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Премьера27 октября 2021

«Русские горки»: Качели как символ ушедшего детства в клипе «Элли на маковом поле» «Выхода нет» поколения зумеров

«Русские горки»: Качели как символ ушедшего детства в клипе «Элли на маковом поле»

«В лабиринтах мыслей и чужих людей светится табличка „выход“, да только выхода не видно», — пропевает тонким голосом музыкантка Виктория Трунова, известная под псевдонимом «Элли на маковом поле» в сингле «Русские горки». Двадцать три года назад с похожим посылом выступала группа «Сплин»: «Нужно вписать в чью-то тетрадь кровью, как в метрополитене: „Выхода нет“», — забавно, что в обеих песнях обыгрывается именно табличка метро. Впрочем, сейчас, в период политического давления и коронавирусного локдауна, обе песни приобретают несколько ироничный окрас: выхода нет не в метафизическом, а в буквальном смысле — ни на концерт, ни на площадь. Потому призыв «Терпеть и ничего не ждать» от «Элли на маковом поле» в данном случае звучит как идеальный рецепт — а что еще делать?

Музыка Труновой звучит действительно так, будто бы ее поет девочка Элли прямо на маковом поле (хотя псевдоним придумали друзья Вики, причем без ее спроса). Девушка с высоким, нежным голосом рассказывает про любовь, которая «всегда выходила ей боком» и осенние вечера на Невском — по степени чувственности напоминает, скорее, Алину Орлову и Машу Badda Boo. Дебютный альбом «Элли на маковом поле» «Нечего ждать» вышел в 2019 году на лейбле UpUpUp Music (больше всего известен работой с группой «МЫ»), а «Русские горки» — уже в Music Development Russia, который работает с десятками российских инди-артистов.

В клипе на «Русские горки» много ностальгии, не привязанной к конкретному времени: кадры с качающейся на качелях Викой будто сняты на пленку и оттого похожи на воспоминания из дворового детства, легкого и уже недоступного. С детства мы тренируемся для «Русских горок» — по сути тех же качелей, только утомительных и для взрослых. Так и маленький мальчик в одной из сцен клипа играет с вагонеткой и горками — будто готовится к реальной жизни. В другом кадре взрослая Вика несется по лестничному пролету, а он никак не кончается. «Еще шажок», еще десять таких, но «потерпи, лучшее все впереди», — пропевает нежный голос Труновой. Хотя вера в лучшее — такая же форма детской ностальгии по месту и времени, где вдруг этих «русских горок» не станет (удивительно, как этим «Русские горки» рифмуются с «Русскими тупиками» академического композитора Настасьи Хрущевой)

Специально для The Village Виктория Трунова рассказала, как снимался клип на трек «Русские горки», что означают образы мальчика и качелей в видео и почему нам так хочется найти отсылки к политике.

Про съемки клипа

Идея клипа бродила всегда где-то рядом с песней, но на ее реализацию не хватало желания. Летом на концерте в клубе Powerhouse я познакомилась с Костей Шрейфогелем. Он предложил мне снять клип и познакомил меня со своим товарищем — видеографом Кареном Варданяном. В процессе к нам присоединилась Лиза Савченко, замечательный стилист.

Съемки — это отдельное приключение, относительно гладко все прошло только в студии. Вот кадры с лестницей — красиво, правда? А изнутри тот еще был фитнес. Не знаю, сколько раз я пробежала вверх и вниз, а Карен за мной, да еще и с утяжелителем в виде камеры.

Уставшие, мы в те же сутки выехали в поле около двух часов ночи, чтобы успеть подготовить все до восхода солнца и поймать нужный для съемок свет. В общем, приготовились и сидели в поле под деревом, ели блинчики в ожидании рассвета. Эти сутки почти нон-стоп того стоили!

Качели из клипа были неподалеку от поля, мы снимали сцену с ними тем же утром. Образ качелей — про легкость и восторженность полета, но не сейчас, а когда-то давно, в прошлом.

Мне не хочется раскрывать все карты про мальчика с горками в клипе, но он символизирует то ли высшую силу, управляющую вагонеткой-жизнью, то ли детскую беззаботность и случайность в этой игре.

Про политический подтекст

Обычно о политическом подтексте в этой песне знакомые начинают говорить, услышав строчки «Не за что держаться, но ты держись». Это вызвало у многих ассоциацию с фразой Дмитрия Медведева «Вы там держитесь».

В остальном тексте тоже можно зацепиться за слова и придать им насущную политическую окраску, если постараться. На самом деле в песне нет привязки к конкретным событиям в нашей стране. Жизнь в целом — это горки, не только в России. Если взять масштаб человеческой души, то кого из нас не мотало от восторга до тошноты? И светится табличка «выход» — он есть, просто его не видно. Пока.

Фотографии: Константин Шрейфогель

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