают
Как жители Китая возвращаются к нормальной жизни после карантина

Как жители Китая возвращаются к нормальной жизни после карантина
И какие меры предосторожности они все еще соблюдают

Смартфоны Xiaomi стали самыми продаваемыми в России онлайн

В рознице лидирует Samsung

Смартфоны Xiaomi стали самыми продаваемыми в России онлайн

AliExpress будет дольше доставлять посылки из-за коронавируса

Вещи из Китая приходить не перестанут, но придется подождать

AliExpress будет дольше доставлять посылки из-за коронавируса

Сколько коронавирус стоит российской экономике

Из-за карантина Россия теряет миллиарды рублей

Сколько коронавирус стоит российской экономике

Сколько россиян отложили путешествие из-за страха перед коронавирусом

Большинству туристов все равно

Сколько россиян отложили путешествие из-за страха перед коронавирусом

Власти собираются запретить все рейсы в Китай. Теперь и чартеры (обновлено)

Объясняем, как вернуть деньги

Власти собираются запретить все рейсы в Китай. Теперь и чартеры (обновлено)

Россия прекратила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР из-за коронавируса (обновлено)

Эвакуация россиян из Китая продолжается

Россия прекратила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР из-за коронавируса (обновлено)

Российских туристов начнут вывозить из Китая на самолетах ВКС (обновлено)

В наиболее пораженных регионах находится 341 человек

Российских туристов начнут вывозить из Китая на самолетах ВКС (обновлено)

Закуски с уткой и баклажаном для российской зимы и китайского Нового года
Закуски с уткой и баклажаном для российской зимы и китайского Нового года 4 рецепта от шеф-повара ресторанов «Китайская грамота» Чжан Сяньчэна
Закуски с уткой и баклажаном для российской зимы и китайского Нового года

Закуски с уткой и баклажаном для российской зимы и китайского Нового года
4 рецепта от шеф-повара ресторанов «Китайская грамота» Чжан Сяньчэна

Первый туроператор начал эвакуировать россиян с китайского Хайнаня

За неделю с острова вывезут всех туристов

Первый туроператор начал эвакуировать россиян с китайского Хайнаня

В каких случаях можно вернуть деньги за туры и билеты в Китай?

В стране бушует эпидемия коронавируса

В каких случаях можно вернуть деньги за туры и билеты в Китай?

Что известно о новом коронавирусе из Китая и пора ли паниковать
Что известно о новом коронавирусе из Китая и пора ли паниковать Есть ли причины отменять поездки в Азию и сжигать вещи с AliExpress
Что известно о новом коронавирусе из Китая и пора ли паниковать

Что известно о новом коронавирусе из Китая и пора ли паниковать
Есть ли причины отменять поездки в Азию и сжигать вещи с AliExpress

Отказаться от поездок в Китай

Из-за нового коронавируса

Отказаться от поездок в Китай

«Китайский Uber» готовится прийти в Россию

Точные сроки пока не известны

«Китайский Uber» готовится прийти в Россию

В Китае построят музей с водопадом по проекту московского бюро. Вот каким он будет

В международном конкурсе победили IND architects

В Китае построят музей с водопадом по проекту московского бюро. Вот каким он будет

Xiaomi выпустила свои первые умные часы. Они очень похожи на Apple Watch

Но стоят в три раза дешевле

Xiaomi выпустила свои первые умные часы. Они очень похожи на Apple Watch

В Москве пройдет фестиваль китайской живописи гунби

Посетителей ждут мастер-классы и чайные церемонии

В Москве пройдет фестиваль китайской живописи гунби

Москва завела аккаунты в китайских социальных сетях

Власти рассчитывают, что они привлекут туристов

Москва завела аккаунты в китайских социальных сетях

В Москве проведут масштабный фестиваль китайской культуры

На нем отметят 70-летие образование КНР

В Москве проведут масштабный фестиваль китайской культуры

Как на «Алике»: 5 интернет-магазинов с низкими ценами
Как на «Алике»: 5 интернет-магазинов с низкими ценами Бесплатные товары, сказочные скидки и проблемы с доставкой
Как на «Алике»: 5 интернет-магазинов с низкими ценами

