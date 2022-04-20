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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На новый трек Оксимирона пожаловались в СК и Генпрокуратуру

На новый трек Оксимирона пожаловались в СК и Генпрокуратуру

Видео дня: Жуткая русская сказка в новом клипе IC3PEAK

Видео дня: Жуткая русская сказка в новом клипе IC3PEAK

«Я бы очень хотел повлиять на этот кошмар» — ЛСП выпустил клип «Ураганы»
Видео дня
20 апреля 2022

«Я бы очень хотел повлиять на этот кошмар» — ЛСП выпустил клип «Ураганы»

«Большие дяди отправят на бойню» — Моргенштерн выпустил клип «12»
Видео дня
14 марта 2022

«Большие дяди отправят на бойню» — Моргенштерн выпустил клип «12»

Совместный клип Shortparis и Хора ветеранов «Яблонный Сад»
Видео дня
12 марта 2022

Совместный клип Shortparis и Хора ветеранов «Яблонный Сад»

Страх смерти и секс в новом клипе группы «Спасибо» на трек «Волк»
Премьера
1 февраля 2022

Страх смерти и секс в новом клипе группы «Спасибо» на трек «Волк»

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро» С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»

Группа «Дочь» и Найк Борзов катаются по деревне в клипе «Велосипед»
Видео дня
8 декабря 2021

Группа «Дочь» и Найк Борзов катаются по деревне в клипе «Велосипед»

«Русские горки»: Качели как символ ушедшего детства в клипе «Элли на маковом поле»
«Русские горки»: Качели как символ ушедшего детства в клипе «Элли на маковом поле» «Выхода нет» поколения зумеров
«Русские горки»: Качели как символ ушедшего детства в клипе «Элли на маковом поле»

«Русские горки»: Качели как символ ушедшего детства в клипе «Элли на маковом поле»
«Выхода нет» поколения зумеров

Жестокость семейного застолья глазами подростка в клипе группы «Привет»
Жестокость семейного застолья глазами подростка в клипе группы «Привет» «Самое стремное — когда открытое унижение прикрывают заботой и жизненным опытом»
Жестокость семейного застолья глазами подростка в клипе группы «Привет»

Жестокость семейного застолья глазами подростка в клипе группы «Привет»
«Самое стремное — когда открытое унижение прикрывают заботой и жизненным опытом»

Барочная психоделика и бесконечная лестница в новом клипе группы «источник»
Видео дня
7 октября 2021

Барочная психоделика и бесконечная лестница в новом клипе группы «источник»

Клип «Пространство между» «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки»
Премьера
7 октября 2021

Клип «Пространство между» «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки»

Директор Всего рассказывает, как стать лидером, на фоне Сколково
Видео дня
28 апреля 2021

Директор Всего рассказывает, как стать лидером, на фоне Сколково

«Ты бесишь меня, Остин». Новый клип Земфиры про кошмар дворецкого из игры Homescapes
Видео дня
19 февраля 2021

«Ты бесишь меня, Остин». Новый клип Земфиры про кошмар дворецкого из игры Homescapes

Клип музыканта Арсена Ревазова к юбилею Осипа Мандельштама. Здесь впервые показана рукопись поэта
Видео дня
14 января 2021

Клип музыканта Арсена Ревазова к юбилею Осипа Мандельштама. Здесь впервые показана рукопись поэта

Яна Троянова в роли «папиной любовницы» танцует в клипе Монеточки
Видео дня
24 декабря 2020

Яна Троянова в роли «папиной любовницы» танцует в клипе Монеточки

Маша Миногарова стала бизнес-партнером Директора Всего в его клипе
Видео дня
27 ноября 2020

Маша Миногарова стала бизнес-партнером Директора Всего в его клипе

«Я секси-ягуар, внимайте мой рев»: Как шведский продюсер пишет музыку в России
«Я секси-ягуар, внимайте мой рев»: Как шведский продюсер пишет музыку в России Работа с Манижей, танцы с шестом и идеальный русский
«Я секси-ягуар, внимайте мой рев»: Как шведский продюсер пишет музыку в России

«Я секси-ягуар, внимайте мой рев»: Как шведский продюсер пишет музыку в России
Работа с Манижей, танцы с шестом и идеальный русский

Клип певицы Лютик про сатану
Видео дня
8 сентября 2020

Клип певицы Лютик про сатану

Видео дня
17 августа 2020

Клип группы IOWA на песню «Мечта» в поддержку Беларуси

Новый клип на песню «Интуриста» «Шел бы ты отсюда»
Новый клип на песню «Интуриста» «Шел бы ты отсюда» «Ритуальный танец и мысли продавца»
Новый клип на песню «Интуриста» «Шел бы ты отсюда»

