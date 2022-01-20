Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро» С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»
«Меня всегда умиляла приписка „+ все хиты“, которая обычно красуется на афишах разных мало востребованных артистов. Чувствуется в ней и жалобность, и смирение, — говорит Константин Сперанский из „Макулатуры“ в ответ на мой вопрос о том, зачем группе на 13-м году существования вдруг понадобился сборник лучших хитов, озаглавленный „Избранное“. — Было еще такое радио „Хит FM“, которое вручало премию „Стопудовый хит“. Но наши хиты, за которые мы сами себя премировали, — это что-то антинародное».
Это, в общем, и правда напрашивалось. Антинародность тут, скорее, в другом: несмотря на относительную популярность, дуэт Сперанского и Евгения Алехина всегда оставался штукой в себе, особенно для новичка. Их вроде бы понятный литературоцентричный «реп» через «е», как они сами это называют, с годами как будто бы не сильно менялся, но потеряться в обширной дискографии все равно было легко — шутка ли, 11 альбомов (включая один микстейп), 12-й на подходе. «Избранное» — это такой definitive edition, 34 песни, подобранные, по словам Алехина и Сперанского, как сет-лист для идеального концерта.
Часть старых песен подтянули по звуку — «чтоб треки можно было слушать в одном плейлисте», еще одна — «Нутро» — новинка, анонсирующая как раз 12-й альбом группы, который должен выйти в конце февраля. (Продюсером новой записи стал Феликс Бондарев, сотрудничеством с которым отмечены два, пожалуй, самых впечатляющих альбома «Макулатуры» — «Сеанс» и «Пляж». «Нутро» в версии для «Избранного», впрочем, сделана без его участия.) В поддержку «Избранного» группа выпустила клип на «Нутро», снятый режиссером Павлом Касевичем, постоянным автором видео, в частности, для Славы КПСС и Замая. Черно-белая минималистичная вещь, вдохновленная советскими режиссерами — параллельщиками: статичные монохромные пейзажи окраин Москвы, которые разрезает человек на велосипеде. «У меня появилась идея для клипа, и я сразу понял, что хочу делать его для „Макулатуры“, — вспоминает Касевич, — что именно их музыка идеально ляжет».
Мы попросили Касевича рассказать о работе над клипом, а Сперанского и Алехина — о том, как делался сборник «Избранное».
Павел Касевич (jerusalemsky)
режиссер
Мне нравится чередовать проекты, в которых есть бюджет и сложное планирование с вот такими — когда ты просто взял камеру и пошел вдвоем с артистом снимать. Это две параллельные реальности в мультивселенной режиссуры клипов. Первый съемочный день прошел великолепно, мы с Лешей Мельниковым, который играет Велосипедиста, гуляли, пили суровый мужской фильтр-кофе и *** [болтали] обо всем на свете, а в перерывах я снимал, как он катается на велосипеде. А вот вторая смена была в жанре survival horror, потому что был 20-градусный мороз: снял дубль — и зашел греться, а эта опция не везде была предусмотрена. Так что я уже фиксировал подвиг полярника на велосипеде, благо во второй день нам надо было снять меньшую часть.
— Для клипа с самого начала выбрали именно эту песню?
— У меня появилась идея для клипа, и я сразу понял, что хочу делать его для «Макулатуры», что именно их музыка идеально ляжет. Поэтому написал Косте, с Женей я еще не был знаком, и он с кайфом согласился. Как пел Розенбаум, «на фарт мне кинули фуфло, потом поехало-пошло», только мне кинули не фуфло, а роскошную песню. Которую я выбрал из двух, она была длиннее хронометражем, что потенциально сложнее для клипа, но понравилась сильнее и как слушателю, и с точки зрения синергии с моей идеей для клипа.
— Вот это черно-белое, почти статичное (камеру, по-моему, там раза два со штатива снимают) решение продиктовано скорее финансовыми ограничениями или настроением самой песни? Или и тем и другим?
— Два раза? Вроде вообще не снимают, надо пересмотреть, блин, может, упустил! Изображение тут играет ключевую роль, конечно, бюджет вообще не роляет. Я как-то познакомился с творчеством некрореалистов и авторов советского параллельного кино: Евгений Юфит, братья Алейниковы, Борис Юхананов и Эдуард Шелганов. Они мне сильно понравились, я подумал, что это невозможно смотреть, но наверняка круто снимать. Так закралась мысль адаптировать эту эстетику под клип. Я попробовал это в «Аборигене» для Замая, но там у трека совсем другая динамика, так что совсем в нее уйти не получилось бы. А тут самое оно. Изначально я вообще хотел сделать всю историю только из общих монохромных планов, и такая версия существует, но я ее никому не показывал — так бывает, сделал все как хотел, а пальто в итоге не то. Поэтому пересобрал с щепоткой портретов. Песня, на мой взгляд, с клипом сочетаются, так что не пришлось подгонять одно под другое. Что бывает редко, обычно тебе артист кидает трек, и ты на него что-то придумываешь. А тут сложилось иначе, и все довольны, надеюсь, не в последний раз.
