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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года

Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года

От мечты до полета к звездам
Спецпроект
От мечты до полета к звездам Как сложилась карьера тех, кто в детстве грезил космосом
От мечты до полета к звездам
Спецпроект

От мечты до полета к звездам
Как сложилась карьера тех, кто в детстве грезил космосом

«Русский космопоезд» — рейс «Земля-Нептун», BadComedian и потеря гравитации в плацкарте
Видео дня
16 апреля 2021

«Русский космопоезд» — рейс «Земля-Нептун», BadComedian и потеря гравитации в плацкарте

В галерее Artstory пройдет выставка о космосе. В ней примут участие 40 современных художников
1 апреля 2021

В галерее Artstory пройдет выставка о космосе. В ней примут участие 40 современных художников

«Я работаю в Музее космонавтики»
«Я работаю в Музее космонавтики» Космические артефакты и еда в тюбиках — как проходят будни под монументом-ракетой
«Я работаю в Музее космонавтики»

«Я работаю в Музее космонавтики»
Космические артефакты и еда в тюбиках — как проходят будни под монументом-ракетой

«Роскосмос» и Первый канал анонсировали съемки фильма в космосе
23 сентября 2020

«Роскосмос» и Первый канал анонсировали съемки фильма в космосе

Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров
Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров Власти утвердили проект Национального космического центра в Филях. Вот каким он будет
Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров

Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров
Власти утвердили проект Национального космического центра в Филях. Вот каким он будет

SpaceX запустила первый корабль с людьми на борту. Как отреагировали в России

Луна на подходе

SpaceX запустила первый корабль с людьми на борту. Как отреагировали в России

«Я только вернулся из космоса и попал в самоизоляцию»
«Я только вернулся из космоса и попал в самоизоляцию» Что настоящий космонавт думает о нытье во время карантина
«Я только вернулся из космоса и попал в самоизоляцию»

«Я только вернулся из космоса и попал в самоизоляцию»
Что настоящий космонавт думает о нытье во время карантина

Космические кроссовки Zig Kinetica в коллаборации Reebok и Billionaire Boys Club

Вдохновленные любимой темой Фаррелла Уильямса и японского модельера Ниго

Космические кроссовки Zig Kinetica в коллаборации Reebok и Billionaire Boys Club

«Искусство кино» снова организует фестиваль с бесплатными сеансами

Кинопоказы продлятся с 24 по 30 января

«Искусство кино» снова организует фестиваль с бесплатными сеансами

В кинотеатре «Космос» покажут документалку о Москве, созданную по архивам жителей

Показ будет бесплатным

В кинотеатре «Космос» покажут документалку о Москве, созданную по архивам жителей

Московский планетарий открыл набор на курсы астрономии для взрослых

Там научат определять созвездия, звезды и планеты

Московский планетарий открыл набор на курсы астрономии для взрослых

Московский планетарий подготовил цикл лекций о космосе в честь своего 90-летия

Встречи пройдут в самом планетарии и парке «Зарядье»

Московский планетарий подготовил цикл лекций о космосе в честь своего 90-летия

Центр Хруничева передадут в собственность города и включат в программу реновации

Ранее мэр предлагал разместить там Национальный космический центр

Центр Хруничева передадут в собственность города и включат в программу реновации

Первая детская коллекция «Яндекса», посвященная космосу

Купить одежду можно в магазине компании

Первая детская коллекция «Яндекса», посвященная космосу

На крыше Московского планетария откроется лекторий

Лекции о Вселенной будут читать до 12 сентября

На крыше Московского планетария откроется лекторий

Рядом с новым космическим центром появится деловой кластер размером с «Москва-Сити»

На территории завода имени Хруничева построят технопарки и жилье по программе реновации

Рядом с новым космическим центром появится деловой кластер размером с «Москва-Сити»

Петанк-кафе Cochonnet проведет космический фестиваль

Гостям предложат нарисовать космические портреты

Петанк-кафе Cochonnet проведет космический фестиваль

В Останкинской башне откроется обсерватория

Первая серия наблюдений состоится 14, 15 и 16 июня

В Останкинской башне откроется обсерватория

В кинотеатре «Космос» бесплатно покажут лучшие серии из «Времени приключений»

