Клип Скриптонита на песню «Колеса» О зависимости и эксплуатации молодых артистов
Омоложение в проруби в новом клипе «Аигел» на песню «You’re Born»
В съемках участвовало 130 человек, в том числе известный актер Георгий Мартиросян
Омоложение в проруби в новом клипе «Аигел» на песню «You’re Born» В съемках участвовало 130 человек, в том числе известный актер Георгий Мартиросян
Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot про сопротивление власти
По задумке, в клипе должен был участвовать ОМОН. Вместо него пришли эшники
Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot про сопротивление власти По задумке, в клипе должен был участвовать ОМОН. Вместо него пришли эшники
Постсоветский Vice City в клипе Alyona Alyona От «Твин Пикс» — к GTA
Новогодний клип Cream Soda с Бортич в роли Снегурочки Уберите детей от экранов
Совместный клип «Пошлой Молли» и Кати Кищук Новую песню группы ждали почти год
«Би-би-си»: Тимати удалил клип «Москва» по просьбе властей (обновлено)
Участвовавший в записи трека Гуф заявил, что его подставили
«Би-би-си»: Тимати удалил клип «Москва» по просьбе властей (обновлено) Участвовавший в записи трека Гуф заявил, что его подставили
Клип Shortparis «Так закалялась сталь», посвященный насилию
«Работа над видео сопровождалась трагическими совпадениями»
Клип Shortparis «Так закалялась сталь», посвященный насилию «Работа над видео сопровождалась трагическими совпадениями»
«Трипинадва» наконец представят дебютный альбом. Уже появился клип на песню «Кашка на молоке»
Релиз ждали с 2014 года
«Трипинадва» наконец представят дебютный альбом. Уже появился клип на песню «Кашка на молоке» Релиз ждали с 2014 года
Трек «Дичь» от Ивана Дорна в поддержку исчезающих птиц с голосами бекаса и неясыти
«Яндекс.Музыка» и WWF запустили первый некоммерческий лейбл Birds Records
Трек «Дичь» от Ивана Дорна в поддержку исчезающих птиц с голосами бекаса и неясыти «Яндекс.Музыка» и WWF запустили первый некоммерческий лейбл Birds Records
Противостояние охранника с рейвером в новом клипе группы «Милиция» «Bass Boosted» — песня с нового альбома московско-екатеринбургской группы, который выйдет в ноябре
Клип Noize MC на совместную песню с вокалистом P.O.D.
Над треком «Chasing The Horizon» работали три года
Клип Noize MC на совместную песню с вокалистом P.O.D. Над треком «Chasing The Horizon» работали три года
Ghostemane анонсировал тур по России и выпустил новый клип
Весной рэпер выступит сразу в восьми городах страны
Ghostemane анонсировал тур по России и выпустил новый клип Весной рэпер выступит сразу в восьми городах страны
«Смерть на природе»: Премьера забытой песни с последнего альбома «Пса и группы» А вместе с ней и нескольких ремиксов
«Огуречный вайб»: «Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы
Послушайте эти шесть песен прямо сейчас
«Огуречный вайб»: «Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы Послушайте эти шесть песен прямо сейчас
«Как Кевина Спейси, меня уже не спасти»: Премьера нового клипа «555ТРАКС555» Дешевый коньяк, ограбление бабушки и драка с подельниками — ожидание смерти по версии московской рэп-группы
Артхаусный клип Хаски на песню «Детка-Голливуд»
Сцены снимались в московской подземке и «Москва-Сити»
Артхаусный клип Хаски на песню «Детка-Голливуд» Сцены снимались в московской подземке и «Москва-Сити»
Клип «Синекдохи Монток» на песню «Где бы ты ни был» о смерти и жизни
Одну из главных ролей исполнила актриса Ирина Горбачева