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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как россияне, уехавшие из-за *****, открыли независимые книжные в Тбилиси
Как россияне, уехавшие из-за *****, открыли независимые книжные в Тбилиси
Как россияне, уехавшие из-за *****, открыли независимые книжные в Тбилиси

Как россияне, уехавшие из-за *****, открыли независимые книжные в Тбилиси

Большой гид по независимым книжным Москвы
Большой гид по независимым книжным Москвы Как живут авторские книжные: Рассказывают их создатели
Большой гид по независимым книжным Москвы

Большой гид по независимым книжным Москвы
Как живут авторские книжные: Рассказывают их создатели

Детское издательство «Поляндрия» открывает книжный магазин в Москве
1 октября 2021

Детское издательство «Поляндрия» открывает книжный магазин в Москве

В Москве закрылся один из старейших книжных «Академкнига»
16 февраля 2021

В Москве закрылся один из старейших книжных «Академкнига»

Полиция разогнала маркет в поддержку Беларуси у книжного «Ходасевич»
13 сентября 2020

Полиция разогнала маркет в поддержку Беларуси у книжного «Ходасевич»

31 июля 2020

В центре Москвы откроют книжный магазин издательства «Черная сотня» с лекциями для националистов

Книжные сети проведут всероссийскую акцию со скидками на детскую литературу

В рамках акции пройдут онлайн-лекции детских писателей

Книжные сети проведут всероссийскую акцию со скидками на детскую литературу

«Республика» открыла книжный аутлет в Москве

Там можно будет купить книги с большими скидками

«Республика» открыла книжный аутлет в Москве

«Республика» попросила поставщиков книг списать долги под угрозой банкротства

«Эксмо-АСТ» такой ситуацией недовольно

«Республика» попросила поставщиков книг списать долги под угрозой банкротства

От БГ до «Хадн Дадн»: Независимые книжные проведут музыкальный онлайн-марафон

Событие пройдет 31 мая, выступления продлятся с 13:00 до 23:00

От БГ до «Хадн Дадн»: Независимые книжные проведут музыкальный онлайн-марафон

Книжный магазин «Маршак» запустит курс о детях, с которыми трудно

Взрослых научат правильно реагировать на поведение ребенка

Книжный магазин «Маршак» запустит курс о детях, с которыми трудно

Детский книжный «Маршак» запустил онлайн-магазин, чтобы собрать деньги на аренду и не закрыться

Каждый день на сайт добавляют новые книги

Детский книжный «Маршак» запустил онлайн-магазин, чтобы собрать деньги на аренду и не закрыться

Включить книги в список товаров первой необходимости

Книжная индустрия может не пережить коронакризис и просит правительство о помощи

Включить книги в список товаров первой необходимости

Поддержать книжный бизнес во время пандемии коронавируса

Обращение подписали представители книжных магазинов и издательств из разных регионов России

Поддержать книжный бизнес во время пандемии коронавируса

Несколько книжных магазинов закрыты на день в знак поддержки фигурантов по делу «Сети»

Книготорговцы выйдут на одиночные пикеты

Несколько книжных магазинов закрыты на день в знак поддержки фигурантов по делу «Сети»

«Республика» открыла флагман с коворкингом и кофе на Патриарших прудах

Новая точка притяжения в центре Москвы

«Республика» открыла флагман с коворкингом и кофе на Патриарших прудах

Shortlist. Books & Spirits: Коктейльный бар и книжный магазин на Петровке

Авторские напитки и нишевые издания в атмосфере богемных салонов 60-х

Shortlist. Books & Spirits: Коктейльный бар и книжный магазин на Петровке

Независимые книжные магазины России

Интерактивную карту создал петербургский книжный «Все свободны»

Независимые книжные магазины России

Издательство Ad Marginem откроет свой фирменный магазин

Гостей открытия будут ждать подарки и скидки на книги

Издательство Ad Marginem откроет свой фирменный магазин

«Молодая гвардия» отказалась продавать журнал «Дилетант» со Сталиным и Гитлером на обложке

Руководство боится предписаний за свастику на карикатуре

«Молодая гвардия» отказалась продавать журнал «Дилетант» со Сталиным и Гитлером на обложке

«Когда Лужков был мэром, хорошо шла литература по меду»: Чем живут московские букинистические
«Когда Лужков был мэром, хорошо шла литература по меду»: Чем живут московские букинистические Где покупать книжки от 32 до 620 тысяч рублей
«Когда Лужков был мэром, хорошо шла литература по меду»: Чем живут московские букинистические

«Когда Лужков был мэром, хорошо шла литература по меду»: Чем живут московские букинистические
Где покупать книжки от 32 до 620 тысяч рублей

Книжная сеть «Читай-город — Буквоед» откроет новые точки в торговых центрах

Магазины появятся в реконструированных районных центрах ADG Group

Книжная сеть «Читай-город — Буквоед» откроет новые точки в торговых центрах

25 % на книги в «Молодой гвардии»

Акция пройдет 4 марта

25 % на книги в «Молодой гвардии»

Журнал «Искусство кино» откроет свой книжный магазин в фойе кинотеатра «Звезда»

