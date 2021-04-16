«Русский космопоезд» — рейс «Земля-Нептун», BadComedian и потеря гравитации в плацкарте
В галерее Artstory пройдет выставка о космосе. В ней примут участие 40 современных художников
«Я работаю в Музее космонавтики» Космические артефакты и еда в тюбиках — как проходят будни под монументом-ракетой
Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров Власти утвердили проект Национального космического центра в Филях. Вот каким он будет
«Я только вернулся из космоса и попал в самоизоляцию» Что настоящий космонавт думает о нытье во время карантина
Космические кроссовки Zig Kinetica в коллаборации Reebok и Billionaire Boys Club
Вдохновленные любимой темой Фаррелла Уильямса и японского модельера Ниго
«Искусство кино» снова организует фестиваль с бесплатными сеансами
Кинопоказы продлятся с 24 по 30 января
В кинотеатре «Космос» покажут документалку о Москве, созданную по архивам жителей
Показ будет бесплатным
Московский планетарий открыл набор на курсы астрономии для взрослых
Там научат определять созвездия, звезды и планеты
Московский планетарий подготовил цикл лекций о космосе в честь своего 90-летия
Встречи пройдут в самом планетарии и парке «Зарядье»
Центр Хруничева передадут в собственность города и включат в программу реновации
Ранее мэр предлагал разместить там Национальный космический центр
Первая детская коллекция «Яндекса», посвященная космосу
Купить одежду можно в магазине компании
На крыше Московского планетария откроется лекторий
Лекции о Вселенной будут читать до 12 сентября
Рядом с новым космическим центром появится деловой кластер размером с «Москва-Сити»
На территории завода имени Хруничева построят технопарки и жилье по программе реновации
Петанк-кафе Cochonnet проведет космический фестиваль
Гостям предложат нарисовать космические портреты
В Останкинской башне откроется обсерватория
Первая серия наблюдений состоится 14, 15 и 16 июня
В кинотеатре «Космос» бесплатно покажут лучшие серии из «Времени приключений»
Перед показом состоится розыгрыш призов от Cartoon Network
Парки Москвы и ВДНХ объявили программу ко Дню космонавтики
12 апреля в парке Горького откроется обсерватория
На ВДНХ космонавты расскажут об экспериментах и нештатных ситуациях в космосе
Встреча пройдет 2 марта
Viber и Space Challenges запустили образовательный проект
Пользователи смогут узнать о науке и космосе
В Москве покажут, как в казахской степи встречают космонавтов с МКС
Выставка ирландского фотографа Эндрю Макконнелла откроется 28 февраля
«Коммерсантъ»: Москва выделит 25 миллиардов рублей на Национальный космический центр
В обмен городские власти смогут претендовать на часть территорий центра
Заммэра Москвы рассказал о подготовке строительства штаб-квартиры «Роскосмоса»
«Пока, ориентировочно, будет центр площадью порядка 250 тысяч квадратных метров»
Построить в Москве Национальный космический центр в форме ракеты
По словам Дмитрия Рогозина, строительство начнется уже в этом году
На ВДНХ пройдет открытая встреча с космонавтами
Мероприятие проведут в павильоне «Космонавтика и авиация»
«Искусство кино» проведет фестиваль с бесплатными сеансами
В программу войдут как новые картины, так и фильмы прошлых лет
Новый год в Москве начнется мини-парадом планет и звездопадом
Три планеты встанут в ряд с 29 декабря по 4 января
Интерактивные экскурсии по московским выставкам о космосе
Ранее приложение «Иду в музей» работало только на территории музеев
В Музее Москвы пройдет лекция астронавта Скотта Келли
Лекция посвящена жизни в космосе и перспективам более длительных полетов
На ВДНХ пройдет неделя космоса с кинопоказами о квазарах и революции роботов
Также гости смогут посетить бесплатную лекцию о российской космонавтике
Кинотеатр «Космос» с креслами для поцелуев открылся после ремонта
В зале установили комфортные кресла, а в фойе — минималистичные скамейки
Москвичи смогут увидеть «самый яркий осенний звездопад»
Метеорный поток Леониды пройдет в ночь на 18 ноября
В павильоне «Космос» на ВДНХ покажут лунный грунт и расскажут об исследованиях будущего
Новые экскурсии о Солнечной системе начнутся с 25 октября
«Шанинка» проведет бесплатный цикл лекций о космосе и культуре
На одной из встреч специалисты расскажут об инопланетянах в современной визуальной культуре
В кинотеатрах Москвы пройдет ретроспектива японского режиссера Такеши Китано
Пять фильмов представят кинокритики Антон Долин и Зара Абдуллаева
На Всемирной неделе космоса в Москве представят книгу о космонавтике
А также запустят космическую почту
S7 Space намерена построить первую в России частную многоразовую ракету за шесть лет
Работать она будет по принципу Falcon 9 Илона Маска
В павильоне «Космос» на ВДНХ открылся сувенирный магазин
Там можно приобрести космическое питание, значки и детские книги об астрономии
Московский планетарий проведет 12 вечеров астрономических наблюдений
Посетители смогут понаблюдать за Луной, Марсом и ближайшими к Земле звездами
Московский планетарий анонсировал «самый красивый звездопад года»
Интенсивность звездного дождя может дойти до 100 метеоров в час
Россияне увидят самое длительное в XXI веке полное затмение Луны
Астрономическое событие пройдет одновременно с великим противостоянием Марса
Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом
Космическая станция будет доступна взору на протяжении восьми дней
Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Справка о погоде в космосе от N+1 и «Яндекса»
Сервис содержит информацию о магнитных бурях, вспышках на Солнце и приближающихся астероидах
Сколько россиян считают страну космическим лидером
О запуске американской ракеты Falcon Heavy знают только треть граждан
В День космонавтики в парках установят телескопы и запустят ракету
Гостей зовут на мастер-классы, квесты и лекции о космосе
Взрыв в Ереване, фильм Дудя о российском MTV и спецвыпуск «Рика и Морти» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Центр исследования Луны расформируют за ненадобностью
За полгода существования центра у него не появились сотрудники