— Откуда взялся этот образ вообще — чувак едет на велике, разрезая кадр надвое?
— Ниоткуда, гулял в своих мыслях, и мне пришла в голову эта история — просто чел едет на велике зимой, черное пятно на белом полотне. Я даже придумал сюжет, что, мол, он этот велик ворует, обрезает цепь, и дальше еще несколько событий по ходу дела происходят, но быстро понял, что это вообще лишнее. То есть тут есть сюжет, но он не лобовой, возможно, даже не читаемый, но есть.
— Где снимался клип? Окрестности Речного?
— У меня есть целый ряд клипов, где я гуляю по Москве с кем-то и что-то снимаю. Так было с уже упомянутым «Аборигеном» и с двумя клипами для группы Skookiny Deti. Я очень люблю Москву, обожаю по ней гулять и запечатлевать какие-то здания, места, районы-кварталы, жилые массивы.
Тут я хотел так сделать с Тимирязевским районом, но оказалось, что там не ко всем локациям, на которых хотелось бы поснимать, можно добраться, и тем более не везде можно проехать на велике. Так что пришлось добавить заезженное всеми Чертаново (тоннель), но там я конкретнейше надеялся, что оно не будет узнаваться, так как в кадре по большей части собственно дорога. И еще я вспомнил про Речник, да, я его хотел снимать в другом клипе, но там не срослось, не подходило место. А тут он идеально вписался.
Константин Сперанский, Евгений Алехин, «Макулатура»
Алехин: Клип — супер. Вроде Паша с Костей как-то это устроили, я до того дня не знал о Пашином существовании, но, оказалось, он поставил «Абориген» и снялся в нем. Великий гений.
Сперанский: Давно хотел, чтобы Паша нам снял, а ему, как и всем высоким художникам, дано видеть будущее — и вот в пору готовящегося релиза он предложил сделать видеоклип. Это идеальный для меня формат — когда отстраненно проплывают равнодушные, брутальные или прекрасные (как в нашем клипе «Счастье» или вот скоро будет в новом, на песню «Океан») пространства, и в них кое-как барахтается герой без особой биографии. Ну и поклон стилистике советского кино — прекрасный ход, очень соответствующий духу трека.
— У вас же вообще много клипов. Какие-то особые отношения с этим форматом?
А.: Не знаю, что значит много. Вроде пару штук в год делаем. Надо ж чем-то заниматься, не?
С.: Почти все клипы сделал Женя, я только спродюсировал клип «Счастье», который нам сняла Рита Филиппова в благословенном 2015-м, поэтому сейчас от него веет невозвратимым теплом, почти утопическим. Мне больше нравится пересматривать наши концертные архивные видео, например, это, с концерта зимой-2011 в клубе «Демократия», кажется, когда я так напился водки, что мог только перебивать Женю и блеять в микрофон, утыкаясь мутными глазенками в бумажку, на которой расплывался текст.
— Альбом хитов, с чего бы это вдруг?
А.: Замай сказал, что пора. Я бы не догадался, еще Суперборис (клавишник и соратник группы. — Прим. ред.) поддержал.
С.: Давно пора было это сделать. Меня всегда умиляла приписка «+ все хиты», которая обычно красуется на афишах разных мало востребованных артистов. Чувствуется в ней и жалобность, и смирение. Было еще такое радио «Хит FM», которое вручало премию «Стопудовый хит». Но наши хиты, за которые мы сами себя премировали, — это что-то антинародное.
— По какому принципу отбирали песни?
А.: Я прикинул, какой бы концерт хотел сыграть. Потом уточнил у Кости, что-то подредактировал на его вкус.
С.: Там «Смерть героя» по настоянию Жени есть, хотя мне от своего куплета физически плохо: как можно было такой кал придумать и так обойтись с хорошей песней? А так, да, воображали, каким бы мог быть идеальный концерт — песни должны и самого тебя подначивать.
— Почему решили треки расставить в алфавитном порядке, а не как-то по-другому?
А.: Они так в папке лежали, и я решил, что это хороший варик.
С.: Да, парадоксальным образом алфавитный порядок снова сработал, как на «9 рассказах» — все-таки великие умы упорядочивали буквы, есть в этом строю отдельная поэзия.
— Мы с вами переслушивали пару лет назад всю дискографию «Макулатуры», теперь, надо думать, вы погрузились в это дело куда глубже. Какие ощущения были в этот раз? Открыли что-то для себя с другой стороны?
А.: Открыл, что бог репа не столько друг мне, но хозяин.
С.: Ни о чем не жалею, кроме того, что никак не смоделировать тот день, когда кассета с best of… «Макулатуры» будет лежать за занесенной снегом витриной в каком-нибудь киоске рядом с кассетами избранного DJ BoBo и ICE MC.
Обложка: «Макулатура»