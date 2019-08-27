МВД создаст обязательное приложение для мигрантов. С их рейтингом и данными о криминальном прошлом
Приезжих смогут отслеживать по геолокации
МВД создаст обязательное приложение для мигрантов. С их рейтингом и данными о криминальном прошлом Приезжих смогут отслеживать по геолокации
Как жители Китая возвращаются к нормальной жизни после карантина И какие меры предосторожности они все еще соблюдают
Смартфоны Xiaomi стали самыми продаваемыми в России онлайн В рознице лидирует Samsung
AliExpress будет дольше доставлять посылки из-за коронавируса
Вещи из Китая приходить не перестанут, но придется подождать
AliExpress будет дольше доставлять посылки из-за коронавируса Вещи из Китая приходить не перестанут, но придется подождать
Сколько коронавирус стоит российской экономике Из-за карантина Россия теряет миллиарды рублей
Сколько россиян отложили путешествие из-за страха перед коронавирусом
Большинству туристов все равно
Сколько россиян отложили путешествие из-за страха перед коронавирусом Большинству туристов все равно
Власти собираются запретить все рейсы в Китай. Теперь и чартеры (обновлено)
Объясняем, как вернуть деньги
Власти собираются запретить все рейсы в Китай. Теперь и чартеры (обновлено) Объясняем, как вернуть деньги
Россия прекратила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР из-за коронавируса (обновлено)
Эвакуация россиян из Китая продолжается
Россия прекратила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР из-за коронавируса (обновлено) Эвакуация россиян из Китая продолжается
Российских туристов начнут вывозить из Китая на самолетах ВКС (обновлено)
В наиболее пораженных регионах находится 341 человек
Российских туристов начнут вывозить из Китая на самолетах ВКС (обновлено) В наиболее пораженных регионах находится 341 человек
Закуски с уткой и баклажаном для российской зимы и китайского Нового года 4 рецепта от шеф-повара ресторанов «Китайская грамота» Чжан Сяньчэна
Первый туроператор начал эвакуировать россиян с китайского Хайнаня
За неделю с острова вывезут всех туристов
Первый туроператор начал эвакуировать россиян с китайского Хайнаня За неделю с острова вывезут всех туристов
В каких случаях можно вернуть деньги за туры и билеты в Китай?
В стране бушует эпидемия коронавируса
В каких случаях можно вернуть деньги за туры и билеты в Китай? В стране бушует эпидемия коронавируса
Что известно о новом коронавирусе из Китая и пора ли паниковать Есть ли причины отменять поездки в Азию и сжигать вещи с AliExpress
Отказаться от поездок в Китай Из-за нового коронавируса
«Китайский Uber» готовится прийти в Россию Точные сроки пока не известны
В Китае построят музей с водопадом по проекту московского бюро. Вот каким он будет
В международном конкурсе победили IND architects
В Китае построят музей с водопадом по проекту московского бюро. Вот каким он будет В международном конкурсе победили IND architects
Xiaomi выпустила свои первые умные часы. Они очень похожи на Apple Watch
Но стоят в три раза дешевле
Xiaomi выпустила свои первые умные часы. Они очень похожи на Apple Watch Но стоят в три раза дешевле
В Москве пройдет фестиваль китайской живописи гунби
Посетителей ждут мастер-классы и чайные церемонии
В Москве пройдет фестиваль китайской живописи гунби Посетителей ждут мастер-классы и чайные церемонии
Москва завела аккаунты в китайских социальных сетях
Власти рассчитывают, что они привлекут туристов