Как на «Алике»: 5 интернет-магазинов с низкими ценами
Бесплатные товары, сказочные скидки и проблемы с доставкой

Как протесты в Гонконге влияют на горожан, туристов и бизнес
Как протесты в Гонконге влияют на горожан, туристов и бизнес Русские экспаты рассказали про акции «черных футболок», отказ от покупок по пятницам и пикеты в аэропорту
Как протесты в Гонконге влияют на горожан, туристов и бизнес

Как протесты в Гонконге влияют на горожан, туристов и бизнес
Русские экспаты рассказали про акции «черных футболок», отказ от покупок по пятницам и пикеты в аэропорту

В зоопарке отметят дни рождения панд

Диндин и Жуи родились в последние дни июля

В зоопарке отметят дни рождения панд

Тайвань в тестовом режиме открыл безвизовый въезд для россиян (обновлено)

Российские туристы и бизнесмены смогут находиться на острове без виз до 14 дней

Тайвань в тестовом режиме открыл безвизовый въезд для россиян (обновлено)

На панд из Московского зоопарка можно будет смотреть онлайн (обновлено)

Двух больших панд привезли в столицу из Китая впервые за 60 лет

На панд из Московского зоопарка можно будет смотреть онлайн (обновлено)

У россиян на въезде в Китай будут выборочно проверять переписку в мессенджерах

Власти КНР надеются определить, соответствуют ли реальные цели прибытия заявленным

У россиян на въезде в Китай будут выборочно проверять переписку в мессенджерах

Музеи Московского Кремля покажут сокровища Китая и научат играть в маджонг

Выставка экспонатов династии Цин продлится до 30 мая

Музеи Московского Кремля покажут сокровища Китая и научат играть в маджонг

Сколько стоит жизнь в Гонконге
Сколько стоит жизнь в Гонконге Заоблачные зарплаты, космические цены на жилье и встречи с русскими у пивного ларька на пирсе
Сколько стоит жизнь в Гонконге

Сколько стоит жизнь в Гонконге
Заоблачные зарплаты, космические цены на жилье и встречи с русскими у пивного ларька на пирсе

Китайская сеть одежды Urban Revivo планирует открыться в России

Бренд может конкурировать с H&M

Китайская сеть одежды Urban Revivo планирует открыться в России

Россияне не могут покинуть остров Хайнань из-за долгов туроператора

Ростуризм не может начать вывозить отдыхающих, пока «Жемчужная река» не признает себя банкротом

Россияне не могут покинуть остров Хайнань из-за долгов туроператора

Россиян предупредили о случае заражения птичьим гриппом в Китае

Мужчина скончался спустя 9 дней после появления первых симптомов

Россиян предупредили о случае заражения птичьим гриппом в Китае

В Москве появится четырехметровый памятник Конфуцию

Монумент установят на территории ландшафтного парка «Хуамин»

В Москве появится четырехметровый памятник Конфуцию

«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне
«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне Разбиться на мотоцикле и переехать в Дубай, чтобы найти спорт побыстрее
«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне

«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне
Разбиться на мотоцикле и переехать в Дубай, чтобы найти спорт побыстрее

Alibaba, Mail.Ru и «Мегафон» запустят совместный проект

AliExpress Russia получит доступ к аудитории Mail.Ru

Alibaba, Mail.Ru и «Мегафон» запустят совместный проект

Туроператоры отказались от горящих туров в Турцию этой осенью

Цены на путевки могут вырасти на 10 % по сравнению с 2017 годом

Туроператоры отказались от горящих туров в Турцию этой осенью

Россиян предупредили о вспышке сибирской язвы в Китае

В двух северных провинциях страны зарегистрировано более 60 случаев заболевания рогатого скота

