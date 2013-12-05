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День труда: 8 текстов об офисных буднях и отношениях с коллегами
Работа
День труда: 8 текстов об офисных буднях и отношениях с коллегамиДресс-код, спасение от депрессии, корпоративы и субботники
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День труда: 8 текстов об офисных буднях и отношениях с коллегами
Работа

День труда: 8 текстов об офисных буднях и отношениях с коллегами Дресс-код, спасение от депрессии, корпоративы и субботники

Новости

Как компании празднуют Новый год

Большинство организаций снимают площадки для корпоратива

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Новости

Как компании празднуют Новый год Большинство организаций снимают площадки для корпоратива

Как себя вести на корпоративе
Лайфхак
Как себя вести на корпоративеКак готовиться, что пить и как общаться с коллегами, которые потеряли над собой контроль
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Как себя вести на корпоративе
Лайфхак

Как себя вести на корпоративе Как готовиться, что пить и как общаться с коллегами, которые потеряли над собой контроль

Ситуация

В РНБ проведут корпоратив

Об этом сообщают СМИ

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Ситуация

В РНБ проведут корпоратив Об этом сообщают СМИ

Москвичи, которые не отмечают Новый год
Люди в городе

Москвичи, которые не отмечают Новый год«Что я пропускаю? Только чоканье шампанским», — пятеро горожан рассказывают, почему не любят Новый год и что будут делать 31 декабря

Люди в городе

Москвичи, которые не отмечают Новый год «Что я пропускаю? Только чоканье шампанским», — пятеро горожан рассказывают, почему не любят Новый год и что будут делать 31 декабря

Ведущие — о том, как пережить праздники
Лайфхак
Ведущие — о том, как пережить праздникиЛюди, которые создают праздничное настроение, рассказывают, как отметить Новый год без последствий для здоровья и репутации
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Ведущие — о том, как пережить праздники
Лайфхак

Ведущие — о том, как пережить праздники Люди, которые создают праздничное настроение, рассказывают, как отметить Новый год без последствий для здоровья и репутации

Сколько стоит корпоратив
Простые числа
Сколько стоит корпоративКак празднуют Новый год в маленьких и больших компаниях и во сколько это обходится
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Сколько стоит корпоратив
Простые числа

Сколько стоит корпоратив Как празднуют Новый год в маленьких и больших компаниях и во сколько это обходится

Бизнес

Петербургские компании отказываются от новогодних корпоративов

От проведения корпоративов отказались в таких компаниях, как «Балтика» и ВТБ

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Бизнес

Петербургские компании отказываются от новогодних корпоративов От проведения корпоративов отказались в таких компаниях, как «Балтика» и ВТБ

Ситуация

Госдума отказалась от новогоднего корпоратива

Такое решение принял спикер Вячеслав Володин

0
Ситуация

Госдума отказалась от новогоднего корпоратива Такое решение принял спикер Вячеслав Володин

Weekend

Напротив Новой Голландии открылось пространство Basement

Его можно арендовать за почасовую оплату

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Weekend

Напротив Новой Голландии открылось пространство Basement Его можно арендовать за почасовую оплату

Новости

«Роснано» отчиталось о расходах на новогодний корпоратив

Корпорации пришлось провести аудит после выступления Чубайса о том, что у неё «очень много денег»

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Новости

«Роснано» отчиталось о расходах на новогодний корпоратив Корпорации пришлось провести аудит после выступления Чубайса о том, что у неё «очень много денег»

Город

В Петербурге зарплата Снегурочек оказалась выше доходов Дедов Морозов

В прошлом году они получали почти одинаково

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Город

В Петербурге зарплата Снегурочек оказалась выше доходов Дедов Морозов В прошлом году они получали почти одинаково

Как проходят летние корпоративы в компаниях
Работа
Как проходят летние корпоративы в компанияхПортал Superjob выяснил, изменились ли планы на летние корпоративы у компаний, а The Village узнал, куда теперь возят отдыхать сотрудников
0
Как проходят летние корпоративы в компаниях
Работа

Как проходят летние корпоративы в компаниях Портал Superjob выяснил, изменились ли планы на летние корпоративы у компаний, а The Village узнал, куда теперь возят отдыхать сотрудников

Как не облажаться на корпоративе
Работа
Как не облажаться на корпоративеДрака с коллегами, раздевание новичков и тосты «Крым наш» — The Village выяснил, какие неприятные истории могут случиться на корпоративе и как в них не попасть
15
Как не облажаться на корпоративе
Работа

Как не облажаться на корпоративе Драка с коллегами, раздевание новичков и тосты «Крым наш» — The Village выяснил, какие неприятные истории могут случиться на корпоративе и как в них не попасть

Как компании собираются отмечать Новый год
Менеджмент
Как компании собираются отмечать Новый годЭтот год был нелёгким для российского бизнеса — The Village выяснил, собираются ли компании проводить новогодние корпоративы и каким будет формат вечеринок
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Как компании собираются отмечать Новый год
Менеджмент

Как компании собираются отмечать Новый год Этот год был нелёгким для российского бизнеса — The Village выяснил, собираются ли компании проводить новогодние корпоративы и каким будет формат вечеринок

Город

Цифра дня: Сколько сэкономило государство благодаря отказу от корпоративов

Отказавшись от корпоративов за счёт бюджета, госслужащие помогли государству сэкономить девятизначную сумму.

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Город

Цифра дня: Сколько сэкономило государство благодаря отказу от корпоративов Отказавшись от корпоративов за счёт бюджета, госслужащие помогли государству сэкономить девятизначную сумму.

Галереи
Новогодние корпоративы в снимках InstagramПраздничные наряды, танцы, автопортреты, Деды Морозы со Снегурками и приглашенные звезды.
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Галереи

Новогодние корпоративы в снимках Instagram Праздничные наряды, танцы, автопортреты, Деды Морозы со Снегурками и приглашенные звезды.

Ситуация

Депутаты отметят корпоратив за свой счёт

Председатель Госдумы Сергей Нарышкин сообщил, что на проведение корпоратива для депутатов «никаких затрат из бюджета не будет».

0
Ситуация

Депутаты отметят корпоратив за свой счёт Председатель Госдумы Сергей Нарышкин сообщил, что на проведение корпоратива для депутатов «никаких затрат из бюджета не будет».

Ситуация

Разочарование дня: «Почта России» отказалась от корпоратива

Руководство почтового оператора решило не проводить корпоративное празднование Нового года.

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Ситуация

Разочарование дня: «Почта России» отказалась от корпоратива Руководство почтового оператора решило не проводить корпоративное празднование Нового года.

Город

Цитата дня: Владимир Путин о корпоративах

Президент Владимир Путин заявил, что не против корпоративов в госучреждениях, но не за счёт бюджета.

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Город

Цитата дня: Владимир Путин о корпоративах Президент Владимир Путин заявил, что не против корпоративов в госучреждениях, но не за счёт бюджета.

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