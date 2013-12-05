День труда: 8 текстов об офисных буднях и отношениях с коллегами Дресс-код, спасение от депрессии, корпоративы и субботники
Как компании празднуют Новый год Большинство организаций снимают площадки для корпоратива
Как себя вести на корпоративе Как готовиться, что пить и как общаться с коллегами, которые потеряли над собой контроль
В РНБ проведут корпоратив Об этом сообщают СМИ
Москвичи, которые не отмечают Новый год«Что я пропускаю? Только чоканье шампанским», — пятеро горожан рассказывают, почему не любят Новый год и что будут делать 31 декабря
Москвичи, которые не отмечают Новый год «Что я пропускаю? Только чоканье шампанским», — пятеро горожан рассказывают, почему не любят Новый год и что будут делать 31 декабря
Ведущие — о том, как пережить праздники Люди, которые создают праздничное настроение, рассказывают, как отметить Новый год без последствий для здоровья и репутации
Сколько стоит корпоратив Как празднуют Новый год в маленьких и больших компаниях и во сколько это обходится
Петербургские компании отказываются от новогодних корпоративов
От проведения корпоративов отказались в таких компаниях, как «Балтика» и ВТБ
Петербургские компании отказываются от новогодних корпоративов От проведения корпоративов отказались в таких компаниях, как «Балтика» и ВТБ
Госдума отказалась от новогоднего корпоратива Такое решение принял спикер Вячеслав Володин
Напротив Новой Голландии открылось пространство Basement
Его можно арендовать за почасовую оплату
Напротив Новой Голландии открылось пространство Basement Его можно арендовать за почасовую оплату
«Роснано» отчиталось о расходах на новогодний корпоратив
Корпорации пришлось провести аудит после выступления Чубайса о том, что у неё «очень много денег»
«Роснано» отчиталось о расходах на новогодний корпоратив Корпорации пришлось провести аудит после выступления Чубайса о том, что у неё «очень много денег»
В Петербурге зарплата Снегурочек оказалась выше доходов Дедов Морозов
В прошлом году они получали почти одинаково
В Петербурге зарплата Снегурочек оказалась выше доходов Дедов Морозов В прошлом году они получали почти одинаково
Как проходят летние корпоративы в компаниях Портал Superjob выяснил, изменились ли планы на летние корпоративы у компаний, а The Village узнал, куда теперь возят отдыхать сотрудников
Как не облажаться на корпоративе Драка с коллегами, раздевание новичков и тосты «Крым наш» — The Village выяснил, какие неприятные истории могут случиться на корпоративе и как в них не попасть
Как компании собираются отмечать Новый год Этот год был нелёгким для российского бизнеса — The Village выяснил, собираются ли компании проводить новогодние корпоративы и каким будет формат вечеринок
Цифра дня: Сколько сэкономило государство благодаря отказу от корпоративов
Отказавшись от корпоративов за счёт бюджета, госслужащие помогли государству сэкономить девятизначную сумму.
Цифра дня: Сколько сэкономило государство благодаря отказу от корпоративов Отказавшись от корпоративов за счёт бюджета, госслужащие помогли государству сэкономить девятизначную сумму.
Новогодние корпоративы в снимках Instagram Праздничные наряды, танцы, автопортреты, Деды Морозы со Снегурками и приглашенные звезды.
Депутаты отметят корпоратив за свой счёт
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин сообщил, что на проведение корпоратива для депутатов «никаких затрат из бюджета не будет».
Депутаты отметят корпоратив за свой счёт Председатель Госдумы Сергей Нарышкин сообщил, что на проведение корпоратива для депутатов «никаких затрат из бюджета не будет».
Разочарование дня: «Почта России» отказалась от корпоратива
Руководство почтового оператора решило не проводить корпоративное празднование Нового года.