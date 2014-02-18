В какие сферы уходят самозанятые москвичи
192 тысячи горожан зарегистрировались как фрилансеры
В какие сферы уходят самозанятые москвичи 192 тысячи горожан зарегистрировались как фрилансеры
Как сервису Qlean удается держаться на рынке Уход основателей и конкурентов, жалобы клиентов и новые услуги
Как сервису Qlean удается держаться на рынке Уход основателей и конкурентов, жалобы клиентов и новые услуги
Сервис уборки Qlean купил онлайн-химчистку WashDrop
Сделка завершится во второй половине августа
Сервис уборки Qlean купил онлайн-химчистку WashDrop
Сделка завершится во второй половине августа
Организаторы пространства и клинер — о том, как убирать правильно Как навести порядок быстро
Организаторы пространства и клинер — о том, как убирать правильно Как навести порядок быстро
Клинер — о том, как провести генеральную уборку Человек, который привел в порядок сотни квартир, рассказывает, как основательно прибраться
Клинер — о том, как провести генеральную уборку Человек, который привел в порядок сотни квартир, рассказывает, как основательно прибраться
Gett запустил услугу уборки Уборку можно заказать в будние дни в пределах МКАД
Ещё чище: Почему сервисы уборки становятся всё популярнее Клининговые сервисы переживают бурный рост. The Village разобрался, почему москвичи тратятся на уборку, несмотря на падение доходов
Ещё чище: Почему сервисы уборки становятся всё популярнее Клининговые сервисы переживают бурный рост. The Village разобрался, почему москвичи тратятся на уборку, несмотря на падение доходов
В Москве появится сервис экологичной уборки Qlean
Экологичную уборку квартиры можно будет заказать на сайте проекта уже весной.
В Москве появится сервис экологичной уборки Qlean Экологичную уборку квартиры можно будет заказать на сайте проекта уже весной.
Хозяйку клининговой компании из Огайо осудили за навязчивую уборку
Хозяйку клининговой компании из Огайо осудили за навязчивую уборку