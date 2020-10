В Месте: Книжные магазины «Москва» и «Фаланстер» Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о новом книжном магазине «Москва» на Воздвиженке и «Фаланстере» на «Винзаводе».

Редактор Алина Котлячкова В Москве появляется всё больше книжных магазинов, которые идут дальше простой продажи книг. The Village отправился в «Москву» и «Фаланстер», чтобы узнать, чем, кроме ассортимента, они привлекают покупателей. «Москва» на Воздвиженке — круглосуточное отделение известного книжного на Тверской. От флагманского магазин он отличается в первую очередь простором и современным дизайном. При площади в тысячу квадратных метров ассортимент новой «Москвы» меньше в 4 раза: здесь не найти бульварных детективов и романов в мягких обложках. Книги разложили максимально удобно для покупателей — обложкой, а не корешками, как обычно, — и расставили по содержанию и издательствам. Любую книгу можно полистать прямо в зале, сидя на мягком диване или в кресле, или в кафе при магазине. «Фаланстер», который находится на «Винзаводе» — мини-версия главного магазина интеллектуальной книги в Москве. Задача у него прежняя — предложить максимально широкий выбор независимой, гуманитарной и неформатной литературы. На площади в 23 квадратных метра создателям удалось разместить около шести тысяч книг по искусству, философии, истории и фотографии, книги маленьких издательств и букинистику. Как и положено, жизнь в магазине кипит: здесь проходят поэтические чтения, философские лекции и дискуссии. Новая «Москва» находится в здании бывшей приёмной Михаила Калинина. Сотрудники книжного уверены, что на успех магазина влияет почти вековая литературная история места. В 1920-х годах в этом помещении находился известный книжный «Наука и жизнь», а в 1930-х — не менее знаменитый букинистический магазин, куда захаживали Борис Пастернак и Виктор Шкловский. «Фаланстер» входит в «Альянс независимых издателей и книгораспространителей» наряду с московскими издательствами Ad Marginem, «Текст», «ОГИ», «Циолковский», питерским издательством «Лимбус Пресс», магазинами «Порядок слов», «Все свободны» и другими. Присоединиться к партнерству может любой магазин или издательство, для которых главное — не извлечение максимальной прибыли, а просветительская миссия. Для удобства навигации на стеллажах «Москвы» на Воздвиженке расставили таблички «Сейчас это читают все», «Книги, которые читает весь мир», «Литературу я учил не по учебникам...», «Это нам запрещали читать!» и «Абсурд? Полный абсурд!». Книги в «Фаланстере» раскладывают не по алфавиту, а по тематике и направленности. Например, «левая» и «французская» философии лежат отдельно, а «искусство» разделено по времени, стилю и направлениям. Если в магазине на Воздвиженке нет в наличии книги, ее всего за полчаса обещают доставить из магазина на Тверской. А по торговому залу в «Москве» на Воздвиженке консультанты передвигаются на самокатах. Так найти нужную книгу получается гораздо быстрее. Ассортимент «Фаланстера» на Пушкинской и на «Винзаводе» совпадает лишь на 60 процентов. В последнем больше книг по искусству и альбомов с фотографиями: сказывается расположение магазина. В «Москве» на Воздвиженке есть бесплатный Wi-Fi, детская комната и кафе, которое тоже работает круглосуточно. Основатели обоих «Фаланстеров» также приложили руку к книжному в Центре современной культуры «Гараж» и магазину «Циолковский» в Политехническом музее. «Гражданин поэт» Дмитрия Быкова и Михаила Ефремова — самая популярная сейчас книга у покупателей в магазине «Москва» на Воздвиженке. Самые популярные книги в «Фаланстере» на «Винзаводе» — это S.N.U.F.F. Виктора Пелевина и «Карта и территория» Мишеля Уэльбека, за которую тот получил Гонкуровскую премию. НОВОЕ МЕСТО:

