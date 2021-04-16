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«Русский космопоезд» — рейс «Земля-Нептун», BadComedian и потеря гравитации в плацкарте
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16 апреля 2021

«Русский космопоезд» — рейс «Земля-Нептун», BadComedian и потеря гравитации в плацкарте

В галерее Artstory пройдет выставка о космосе. В ней примут участие 40 современных художников
1 апреля 2021

В галерее Artstory пройдет выставка о космосе. В ней примут участие 40 современных художников

«Роскосмос» и Первый канал анонсировали съемки фильма в космосе
23 сентября 2020

«Роскосмос» и Первый канал анонсировали съемки фильма в космосе