Большой гид по независимым книжным Москвы Как живут авторские книжные: Рассказывают их создатели
В центре Москвы откроют книжный магазин издательства «Черная сотня» с лекциями для националистов
Книжные сети проведут всероссийскую акцию со скидками на детскую литературу
В рамках акции пройдут онлайн-лекции детских писателей
«Республика» попросила поставщиков книг списать долги под угрозой банкротства
«Эксмо-АСТ» такой ситуацией недовольно
От БГ до «Хадн Дадн»: Независимые книжные проведут музыкальный онлайн-марафон
Событие пройдет 31 мая, выступления продлятся с 13:00 до 23:00
Книжный магазин «Маршак» запустит курс о детях, с которыми трудно
Взрослых научат правильно реагировать на поведение ребенка
Детский книжный «Маршак» запустил онлайн-магазин, чтобы собрать деньги на аренду и не закрыться
Каждый день на сайт добавляют новые книги
Включить книги в список товаров первой необходимости
Книжная индустрия может не пережить коронакризис и просит правительство о помощи
Поддержать книжный бизнес во время пандемии коронавируса
Обращение подписали представители книжных магазинов и издательств из разных регионов России
Несколько книжных магазинов закрыты на день в знак поддержки фигурантов по делу «Сети»
Книготорговцы выйдут на одиночные пикеты
«Республика» открыла флагман с коворкингом и кофе на Патриарших прудах
Новая точка притяжения в центре Москвы
Shortlist. Books & Spirits: Коктейльный бар и книжный магазин на Петровке
Авторские напитки и нишевые издания в атмосфере богемных салонов 60-х
Независимые книжные магазины России
Интерактивную карту создал петербургский книжный «Все свободны»
Издательство Ad Marginem откроет свой фирменный магазин
Гостей открытия будут ждать подарки и скидки на книги
«Молодая гвардия» отказалась продавать журнал «Дилетант» со Сталиным и Гитлером на обложке
Руководство боится предписаний за свастику на карикатуре
«Когда Лужков был мэром, хорошо шла литература по меду»: Чем живут московские букинистические Где покупать книжки от 32 до 620 тысяч рублей
Книжная сеть «Читай-город — Буквоед» откроет новые точки в торговых центрах
Магазины появятся в реконструированных районных центрах ADG Group
Журнал «Искусство кино» откроет свой книжный магазин в фойе кинотеатра «Звезда»
Открытие, совмещенное с презентацией нового номера, запланировано на конец октября
«Читай-город» открыл магазин необычных вещей «Гоголь-моголь»
В нем будут продавать товары для дома и творчества, а также мягкие игрушки
Пользователи «Активного гражданина» выбрали лучший книжный магазин Москвы
Результаты голосования учтут при подведении итогов конкурса «Лучший книжный магазин Москвы»
Как Amazon Books изобрел книжные магазины заново
Сегодня продажи физических книг в Америке и Великобритании растут на 40 % в год
В Москве запустили портал «Списанные книги»
Перечень книг на портале будет пополнятся каждые полгода
В Петербурге откроют книжный магазин «Марки и закладки»
В лавке будут продавать художественную литературу, книги по философии и самиздат
В кинотеатре «Пионер» после реконструкции открылся книжный магазин
Новое место называется Pioner Bookstore
На «Экомаркете» открылся книжный магазин Dodo
Здесь продают в основном современную художественную и научно-популярную литературу
Книжный магазин Dodo space переезжает на Мясницкую улицу
Магазин переезжает в усадьбу Салтыковых-Чертковых, что на Мясницкой улице
В книжном магазине «Фамильная библиотека» открылась кофейня Double B
Столиков в новой кофейне нет, но в помещении магазина есть диваны
Появился новый литературный журнал «Носорог»
Журнал создали журналистка Екатерина Морозова, литературный критик «Коммерсантъ Weekend» Игорь Гулин и дизайнер Port Magazine Кирилл Глущенко
6 маленьких книжных: Секреты выживания в Москве Руководители шести маленьких московских книжных магазинов рассказали The Village о секретах выживания в условиях смертоносных арендных ставок и составили инструкцию для начинающих книготорговцев
В парке «Царицыно» открылся книжный магазин владельцев сети Dodo Magic Bookroom
В магазине обещают регулярно проводить детские образовательные и развлекательные мероприятия
Книжный магазин «Циолковский» откроется по новому адресу 23 мая
Магазин перебрался в мансарду дома в Пятницком переулке
Книжный магазин «Циолковский» снова переезжает
До конца мая в книжном будут действовать скидки до 70 %
Магазин Dodo запускает блог литературных рецензий
В первую неделю работы блога о своей любимой книге расскажет писатель Макс Фрай
В «Додо/ЗИЛ» открывается детская литературная гостиная
В книжном магазине при ДК «ЗИЛ» появится литературная гостиная, где дети и подростки будут встречаться с современными писателями и учиться писать книги.
«Циолковский» переезжает на Большую Молчановку
Книжный магазин «Циолковский» откроется в новом помещении на Большой Молчановке 1 декабря.
Книжный магазин «Джаббервоки» в «35 мм» закрывается
Книжный магазин «Джаббервоки» проработает до 5 сентября, а потом закроется.
На Artplay открылся книжный магазин Kaspar Hauser
Московская школа нового кино открыла книжный магазин, где продают книги по кино и гуманитарным наукам, художественную литературу и иностранные журналы.
С молотка: Пять причин продать розничную сеть Борис Макаренков, основатель сети книжных «КиТ», рассказал H&F, почему продал этот бизнес и сфокусировался на других проектах.
Книгами на российских вокзалах займётся WHSmith
Британский ретейлер WHSmith собирается обустроиться на вокзалах Москвы.
На Новом Арбате открылась «Республика»
На Арбате открылся новый магазин «Республика» с зоной коворкинга.
В кинотеатре «Пионер» открывается книжный магазин
Сеть книжных Magic Bookroom открывает магазин «Омнибус» в кинотеатре «Пионер», где будут продавать книги, сувениры и фильмы на DVD.
На Гоголевском бульваре открылся книжный магазин с галереей и киноклубом
На Гоголевском бульваре заработал проект «Умляут. Место действия», где можно купить книги по искусству, выпить кофе, посмотреть и обсудить кино или посетить выставку.