Новый клип на песню «Интуриста» «Шел бы ты отсюда»
«Ритуальный танец и мысли продавца»

Клип Скриптонита на песню «Колеса»

О зависимости и эксплуатации молодых артистов

Клип Скриптонита на песню «Колеса»

Омоложение в проруби в новом клипе «Аигел» на песню «You’re Born»

В съемках участвовало 130 человек, в том числе известный актер Георгий Мартиросян

Омоложение в проруби в новом клипе «Аигел» на песню «You’re Born»

Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot про сопротивление власти

По задумке, в клипе должен был участвовать ОМОН. Вместо него пришли эшники

Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot про сопротивление власти

Постсоветский Vice City в клипе Alyona Alyona

От «Твин Пикс» — к GTA

Постсоветский Vice City в клипе Alyona Alyona

Новогодний клип Cream Soda с Бортич в роли Снегурочки

Уберите детей от экранов

Новогодний клип Cream Soda с Бортич в роли Снегурочки

Совместный клип «Пошлой Молли» и Кати Кищук

Новую песню группы ждали почти год

Совместный клип «Пошлой Молли» и Кати Кищук

«Би-би-си»: Тимати удалил клип «Москва» по просьбе властей (обновлено)

Участвовавший в записи трека Гуф заявил, что его подставили

«Би-би-си»: Тимати удалил клип «Москва» по просьбе властей (обновлено)

Клип Shortparis «Так закалялась сталь», посвященный насилию

«Работа над видео сопровождалась трагическими совпадениями»

Клип Shortparis «Так закалялась сталь», посвященный насилию

«Трипинадва» наконец представят дебютный альбом. Уже появился клип на песню «Кашка на молоке»

Релиз ждали с 2014 года

«Трипинадва» наконец представят дебютный альбом. Уже появился клип на песню «Кашка на молоке»

Трек «Дичь» от Ивана Дорна в поддержку исчезающих птиц с голосами бекаса и неясыти

«Яндекс.Музыка» и WWF запустили первый некоммерческий лейбл Birds Records

Трек «Дичь» от Ивана Дорна в поддержку исчезающих птиц с голосами бекаса и неясыти

Противостояние охранника с рейвером в новом клипе группы «Милиция»
Противостояние охранника с рейвером в новом клипе группы «Милиция» «Bass Boosted» — песня с нового альбома московско-екатеринбургской группы, который выйдет в ноябре
Противостояние охранника с рейвером в новом клипе группы «Милиция»

Противостояние охранника с рейвером в новом клипе группы «Милиция»
«Bass Boosted» — песня с нового альбома московско-екатеринбургской группы, который выйдет в ноябре

Клип Noize MC на совместную песню с вокалистом P.O.D.

Над треком «Chasing The Horizon» работали три года

Клип Noize MC на совместную песню с вокалистом P.O.D.

Ghostemane анонсировал тур по России и выпустил новый клип

Весной рэпер выступит сразу в восьми городах страны

Ghostemane анонсировал тур по России и выпустил новый клип

«Смерть на природе»: Премьера забытой песни с последнего альбома «Пса и группы»
«Смерть на природе»: Премьера забытой песни с последнего альбома «Пса и группы» А вместе с ней и нескольких ремиксов
«Смерть на природе»: Премьера забытой песни с последнего альбома «Пса и группы»

«Смерть на природе»: Премьера забытой песни с последнего альбома «Пса и группы»
А вместе с ней и нескольких ремиксов

«Огуречный вайб»: «Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы

Послушайте эти шесть песен прямо сейчас

«Огуречный вайб»: «Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы

«Как Кевина Спейси, меня уже не спасти»: Премьера нового клипа «555ТРАКС555»
«Как Кевина Спейси, меня уже не спасти»: Премьера нового клипа «555ТРАКС555» Дешевый коньяк, ограбление бабушки и драка с подельниками — ожидание смерти по версии московской рэп-группы
«Как Кевина Спейси, меня уже не спасти»: Премьера нового клипа «555ТРАКС555»

«Как Кевина Спейси, меня уже не спасти»: Премьера нового клипа «555ТРАКС555»
Дешевый коньяк, ограбление бабушки и драка с подельниками — ожидание смерти по версии московской рэп-группы

Артхаусный клип Хаски на песню «Детка-Голливуд»

Сцены снимались в московской подземке и «Москва-Сити»

Артхаусный клип Хаски на песню «Детка-Голливуд»

Клип «Синекдохи Монток» на песню «Где бы ты ни был» о смерти и жизни

Одну из главных ролей исполнила актриса Ирина Горбачева

Клип «Синекдохи Монток» на песню «Где бы ты ни был» о смерти и жизни

Юрий Бардаш везет чиновников работать на стройку в новом клипе на песню «Gruzovik»

