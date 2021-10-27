«Русские горки»: Качели как символ ушедшего детства в клипе «Элли на маковом поле»

Музыка Труновой звучит действительно так, будто бы ее поет девочка Элли прямо на маковом поле (хотя псевдоним придумали друзья Вики, причем без ее спроса). Девушка с высоким, нежным голосом рассказывает про любовь, которая «всегда выходила ей боком» и осенние вечера на Невском — по степени чувственности напоминает, скорее, Алину Орлову и Машу Badda Boo. Дебютный альбом «Элли на маковом поле» «Нечего ждать» вышел в 2019 году на лейбле UpUpUp Music (больше всего известен работой с группой «МЫ»), а «Русские горки» — уже в Music Development Russia, который работает с десятками российских инди-артистов.

В клипе на «Русские горки» много ностальгии, не привязанной к конкретному времени: кадры с качающейся на качелях Викой будто сняты на пленку и оттого похожи на воспоминания из дворового детства, легкого и уже недоступного. С детства мы тренируемся для «Русских горок» — по сути тех же качелей, только утомительных и для взрослых. Так и маленький мальчик в одной из сцен клипа играет с вагонеткой и горками — будто готовится к реальной жизни. В другом кадре взрослая Вика несется по лестничному пролету, а он никак не кончается. «Еще шажок», еще десять таких, но «потерпи, лучшее все впереди», — пропевает нежный голос Труновой. Хотя вера в лучшее — такая же форма детской ностальгии по месту и времени, где вдруг этих «русских горок» не станет (удивительно, как этим «Русские горки» рифмуются с «Русскими тупиками» академического композитора Настасьи Хрущевой)

Специально для The Village Виктория Трунова рассказала, как снимался клип на трек «Русские горки», что означают образы мальчика и качелей в видео и почему нам так хочется найти отсылки к политике.

Про съемки клипа

Идея клипа бродила всегда где-то рядом с песней, но на ее реализацию не хватало желания. Летом на концерте в клубе Powerhouse я познакомилась с Костей Шрейфогелем. Он предложил мне снять клип и познакомил меня со своим товарищем — видеографом Кареном Варданяном. В процессе к нам присоединилась Лиза Савченко, замечательный стилист.

Съемки — это отдельное приключение, относительно гладко все прошло только в студии. Вот кадры с лестницей — красиво, правда? А изнутри тот еще был фитнес. Не знаю, сколько раз я пробежала вверх и вниз, а Карен за мной, да еще и с утяжелителем в виде камеры.

Уставшие, мы в те же сутки выехали в поле около двух часов ночи, чтобы успеть подготовить все до восхода солнца и поймать нужный для съемок свет. В общем, приготовились и сидели в поле под деревом, ели блинчики в ожидании рассвета. Эти сутки почти нон-стоп того стоили!