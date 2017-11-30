Книжные сети проведут всероссийскую акцию со скидками на детскую литературу
В рамках акции пройдут онлайн-лекции детских писателей
Книжные сети проведут всероссийскую акцию со скидками на детскую литературу В рамках акции пройдут онлайн-лекции детских писателей
«Республика» открыла книжный аутлет в Москве Там можно будет купить книги с большими скидками
«Республика» попросила поставщиков книг списать долги под угрозой банкротства
«Эксмо-АСТ» такой ситуацией недовольно
«Республика» попросила поставщиков книг списать долги под угрозой банкротства «Эксмо-АСТ» такой ситуацией недовольно
От БГ до «Хадн Дадн»: Независимые книжные проведут музыкальный онлайн-марафон
Событие пройдет 31 мая, выступления продлятся с 13:00 до 23:00
От БГ до «Хадн Дадн»: Независимые книжные проведут музыкальный онлайн-марафон Событие пройдет 31 мая, выступления продлятся с 13:00 до 23:00
Книжный магазин «Маршак» запустит курс о детях, с которыми трудно
Взрослых научат правильно реагировать на поведение ребенка
Книжный магазин «Маршак» запустит курс о детях, с которыми трудно Взрослых научат правильно реагировать на поведение ребенка
Детский книжный «Маршак» запустил онлайн-магазин, чтобы собрать деньги на аренду и не закрыться
Каждый день на сайт добавляют новые книги
Детский книжный «Маршак» запустил онлайн-магазин, чтобы собрать деньги на аренду и не закрыться Каждый день на сайт добавляют новые книги
Включить книги в список товаров первой необходимости
Книжная индустрия может не пережить коронакризис и просит правительство о помощи
Включить книги в список товаров первой необходимости Книжная индустрия может не пережить коронакризис и просит правительство о помощи
Поддержать книжный бизнес во время пандемии коронавируса
Обращение подписали представители книжных магазинов и издательств из разных регионов России
Поддержать книжный бизнес во время пандемии коронавируса Обращение подписали представители книжных магазинов и издательств из разных регионов России
Несколько книжных магазинов закрыты на день в знак поддержки фигурантов по делу «Сети»
Книготорговцы выйдут на одиночные пикеты
Несколько книжных магазинов закрыты на день в знак поддержки фигурантов по делу «Сети» Книготорговцы выйдут на одиночные пикеты
«Республика» открыла флагман с коворкингом и кофе на Патриарших прудах
Новая точка притяжения в центре Москвы
«Республика» открыла флагман с коворкингом и кофе на Патриарших прудах Новая точка притяжения в центре Москвы
Shortlist. Books & Spirits: Коктейльный бар и книжный магазин на Петровке
Авторские напитки и нишевые издания в атмосфере богемных салонов 60-х
Shortlist. Books & Spirits: Коктейльный бар и книжный магазин на Петровке Авторские напитки и нишевые издания в атмосфере богемных салонов 60-х
Независимые книжные магазины России
Интерактивную карту создал петербургский книжный «Все свободны»
Независимые книжные магазины России Интерактивную карту создал петербургский книжный «Все свободны»
Издательство Ad Marginem откроет свой фирменный магазин
Гостей открытия будут ждать подарки и скидки на книги
Издательство Ad Marginem откроет свой фирменный магазин Гостей открытия будут ждать подарки и скидки на книги
«Молодая гвардия» отказалась продавать журнал «Дилетант» со Сталиным и Гитлером на обложке
Руководство боится предписаний за свастику на карикатуре
«Молодая гвардия» отказалась продавать журнал «Дилетант» со Сталиным и Гитлером на обложке Руководство боится предписаний за свастику на карикатуре
«Когда Лужков был мэром, хорошо шла литература по меду»: Чем живут московские букинистические Где покупать книжки от 32 до 620 тысяч рублей
Книжная сеть «Читай-город — Буквоед» откроет новые точки в торговых центрах
Магазины появятся в реконструированных районных центрах ADG Group
Книжная сеть «Читай-город — Буквоед» откроет новые точки в торговых центрах Магазины появятся в реконструированных районных центрах ADG Group
25 % на книги в «Молодой гвардии» Акция пройдет 4 марта
Журнал «Искусство кино» откроет свой книжный магазин в фойе кинотеатра «Звезда»
Открытие, совмещенное с презентацией нового номера, запланировано на конец октября
Журнал «Искусство кино» откроет свой книжный магазин в фойе кинотеатра «Звезда» Открытие, совмещенное с презентацией нового номера, запланировано на конец октября
«Читай-город» открыл магазин необычных вещей «Гоголь-моголь»
В нем будут продавать товары для дома и творчества, а также мягкие игрушки
«Читай-город» открыл магазин необычных вещей «Гоголь-моголь» В нем будут продавать товары для дома и творчества, а также мягкие игрушки
Пользователи «Активного гражданина» выбрали лучший книжный магазин Москвы
Результаты голосования учтут при подведении итогов конкурса «Лучший книжный магазин Москвы»