Перед показом состоится розыгрыш призов от Cartoon Network

В кинотеатре «Космос» бесплатно покажут лучшие серии из «Времени приключений»

Парки Москвы и ВДНХ объявили программу ко Дню космонавтики

12 апреля в парке Горького откроется обсерватория

Парки Москвы и ВДНХ объявили программу ко Дню космонавтики

На ВДНХ космонавты расскажут об экспериментах и нештатных ситуациях в космосе

Встреча пройдет 2 марта

На ВДНХ космонавты расскажут об экспериментах и нештатных ситуациях в космосе

Viber и Space Challenges запустили образовательный проект

Пользователи смогут узнать о науке и космосе

Viber и Space Challenges запустили образовательный проект

В Москве покажут, как в казахской степи встречают космонавтов с МКС

Выставка ирландского фотографа Эндрю Макконнелла откроется 28 февраля

В Москве покажут, как в казахской степи встречают космонавтов с МКС

«Коммерсантъ»: Москва выделит 25 миллиардов рублей на Национальный космический центр

В обмен городские власти смогут претендовать на часть территорий центра

«Коммерсантъ»: Москва выделит 25 миллиардов рублей на Национальный космический центр

Заммэра Москвы рассказал о подготовке строительства штаб-квартиры «Роскосмоса»

«Пока, ориентировочно, будет центр площадью порядка 250 тысяч квадратных метров»

Заммэра Москвы рассказал о подготовке строительства штаб-квартиры «Роскосмоса»

Построить в Москве Национальный космический центр в форме ракеты

По словам Дмитрия Рогозина, строительство начнется уже в этом году

Построить в Москве Национальный космический центр в форме ракеты

Сегодня россияне увидят суперлуние

Луна подойдет к Земле на максимально близкое расстояние

Сегодня россияне увидят суперлуние

Как в космосе развеивают прах москвичей

Как в космосе развеивают прах москвичей «Кто верит в Дарвина, кто в РПЦ, а кто верит в нас»

Как в космосе развеивают прах москвичей

Как в космосе развеивают прах москвичей
«Кто верит в Дарвина, кто в РПЦ, а кто верит в нас»

На ВДНХ пройдет открытая встреча с космонавтами

Мероприятие проведут в павильоне «Космонавтика и авиация»

На ВДНХ пройдет открытая встреча с космонавтами

«Искусство кино» проведет фестиваль с бесплатными сеансами

В программу войдут как новые картины, так и фильмы прошлых лет

«Искусство кино» проведет фестиваль с бесплатными сеансами

Новый год в Москве начнется мини-парадом планет и звездопадом

Три планеты встанут в ряд с 29 декабря по 4 января

Новый год в Москве начнется мини-парадом планет и звездопадом

Интерактивные экскурсии по московским выставкам о космосе

Ранее приложение «Иду в музей» работало только на территории музеев

Интерактивные экскурсии по московским выставкам о космосе

В Музее Москвы пройдет лекция астронавта Скотта Келли

Лекция посвящена жизни в космосе и перспективам более длительных полетов

В Музее Москвы пройдет лекция астронавта Скотта Келли

На ВДНХ пройдет неделя космоса с кинопоказами о квазарах и революции роботов

Также гости смогут посетить бесплатную лекцию о российской космонавтике

На ВДНХ пройдет неделя космоса с кинопоказами о квазарах и революции роботов

Кинотеатр «Космос» с креслами для поцелуев открылся после ремонта

В зале установили комфортные кресла, а в фойе — минималистичные скамейки

Кинотеатр «Космос» с креслами для поцелуев открылся после ремонта

Москвичи смогут увидеть «самый яркий осенний звездопад»

Метеорный поток Леониды пройдет в ночь на 18 ноября

Москвичи смогут увидеть «самый яркий осенний звездопад»

В павильоне «Космос» на ВДНХ покажут лунный грунт и расскажут об исследованиях будущего

