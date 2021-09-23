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2021-09-23T16:18:16.000+03:00
23 сентября 2021
В Москве и Петербурге состоится фестиваль китайского кино
2020-09-14T15:18:32.000+03:00
14 сентября 2020
Активисты призвали к бойкоту «Мулан». Фильм снимали в Синьцзяне, где расположены китайские концлагеря
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