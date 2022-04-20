Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро» С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»
«Русские горки»: Качели как символ ушедшего детства в клипе «Элли на маковом поле» «Выхода нет» поколения зумеров
Жестокость семейного застолья глазами подростка в клипе группы «Привет» «Самое стремное — когда открытое унижение прикрывают заботой и жизненным опытом»
«Ты бесишь меня, Остин». Новый клип Земфиры про кошмар дворецкого из игры Homescapes
Клип музыканта Арсена Ревазова к юбилею Осипа Мандельштама. Здесь впервые показана рукопись поэта
«Я секси-ягуар, внимайте мой рев»: Как шведский продюсер пишет музыку в России Работа с Манижей, танцы с шестом и идеальный русский
Омоложение в проруби в новом клипе «Аигел» на песню «You’re Born»
В съемках участвовало 130 человек, в том числе известный актер Георгий Мартиросян
Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot про сопротивление власти
По задумке, в клипе должен был участвовать ОМОН. Вместо него пришли эшники
«Би-би-си»: Тимати удалил клип «Москва» по просьбе властей (обновлено)
Участвовавший в записи трека Гуф заявил, что его подставили
Клип Shortparis «Так закалялась сталь», посвященный насилию
«Работа над видео сопровождалась трагическими совпадениями»
«Трипинадва» наконец представят дебютный альбом. Уже появился клип на песню «Кашка на молоке»
Релиз ждали с 2014 года
Трек «Дичь» от Ивана Дорна в поддержку исчезающих птиц с голосами бекаса и неясыти
«Яндекс.Музыка» и WWF запустили первый некоммерческий лейбл Birds Records
Противостояние охранника с рейвером в новом клипе группы «Милиция» «Bass Boosted» — песня с нового альбома московско-екатеринбургской группы, который выйдет в ноябре
Клип Noize MC на совместную песню с вокалистом P.O.D.
Над треком «Chasing The Horizon» работали три года
Ghostemane анонсировал тур по России и выпустил новый клип
Весной рэпер выступит сразу в восьми городах страны
«Смерть на природе»: Премьера забытой песни с последнего альбома «Пса и группы» А вместе с ней и нескольких ремиксов
«Огуречный вайб»: «Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы
Послушайте эти шесть песен прямо сейчас
«Как Кевина Спейси, меня уже не спасти»: Премьера нового клипа «555ТРАКС555» Дешевый коньяк, ограбление бабушки и драка с подельниками — ожидание смерти по версии московской рэп-группы
Артхаусный клип Хаски на песню «Детка-Голливуд»
Сцены снимались в московской подземке и «Москва-Сити»
Клип «Синекдохи Монток» на песню «Где бы ты ни был» о смерти и жизни
Одну из главных ролей исполнила актриса Ирина Горбачева
Юрий Бардаш везет чиновников работать на стройку в новом клипе на песню «Gruzovik»
Хип-хоп-артист также выпустил новый альбом «План Б»
Мистер Малой, вечеринки и обозленные псы в клипе Mujuice «Буду пагибать малодым»
Трек на видео использует семпл из оригинальной композиции Мистера Малого
Любовь в стиле Mortal Kombat в клипе группы «Лава» на песню «Фаталити»
Новый трек группы записан в жанре «русский евроденс»
Танцы на крыше пожарной машины: Новый клип Фейса на песню «Спасательный круг»
«Мне не надо семьи, мне не надо тебя, я не нужен себе сам, и я не верю в чудеса»
Клип на песню Podrugа от проекта Gruppa Skryptonite
Клип про женщину, от которой «в тупую голову пацанов приливает кровь»
Суд попросил РКН заблокировать еще три клипа Хаски
На этот раз нарушения увидели в роликах на песни «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17»
«Гимн глупому юному сердцу»: Новый клип Sirotkin от режиссера фильма «Лед»
Видео для песни «Выше домов» сняли в Грузии
Manizha выпустила клип и приложение в поддержку жертв домашнего насилия
Женщины могут воспользоваться кнопкой помощи и отправить близким свою геолокацию
Клип «Пошлой Молли» на песню «Лол» с американским выпускным балом
Видео стилизовано под романтическую комедию начала нулевых
Клип группы «Мы» на песню «Зима» из нового альбома
Новый альбом группы выйдет через несколько дней
Клип группы «Мы» на песню «Love is», снятый без Евы Краузе
Песня записана совместно с группой «Счастливые люди»
«СБПЧ» выпустили клип на песню «Комната»
История летней любви с танцами на пляже и катанием на лодке
Юность и Ростов-на-Дону в новом клипе группы «Спасибо» Клип на следующую песню с альбома должен выйти через неделю
«Нет лица — нет срока»: Новый клип Фейса на песню «Woof»
Трек войдет в грядущий альбом «Slime»
МВД потребовало заблокировать клип Хаски «Иуда» за пропаганду наркотиков
Видео получило премию независимой музыки Jager Music Awards в номинации «Видео года»
Клип GSPD на песню «Триллер»
На видео музыкант нападает на коллектора и обливается кровью под зонтиком
Клип Shortparis «Страшно» с отсылкой к Беслану и Керчи
Из-за тематики у музыкантов неоднократно возникали трудности в процессе съемок