Открытие, совмещенное с презентацией нового номера, запланировано на конец октября

Журнал «Искусство кино» откроет свой книжный магазин в фойе кинотеатра «Звезда»

«Читай-город» открыл магазин необычных вещей «Гоголь-моголь»

В нем будут продавать товары для дома и творчества, а также мягкие игрушки

«Читай-город» открыл магазин необычных вещей «Гоголь-моголь»

Пользователи «Активного гражданина» выбрали лучший книжный магазин Москвы

Результаты голосования учтут при подведении итогов конкурса «Лучший книжный магазин Москвы»

Пользователи «Активного гражданина» выбрали лучший книжный магазин Москвы

Как Amazon Books изобрел книжные магазины заново
Как Amazon Books изобрел книжные магазины заново Сегодня продажи физических книг в Америке и Великобритании растут на 40 % в год
Как Amazon Books изобрел книжные магазины заново

Как Amazon Books изобрел книжные магазины заново
Сегодня продажи физических книг в Америке и Великобритании растут на 40 % в год

В Москве запустили портал «Списанные книги»

Перечень книг на портале будет пополнятся каждые полгода

В Москве запустили портал «Списанные книги»

В Петербурге откроют книжный магазин «Марки и закладки»

В лавке будут продавать художественную литературу, книги по философии и самиздат

В Петербурге откроют книжный магазин «Марки и закладки»

В кинотеатре «Пионер» после реконструкции открылся книжный магазин

Новое место называется Pioner Bookstore

В кинотеатре «Пионер» после реконструкции открылся книжный магазин

На «Экомаркете» открылся книжный магазин Dodo

Здесь продают в основном современную художественную и научно-популярную литературу

На «Экомаркете» открылся книжный магазин Dodo

Книжный магазин Dodo space переезжает на Мясницкую улицу

Магазин переезжает в усадьбу Салтыковых-Чертковых, что на Мясницкой улице

Книжный магазин Dodo space переезжает на Мясницкую улицу

В книжном магазине «Фамильная библиотека» открылась кофейня Double B

Столиков в новой кофейне нет, но в помещении магазина есть диваны

В книжном магазине «Фамильная библиотека» открылась кофейня Double B

Появился новый литературный журнал «Носорог»

Журнал создали журналистка Екатерина Морозова, литературный критик «Коммерсантъ Weekend» Игорь Гулин и дизайнер Port Magazine Кирилл Глущенко

Появился новый литературный журнал «Носорог»

6 маленьких книжных: Секреты выживания в Москве
6 маленьких книжных: Секреты выживания в Москве Руководители шести маленьких московских книжных магазинов рассказали The Village о секретах выживания в условиях смертоносных арендных ставок и составили инструкцию для начинающих книготорговцев
6 маленьких книжных: Секреты выживания в Москве

6 маленьких книжных: Секреты выживания в Москве
Руководители шести маленьких московских книжных магазинов рассказали The Village о секретах выживания в условиях смертоносных арендных ставок и составили инструкцию для начинающих книготорговцев

В парке «Царицыно» открылся книжный магазин владельцев сети Dodo Magic Bookroom

В магазине обещают регулярно проводить детские образовательные и развлекательные мероприятия

В парке «Царицыно» открылся книжный магазин владельцев сети Dodo Magic Bookroom

Книжный магазин «Циолковский» откроется по новому адресу 23 мая

Магазин перебрался в мансарду дома в Пятницком переулке

Книжный магазин «Циолковский» откроется по новому адресу 23 мая

Книжный магазин «Циолковский» снова переезжает

До конца мая в книжном будут действовать скидки до 70 %

Книжный магазин «Циолковский» снова переезжает

Магазин Dodo запускает блог литературных рецензий

В первую неделю работы блога о своей любимой книге расскажет писатель Макс Фрай

Магазин Dodo запускает блог литературных рецензий

В «Додо/ЗИЛ» открывается детская литературная гостиная

В книжном магазине при ДК «ЗИЛ» появится литературная гостиная, где дети и подростки будут встречаться с современными писателями и учиться писать книги.

В «Додо/ЗИЛ» открывается детская литературная гостиная

«Циолковский» открылся на новом месте

Книжный магазин переехал на Большую Молчановку, 18.

«Циолковский» открылся на новом месте

«Циолковский» переезжает на Большую Молчановку

Книжный магазин «Циолковский» откроется в новом помещении на Большой Молчановке 1 декабря.

«Циолковский» переезжает на Большую Молчановку

Книжный магазин «Джаббервоки» в «35 мм» закрывается

Книжный магазин «Джаббервоки» проработает до 5 сентября, а потом закроется.

Книжный магазин «Джаббервоки» в «35 мм» закрывается

На Artplay открылся книжный магазин Kaspar Hauser

Московская школа нового кино открыла книжный магазин, где продают книги по кино и гуманитарным наукам, художественную литературу и иностранные журналы.

