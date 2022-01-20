Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»

Константин Сперанский, Евгений Алехин, «Макулатура»

Алехин: Клип — супер. Вроде Паша с Костей как-то это устроили, я до того дня не знал о Пашином существовании, но, оказалось, он поставил «Абориген» и снялся в нем. Великий гений.

Сперанский: Давно хотел, чтобы Паша нам снял, а ему, как и всем высоким художникам, дано видеть будущее — и вот в пору готовящегося релиза он предложил сделать видеоклип. Это идеальный для меня формат — когда отстраненно проплывают равнодушные, брутальные или прекрасные (как в нашем клипе «Счастье» или вот скоро будет в новом, на песню «Океан») пространства, и в них кое-как барахтается герой без особой биографии. Ну и поклон стилистике советского кино — прекрасный ход, очень соответствующий духу трека.

— У вас же вообще много клипов. Какие-то особые отношения с этим форматом?

А.: Не знаю, что значит много. Вроде пару штук в год делаем. Надо ж чем-то заниматься, не?

С.: Почти все клипы сделал Женя, я только спродюсировал клип «Счастье», который нам сняла Рита Филиппова в благословенном 2015-м, поэтому сейчас от него веет невозвратимым теплом, почти утопическим. Мне больше нравится пересматривать наши концертные архивные видео, например, это, с концерта зимой-2011 в клубе «Демократия», кажется, когда я так напился водки, что мог только перебивать Женю и блеять в микрофон, утыкаясь мутными глазенками в бумажку, на которой расплывался текст.

— Альбом хитов, с чего бы это вдруг?

А.: Замай сказал, что пора. Я бы не догадался, еще Суперборис (клавишник и соратник группы. — Прим. ред.) поддержал.

С.: Давно пора было это сделать. Меня всегда умиляла приписка «+ все хиты», которая обычно красуется на афишах разных мало востребованных артистов. Чувствуется в ней и жалобность, и смирение. Было еще такое радио «Хит FM», которое вручало премию «Стопудовый хит». Но наши хиты, за которые мы сами себя премировали, — это что-то антинародное.

— По какому принципу отбирали песни?

А.: Я прикинул, какой бы концерт хотел сыграть. Потом уточнил у Кости, что-то подредактировал на его вкус.

С.: Там «Смерть героя» по настоянию Жени есть, хотя мне от своего куплета физически плохо: как можно было такой кал придумать и так обойтись с хорошей песней? А так, да, воображали, каким бы мог быть идеальный концерт — песни должны и самого тебя подначивать.

— Почему решили треки расставить в алфавитном порядке, а не как-то по-другому?

А.: Они так в папке лежали, и я решил, что это хороший варик.

С.: Да, парадоксальным образом алфавитный порядок снова сработал, как на «9 рассказах» — все-таки великие умы упорядочивали буквы, есть в этом строю отдельная поэзия.

— Мы с вами переслушивали пару лет назад всю дискографию «Макулатуры», теперь, надо думать, вы погрузились в это дело куда глубже. Какие ощущения были в этот раз? Открыли что-то для себя с другой стороны?

А.: Открыл, что бог репа не столько друг мне, но хозяин.

С.: Ни о чем не жалею, кроме того, что никак не смоделировать тот день, когда кассета с best of… «Макулатуры» будет лежать за занесенной снегом витриной в каком-нибудь киоске рядом с кассетами избранного DJ BoBo и ICE MC.

Обложка: «Макулатура»