Хип-хоп-артист также выпустил новый альбом «План Б»

Юрий Бардаш везет чиновников работать на стройку в новом клипе на песню «Gruzovik»

Мистер Малой, вечеринки и обозленные псы в клипе Mujuice «Буду пагибать малодым»

Трек на видео использует семпл из оригинальной композиции Мистера Малого

Мистер Малой, вечеринки и обозленные псы в клипе Mujuice «Буду пагибать малодым»

Поездка на рыбалку в новом клипе Антохи МС на песню «Бабки»

Новый альбом выходит 6 июня

Поездка на рыбалку в новом клипе Антохи МС на песню «Бабки»

Любовь в стиле Mortal Kombat в клипе группы «Лава» на песню «Фаталити»

Новый трек группы записан в жанре «русский евроденс»

Любовь в стиле Mortal Kombat в клипе группы «Лава» на песню «Фаталити»

Новый клип «ЛСП» на песню «Золотой мальчик»

Это уже третий сингл группы с начала года

Новый клип «ЛСП» на песню «Золотой мальчик»

Танцы на крыше пожарной машины: Новый клип Фейса на песню «Спасательный круг»

«Мне не надо семьи, мне не надо тебя, я не нужен себе сам, и я не верю в чудеса»

Танцы на крыше пожарной машины: Новый клип Фейса на песню «Спасательный круг»

Клип на песню Podrugа от проекта Gruppa Skryptonite

Клип про женщину, от которой «в тупую голову пацанов приливает кровь»

Клип на песню Podrugа от проекта Gruppa Skryptonite

Суд попросил РКН заблокировать еще три клипа Хаски

На этот раз нарушения увидели в роликах на песни «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17»

Суд попросил РКН заблокировать еще три клипа Хаски

«Гимн глупому юному сердцу»: Новый клип Sirotkin от режиссера фильма «Лед»

Видео для песни «Выше домов» сняли в Грузии

«Гимн глупому юному сердцу»: Новый клип Sirotkin от режиссера фильма «Лед»

Manizha выпустила клип и приложение в поддержку жертв домашнего насилия

Женщины могут воспользоваться кнопкой помощи и отправить близким свою геолокацию

Manizha выпустила клип и приложение в поддержку жертв домашнего насилия

«Киска сядет на лицо»: Новый клип Кедра Ливанского

Альбом «Your Need» выйдет в начале мая

«Киска сядет на лицо»: Новый клип Кедра Ливанского

Клип «Пошлой Молли» на песню «Лол» с американским выпускным балом

Видео стилизовано под романтическую комедию начала нулевых

Клип «Пошлой Молли» на песню «Лол» с американским выпускным балом

Клип группы «Мы» на песню «Зима» из нового альбома

Новый альбом группы выйдет через несколько дней

Клип группы «Мы» на песню «Зима» из нового альбома

Клип группы «Мы» на песню «Love is», снятый без Евы Краузе

Песня записана совместно с группой «Счастливые люди»

Клип группы «Мы» на песню «Love is», снятый без Евы Краузе

«СБПЧ» выпустили клип на песню «Комната»

История летней любви с танцами на пляже и катанием на лодке

«СБПЧ» выпустили клип на песню «Комната»

Клип Фейса к саундтреку фильма «Юморист»

Режиссером-постановщиком ролика выступил Михаил Идов

Клип Фейса к саундтреку фильма «Юморист»

Юность и Ростов-на-Дону в новом клипе группы «Спасибо»
Юность и Ростов-на-Дону в новом клипе группы «Спасибо» Клип на следующую песню с альбома должен выйти через неделю
Юность и Ростов-на-Дону в новом клипе группы «Спасибо»

Юность и Ростов-на-Дону в новом клипе группы «Спасибо»
Клип на следующую песню с альбома должен выйти через неделю

«Нет лица — нет срока»: Новый клип Фейса на песню «Woof»

Трек войдет в грядущий альбом «Slime»

«Нет лица — нет срока»: Новый клип Фейса на песню «Woof»

МВД потребовало заблокировать клип Хаски «Иуда» за пропаганду наркотиков

Видео получило премию независимой музыки Jager Music Awards в номинации «Видео года»

МВД потребовало заблокировать клип Хаски «Иуда» за пропаганду наркотиков

Клип GSPD на песню «Триллер»

На видео музыкант нападает на коллектора и обливается кровью под зонтиком

Клип GSPD на песню «Триллер»

Клип Shortparis «Страшно» с отсылкой к Беслану и Керчи

Из-за тематики у музыкантов неоднократно возникали трудности в процессе съемок

Клип Shortparis «Страшно» с отсылкой к Беслану и Керчи

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