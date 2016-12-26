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Лайфхак26 декабря 2016

Ведущие — о том, как пережить праздники Люди, которые создают праздничное настроение, рассказывают, как отметить Новый год без последствий для здоровья и репутации

РедакторАнна Соколова

 The Village продолжает серию материалов, в которых специалисты в разных областях дают полезные советы о том, в чем они очень хорошо разбираются. В новом выпуске — ведущие праздников, для которых корпоративы и новогодние вечеринки — это привычная работа. Они рассказали The Village, что пить и как себя вести во время праздников, чтобы сохранить хорошее настроение в процессе и впоследствии.

Что и как стоит пить

Евгений Сулес

актер и шоумен

Новогодний праздник может оказаться серьезным испытанием для нестойких душ. Алкоголь льется рекой, и как тут не удержаться попробовать все?

Отсюда правило первое: не мешайте напитки. Определитесь в самом начале вечера, что будете пить, и держитесь намеченного курса. Подавляющее большинство людей плохо переносит смесь напитков: как минимум головная боль вам обеспечена.

Правило второе: побольше ешьте! Без пищи опьянение наступает быстрее и сильнее. Если вы приехали на корпоратив голодными после тяжелого трудового дня, сначала поешьте, а потом уже ударяйте по спиртному.

Правило третье: пейте побольше воды! Обезвоживание организма — одна из главных причин похмелья.

Правило четвертое: контролируйте, сколько вы выпили!
У каждого есть своя норма, и, как правило, люди ее знают. Чтобы лучше контролировать выпитое, не доливайте напитки в неосушенный бокал. Допили, и тогда долейте: будете знать, сколько вы выпили бокалов вина, рюмок водки или дрэмов виски.

Правило пятое: побольше двигайтесь! Танцуйте, участвуйте в конкурсах от ведущего, выходите с коллегами покурить (правда, от самого курения лучше воздержаться: никотин усиливает похмельный синдром). Смысл этого правила прост: пока вы двигаетесь и отлучаетесь от стола, вы не пьете. К тому же крепкий алкоголь доходит с задержкой. Пока вы сидите и не делаете пауз в возлияниях, вам сложно оценить степень своего опьянения. Для этого нужно встать и пройтись.

Позаботьтесь заранее, как будете возвращаться домой. Не стоит приезжать на праздник на своем автомобиле, даже если вы не собираетесь выпивать: искушение может оказаться сильнее. И совершенно точно не стоит на нем уезжать. 

Приехав домой, примите ложку «Энтеросгеля» — приятного мало, но средство проверенное.

И последний, личный совет: прекрасная атмосфера праздника и выпитый алкоголь располагают к откровенности и настраивают на романтический лад. И то и другое само по себе хорошо. Но подумайте: не пожалеете ли вы об этом на утро? Все-таки это не случайные попутчики в поезде, которых вы больше никогда не увидите. 

Кира Пяткина

ведущая новогодних мероприятий, директор ивент-агентства

Чтобы сохранить бодрость до конца праздника, необходим не только самоконтроль во время празднования, но и предварительная подготовка. Существует несколько психологических, физических и лекарственных способов подольше оставаться в строю.

Психологический метод заключается в том, чтобы продумать заранее, какие напитки и в каком количестве будут являться нормой, позволяющей избежать нежелательного состояния. Необходимо вспомнить свои прошлые праздники, все стадии опьянения. Главное —поставить себе четкую границу: определить момент, когда уровень опьянения уже начинает сказываться на вашем состоянии и поведении. Так можно контролировать ситуацию.

Физический способ предполагает спорт. Если позаниматься спортом 1–1,5 часа, например побегать, то алкоголь переработается лучше. Лекарственный способ — за час до застолья можно принять таблетки «Метапрот» или «Энтеросгель». Можно прибегнуть и к радикальному методу: за три часа сделать капельницу из двух-четырех ампул пиридоксина на 200 миллилитров физраствора.

Как вести себя на корпоративе

Анастасия Галеева

ведущая 

Если ваша цель — напиться и забыться за счет компании, то стоит просто принять все последствия и не сопротивляться неизбежному. В этом случае желательно позаботиться заранее о том, чтобы для вашего организма такой вид празднования не стал стрессом, а значит, на банкете важно не забывать подходить к столу за очередной порцией оливье или мясной нарезки.  

Совет всем девушкам: возьмите с собой не только красивые туфли, но и удобный вариант обуви для танцев. Иначе наутро болеть будет не только голова, но и припухшие ноги.

Если начальник уже ушел, значит, близится корпоративная вакханалия; убегайте вслед за начальством либо готовьтесь к утру в стиле «Мальчишника в Вегасе».

Вечер в самом разгаре, если вы достаете телефон, а там десять пропущенных вызовов от Котика, пять СМС и куча сообщений во всех известных мессенджерах; проверяйте телефон хотя бы раз в час, не забывайте его заряжать — или готовьте несколько правдоподобных версий на тему «Так сложно зарядить телефон/взять трубку, потому что…».

Фото на корпоративе — отдельная тема. Делать совместные фото стоит только в первой части банкета, пока ты видишь свой образ таким, какой он есть на самом деле. Не поддавайтесь желанию выложить поминутный фотоотчет с вечеринки: я и коктейль, я и 50 вариантов коллег. Именно по этим фото наутро будет видно, как офисный скромник стремительно превращается в звезду YouTube. Если и делать фото, то только на свой гаджет. Наутро вы (а не кто-то из коллег) станете обладателем коллекции компрометирующих кадров.

Как сохранить хорошее настроение до конца праздников

Геннадий Лернер

ведущий

В процессе гуляний постарайтесь поймать себя на своих ощущениях, уловить внутренние позитивные импульсы, почувствовать, как это вообще, когда тебе хорошо, когда ты радуешься! Осознать и отметить круг мыслей, который в этот момент думаются. Глядишь, в часы бытовых проблем вспомнишь это приятный эмоциональный момент, и вопрос покажется не таким уж и сложным, и решение окажется совсем рядом, и перегруза не будет. Как ты лично воспринимаешь ситуацию, такой она в результате и становится.  

Чтобы поддерживать праздничное настроение, стоит подумать о том, что живем-то мы один раз и надо успеть насладиться каждым моментом. Тем более в праздники, тем паче в новогодние.

А прийти в себя после вечеринки помогают сауна, бассейн, прорубь, лес, тишина, легкая пробежка морозным утром или прогулка по парку поздним вечером. Приведите в порядок свои мысли, сбалансируйте эмоции, успокойте мышечное напряжение, расслабьте соматические зажимы с помощью массажиста. Сутки уделите лично себе любимому — ну или себе любимой! 

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