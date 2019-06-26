Рядом с новым космическим центром появится деловой кластер размером с «Москва-Сити» На территории завода имени Хруничева построят технопарки и жилье по программе реновации
На месте завода имени Хруничева, где построят Национальный космический центр, который станет штаб-квартирой «Роскосмоса», также возведут деловой центр с технопарками и жильем по программе реновации площадью почти 2,9 миллиона квадратных метров.
«Ведомости» отметили, что по объемам застройки такой проект сопоставим с деловым центром «Москва-Сити», где сейчас построено примерно 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Застраивать территорию завода будет компания «Мосинжпроект». Общий размер инвестиций, по оценкам экспертов, может превысить 150 миллиардов рублей.
В январе 2019 года создать НКЦ поручил Владимир Путин. Ответственными президент назначил премьера Дмитрия Медведева, главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и мэра Москвы Сергея Собянина. «Ведомости» добавили, что госкорпорация еще три года назад предлагала властям столицы построить на месте завода миллион квадратных метров жилья, но те не одобрили планы, так как городу нужны инфраструктура и рабочие места.
Позднее стороны все-таки договорились о совместном развитии территории. На первом этапе построят сам НКЦ площадью 250 тысяч квадратных метров. Рогозин предлагал возвести его в форме ракеты. Потратить на это планируют 25 миллиардов рублей. Завершить работы хотят в 2022 году. Предполагается, что в офисе будут работать около 20 тысяч сотрудников «Роскосмоса».
На втором этапе застроят остальную площадь — всего около 94 гектаров. Промышленно-общественный комплекс займет 2,5 миллиона квадратных метров, а жилье для для переселенцев по программе реновации — 120 тысяч. Части территорий собираются присвоить статус особой экономической зоны. Полностью завершить строительство планируют к 2023–2025 годам.
Заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал изданию, что из бюджета Москвы для проекта на 2019 год уже заложили 8 миллиардов рублей, а на 2020 и 2021 годы — по 8 и 9 миллиардов соответственно.
Источник: «Ведомости»
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