Россиян предупредили о вспышке сибирской язвы в Китае

Сколько стоит жизнь в Шанхае
Сколько стоит жизнь в Шанхае Насколько дорого снять квартиру и купить уличную еду в крупнейшем городе мира
Сколько стоит жизнь в Шанхае

Сколько стоит жизнь в Шанхае
Насколько дорого снять квартиру и купить уличную еду в крупнейшем городе мира

Росавиация открыла 15 новых направлений из Москвы в Китай

Полеты начнут выполнять компании «Икар» и iFly

Росавиация открыла 15 новых направлений из Москвы в Китай

Alibaba начнет продавать в России китайские продукты

Продуктовый раздел появится на онлайн-площадке Tmall

Alibaba начнет продавать в России китайские продукты

Royal Flight запустила регулярные рейсы из Москвы на китайский курорт Макао

Улететь напрямую можно до 25 октября

Royal Flight запустила регулярные рейсы из Москвы на китайский курорт Макао

Каким будет первый китайский парк в Останкинском районе

Деловой центр «Парк Хуамин» с ландшафтным парком откроется этим летом

Каким будет первый китайский парк в Останкинском районе

Русская стена: Зачем Роскомнадзор блокирует Рунет?
Русская стена: Зачем Роскомнадзор блокирует Рунет? Google, Spotify и Amazon сломались, а Telegram живет. Совпадение?
Русская стена: Зачем Роскомнадзор блокирует Рунет?

Русская стена: Зачем Роскомнадзор блокирует Рунет?
Google, Spotify и Amazon сломались, а Telegram живет. Совпадение?

Замглавы Минкомсвязи — об отсутствии намерения создавать в России файрвол

Российские власти не планируют идти по китайскому пути

Замглавы Минкомсвязи — об отсутствии намерения создавать в России файрвол

Большинство билетов на чемпионат мира приобрели американцы и китайцы

Команды этих стран в мундиале при этом не участвуют

Большинство билетов на чемпионат мира приобрели американцы и китайцы

«Я обхожу интернет-блокировки в Китае»
«Я обхожу интернет-блокировки в Китае» VPN для доступа в Instagram, медленный «Яндекс» и WeChat как замена всем сервисам
«Я обхожу интернет-блокировки в Китае»

«Я обхожу интернет-блокировки в Китае»
VPN для доступа в Instagram, медленный «Яндекс» и WeChat как замена всем сервисам

Угроза блокировки Facebook, «В мире животных» без Дроздова и новый альбом Дрейка
Угроза блокировки Facebook, «В мире животных» без Дроздова и новый альбом Дрейка Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Угроза блокировки Facebook, «В мире животных» без Дроздова и новый альбом Дрейка

Угроза блокировки Facebook, «В мире животных» без Дроздова и новый альбом Дрейка
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Откровения Рогозина, движение #ЯГей против цензуры и «Цифровое сопротивление» Дурова

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Откровения Рогозина, движение #ЯГей против цензуры и «Цифровое сопротивление» Дурова

Музыка от Nimses, блокировка плохих шуток и сравнение биткоина с инфекциями

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Музыка от Nimses, блокировка плохих шуток и сравнение биткоина с инфекциями

Какие армии будут самыми сильными к 2030 году

Через 12 лет вооруженные силы США останутся золотым стандартом

Какие армии будут самыми сильными к 2030 году

Рекордная зарплата Илона Маска, слежка за сотрудниками в Slack и беспилотный танк

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Рекордная зарплата Илона Маска, слежка за сотрудниками в Slack и беспилотный танк

«Дикси» начала принимать платежи через Alipay​

Это позволит китайским туристам более комфортно оплачивать товары

«Дикси» начала принимать платежи через Alipay​

Сотрудников Московского зоопарка научат правильно обнимать панд

Китайские коллеги расскажут, как ухаживать за новыми для столицы питомцами

Сотрудников Московского зоопарка научат правильно обнимать панд

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