На Artplay открылся книжный магазин Kaspar Hauser

С молотка: Пять причин продать розничную сеть
С молотка: Пять причин продать розничную сеть Борис Макаренков, основатель сети книжных «КиТ», рассказал H&F, почему продал этот бизнес и сфокусировался на других проектах.
С молотка: Пять причин продать розничную сеть

С молотка: Пять причин продать розничную сеть
Борис Макаренков, основатель сети книжных «КиТ», рассказал H&F, почему продал этот бизнес и сфокусировался на других проектах.

Книгами на российских вокзалах займётся WHSmith

Британский ретейлер WHSmith собирается обустроиться на вокзалах Москвы.

Книгами на российских вокзалах займётся WHSmith

На Новом Арбате открылась «Республика»

На Арбате открылся новый магазин «Республика» с зоной коворкинга.

На Новом Арбате открылась «Республика»

В кинотеатре «Пионер» открывается книжный магазин

Сеть книжных Magic Bookroom открывает магазин «Омнибус» в кинотеатре «Пионер», где будут продавать книги, сувениры и фильмы на DVD.

В кинотеатре «Пионер» открывается книжный магазин

На Гоголевском бульваре открылся книжный магазин с галереей и киноклубом

На Гоголевском бульваре заработал проект «Умляут. Место действия», где можно купить книги по искусству, выпить кофе, посмотреть и обсудить кино или посетить выставку.

На Гоголевском бульваре открылся книжный магазин с галереей и киноклубом

Борис Макаренков, создатель приложения «Книга вслух» и розничной сети «КиТ»
Борис Макаренков, создатель приложения «Книга вслух» и розничной сети «КиТ» Hopes & Fears продолжает рассказывать об успешных проектах и стартапах, на этой неделе герой рубрики «Сделал сам» — издатель аудиокниг для AppStore и создатель розничной сети литературы для детей.
Борис Макаренков, создатель приложения «Книга вслух» и розничной сети «КиТ»

Борис Макаренков, создатель приложения «Книга вслух» и розничной сети «КиТ»
Hopes & Fears продолжает рассказывать об успешных проектах и стартапах, на этой неделе герой рубрики «Сделал сам» — издатель аудиокниг для AppStore и создатель розничной сети литературы для детей.

Константин Шавловский, владелец магазина «Порядок слов»
Константин Шавловский, владелец магазина «Порядок слов» В рубрике «Свое место» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Петербурге. Константин Шавловский рассказал о книжном магазине «Порядок слов», его открытии, бюджете и пиаре.
Константин Шавловский, владелец магазина «Порядок слов»

Константин Шавловский, владелец магазина «Порядок слов»
В рубрике «Свое место» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Петербурге. Константин Шавловский рассказал о книжном магазине «Порядок слов», его открытии, бюджете и пиаре.

В Месте: Книжные магазины «Москва» и «Фаланстер»
В Месте: Книжные магазины «Москва» и «Фаланстер» Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о новом книжном магазине «Москва» на Воздвиженке и «Фаланстере» на «Винзаводе».
В Месте: Книжные магазины «Москва» и «Фаланстер»

В Месте: Книжные магазины «Москва» и «Фаланстер»
Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о новом книжном магазине «Москва» на Воздвиженке и «Фаланстере» на «Винзаводе».

На «Винзаводе» открылся новый книжный магазин «Артбукса» В Москве появился еще один магазин, специализирующийся на книгах по искусству.

На «Винзаводе» открылся новый книжный магазин «Артбукса»

Новое место: Книжный магазин «Москва» на Воздвиженке Напротив Библиотеки имени Ленина открылся круглосуточный книжный магазин «Москва» нового формата.

Новое место: Книжный магазин «Москва» на Воздвиженке

Книжный «Москва» откроет филиал на Воздвиженке В декабре напротив Библиотеки им. Ленина откроется «Москва на Воздвиженке» — филиал известного книжного магазина с избранной литературой и кафе.

Книжный «Москва» откроет филиал на Воздвиженке

В Политехническом музее открылся новый книжный магазин Создатели «Фаланстера» открыли большой книжный магазин в здании Политехнического музея

В Политехническом музее открылся новый книжный магазин

Книга в дорогу: Что читают в московском метро?
Книга в дорогу: Что читают в московском метро? The Village провел целый день в метро и узнал, что читают пассажиры подземки
Книга в дорогу: Что читают в московском метро?

Книга в дорогу: Что читают в московском метро?
The Village провел целый день в метро и узнал, что читают пассажиры подземки

Победители голосования «Лучшее в Москве 2010»
Победители голосования «Лучшее в Москве 2010» The Village подвел итоги голосования за лучшие клубы, кофейни, магазины и бары 2010 года
Победители голосования «Лучшее в Москве 2010»

Победители голосования «Лучшее в Москве 2010»
The Village подвел итоги голосования за лучшие клубы, кофейни, магазины и бары 2010 года

Желтые страницы: 7 букинистических магазинов
Желтые страницы: 7 букинистических магазинов The Village нашел книжные магазины, где можно купить редкие и старинные книги
Желтые страницы: 7 букинистических магазинов

Желтые страницы: 7 букинистических магазинов
The Village нашел книжные магазины, где можно купить редкие и старинные книги