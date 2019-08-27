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МВД создаст обязательное приложение для мигрантов. С их рейтингом и данными о криминальном прошлом

Приезжих смогут отслеживать по геолокации

МВД создаст обязательное приложение для мигрантов. С их рейтингом и данными о криминальном прошлом
Приезжих смогут отслеживать по геолокации

Как жители Китая возвращаются к нормальной жизни после карантина
Как жители Китая возвращаются к нормальной жизни после карантина И какие меры предосторожности они все еще соблюдают
Как жители Китая возвращаются к нормальной жизни после карантина

Как жители Китая возвращаются к нормальной жизни после карантина
И какие меры предосторожности они все еще соблюдают

Смартфоны Xiaomi стали самыми продаваемыми в России онлайн

В рознице лидирует Samsung

Смартфоны Xiaomi стали самыми продаваемыми в России онлайн
В рознице лидирует Samsung

AliExpress будет дольше доставлять посылки из-за коронавируса

Вещи из Китая приходить не перестанут, но придется подождать

AliExpress будет дольше доставлять посылки из-за коронавируса
Вещи из Китая приходить не перестанут, но придется подождать

Сколько коронавирус стоит российской экономике

Из-за карантина Россия теряет миллиарды рублей

Сколько коронавирус стоит российской экономике
Из-за карантина Россия теряет миллиарды рублей

Сколько россиян отложили путешествие из-за страха перед коронавирусом

Большинству туристов все равно

Сколько россиян отложили путешествие из-за страха перед коронавирусом
Большинству туристов все равно

Власти собираются запретить все рейсы в Китай. Теперь и чартеры (обновлено)

Объясняем, как вернуть деньги

Власти собираются запретить все рейсы в Китай. Теперь и чартеры (обновлено)
Объясняем, как вернуть деньги

Россия прекратила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР из-за коронавируса (обновлено)

Эвакуация россиян из Китая продолжается

Россия прекратила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР из-за коронавируса (обновлено)
Эвакуация россиян из Китая продолжается

Российских туристов начнут вывозить из Китая на самолетах ВКС (обновлено)

В наиболее пораженных регионах находится 341 человек

Российских туристов начнут вывозить из Китая на самолетах ВКС (обновлено)
В наиболее пораженных регионах находится 341 человек

Закуски с уткой и баклажаном для российской зимы и китайского Нового года
Закуски с уткой и баклажаном для российской зимы и китайского Нового года 4 рецепта от шеф-повара ресторанов «Китайская грамота» Чжан Сяньчэна
Закуски с уткой и баклажаном для российской зимы и китайского Нового года

Закуски с уткой и баклажаном для российской зимы и китайского Нового года
4 рецепта от шеф-повара ресторанов «Китайская грамота» Чжан Сяньчэна

Первый туроператор начал эвакуировать россиян с китайского Хайнаня

За неделю с острова вывезут всех туристов

Первый туроператор начал эвакуировать россиян с китайского Хайнаня
За неделю с острова вывезут всех туристов

В каких случаях можно вернуть деньги за туры и билеты в Китай?

В стране бушует эпидемия коронавируса

В каких случаях можно вернуть деньги за туры и билеты в Китай?
В стране бушует эпидемия коронавируса

Что известно о новом коронавирусе из Китая и пора ли паниковать
Что известно о новом коронавирусе из Китая и пора ли паниковать Есть ли причины отменять поездки в Азию и сжигать вещи с AliExpress
Что известно о новом коронавирусе из Китая и пора ли паниковать

Что известно о новом коронавирусе из Китая и пора ли паниковать
Есть ли причины отменять поездки в Азию и сжигать вещи с AliExpress

Отказаться от поездок в Китай

Из-за нового коронавируса

Отказаться от поездок в Китай
Из-за нового коронавируса

«Китайский Uber» готовится прийти в Россию

Точные сроки пока не известны

«Китайский Uber» готовится прийти в Россию
Точные сроки пока не известны

В Китае построят музей с водопадом по проекту московского бюро. Вот каким он будет

В международном конкурсе победили IND architects

В Китае построят музей с водопадом по проекту московского бюро. Вот каким он будет
В международном конкурсе победили IND architects

Xiaomi выпустила свои первые умные часы. Они очень похожи на Apple Watch

Но стоят в три раза дешевле

Xiaomi выпустила свои первые умные часы. Они очень похожи на Apple Watch
Но стоят в три раза дешевле

В Москве пройдет фестиваль китайской живописи гунби

Посетителей ждут мастер-классы и чайные церемонии

В Москве пройдет фестиваль китайской живописи гунби
Посетителей ждут мастер-классы и чайные церемонии

Москва завела аккаунты в китайских социальных сетях

Власти рассчитывают, что они привлекут туристов

Москва завела аккаунты в китайских социальных сетях
Власти рассчитывают, что они привлекут туристов

В Москве проведут масштабный фестиваль китайской культуры

На нем отметят 70-летие образование КНР

В Москве проведут масштабный фестиваль китайской культуры
На нем отметят 70-летие образование КНР

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