Новые экскурсии о Солнечной системе начнутся с 25 октября

В павильоне «Космос» на ВДНХ покажут лунный грунт и расскажут об исследованиях будущего

«Шанинка» проведет бесплатный цикл лекций о космосе и культуре

На одной из встреч специалисты расскажут об инопланетянах в современной визуальной культуре

«Шанинка» проведет бесплатный цикл лекций о космосе и культуре

В Москве пройдет международный хакатон NASA

Участникам дадут два дня на создание проекта

В Москве пройдет международный хакатон NASA

В кинотеатрах Москвы пройдет ретроспектива японского режиссера Такеши Китано

Пять фильмов представят кинокритики Антон Долин и Зара Абдуллаева

В кинотеатрах Москвы пройдет ретроспектива японского режиссера Такеши Китано

На Всемирной неделе космоса в Москве представят книгу о космонавтике

А также запустят космическую почту

На Всемирной неделе космоса в Москве представят книгу о космонавтике

S7 Space намерена построить первую в России частную многоразовую ракету за шесть лет

Работать она будет по принципу Falcon 9 Илона Маска

S7 Space намерена построить первую в России частную многоразовую ракету за шесть лет

Николай Дроздов проведет в ЦДХ лекцию о жизни на Марсе

Мероприятие состоится завтра в 20:00

Николай Дроздов проведет в ЦДХ лекцию о жизни на Марсе

В павильоне «Космос» на ВДНХ открылся сувенирный магазин

Там можно приобрести космическое питание, значки и детские книги об астрономии

В павильоне «Космос» на ВДНХ открылся сувенирный магазин

Московский планетарий проведет 12 вечеров астрономических наблюдений

Посетители смогут понаблюдать за Луной, Марсом и ближайшими к Земле звездами

Московский планетарий проведет 12 вечеров астрономических наблюдений

Московский планетарий анонсировал «самый красивый звездопад года»

Интенсивность звездного дождя может дойти до 100 метеоров в час

Московский планетарий анонсировал «самый красивый звездопад года»

Россияне увидят самое длительное в XXI веке полное затмение Луны

Астрономическое событие пройдет одновременно с великим противостоянием Марса

Россияне увидят самое длительное в XXI веке полное затмение Луны

Как стадионы ЧМ-2018 выглядят из космоса

Фотографии опубликовал Роскосмос

Как стадионы ЧМ-2018 выглядят из космоса

Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом

Космическая станция будет доступна взору на протяжении восьми дней

Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом

Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода»
Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода»

Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Отреставрированный павильон «Космос» на ВДНХ

Гигантский космонавт, ракеты и спутники

Отреставрированный павильон «Космос» на ВДНХ

Справка о погоде в космосе от N+1 и «Яндекса»

Сервис содержит информацию о магнитных бурях, вспышках на Солнце и приближающихся астероидах

Справка о погоде в космосе от N+1 и «Яндекса»

Сколько россиян считают страну космическим лидером

О запуске американской ракеты Falcon Heavy знают только треть граждан

Сколько россиян считают страну космическим лидером

В День космонавтики в парках установят телескопы и запустят ракету

Гостей зовут на мастер-классы, квесты и лекции о космосе

В День космонавтики в парках установят телескопы и запустят ракету

Bosco Fresh Fest впервые пройдет в Сколкове

Темой очередного фестиваля станет космос

Bosco Fresh Fest впервые пройдет в Сколкове

Россияне смогут отправить письма в космос

Действующие космонавты ответят на лучшие письма

Россияне смогут отправить письма в космос

Взрыв в Ереване, фильм Дудя о российском MTV и спецвыпуск «Рика и Морти»
Взрыв в Ереване, фильм Дудя о российском MTV и спецвыпуск «Рика и Морти» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Взрыв в Ереване, фильм Дудя о российском MTV и спецвыпуск «Рика и Морти»

Взрыв в Ереване, фильм Дудя о российском MTV и спецвыпуск «Рика и Морти»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Центр исследования Луны расформируют за ненадобностью

За полгода существования центра у него не появились сотрудники

Центр исследования Луны расформируют за ненадобностью

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