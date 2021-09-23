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В Москве и Петербурге состоится фестиваль китайского кино
23 сентября 2021

В Москве и Петербурге состоится фестиваль китайского кино

14 сентября 2020

Активисты призвали к бойкоту «Мулан». Фильм снимали в Синьцзяне, где расположены китайские концлагеря