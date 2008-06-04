«Почему я уволился с петербургского телеканала» Автор программы «Другой Петербург» — о краеведении в условиях «спецоперации»
«Почему я уволился с петербургского телеканала» Автор программы «Другой Петербург» — о краеведении в условиях «спецоперации»
Кудрово, Канонерка, Московский проспект и еще 7 маршрутов по Петербургу и области Безопасные прогулки на время локдауна
Кудрово, Канонерка, Московский проспект и еще 7 маршрутов по Петербургу и области Безопасные прогулки на время локдауна
Канонерка: Часовая прогулка по самому странному острову Петербурга Дорога в небе, заброшки и дом с трехэтажными однушками
Канонерка: Часовая прогулка по самому странному острову Петербурга
Дорога в небе, заброшки и дом с трехэтажными однушками
Четырехчасовая прогулка по Московскому проспекту Много сталинского неоклассицизма, дворы фабрики «Скороход» и дом, в котором жил Цой
Четырехчасовая прогулка по Московскому проспекту Много сталинского неоклассицизма, дворы фабрики «Скороход» и дом, в котором жил Цой
Три жилмассива, «баня-шайба», парк ЛТА и Дом специалистов: Прогулка от «Площади Мужества» до «Выборгской»
Три жилмассива, «баня-шайба», парк ЛТА и Дом специалистов: Прогулка от «Площади Мужества» до «Выборгской»
«Русское барокко», или Небольшой гид по дворцам нуворишей под Петербургом Мрамор, колонны и античные девы
«Русское барокко», или Небольшой гид по дворцам нуворишей под Петербургом Мрамор, колонны и античные девы
Восемь петербургских домов, о которых The Village рассказал в 2020 году От особняка на Крестовском до дома в парке ЛТА
Восемь петербургских домов, о которых The Village рассказал в 2020 году
От особняка на Крестовском до дома в парке ЛТА
Самое известное модернистское здание Ленинграда и парк Сосновка А также восстановленный сад Бенуа и запустение Ольгинского пруда
Самое известное модернистское здание Ленинграда и парк Сосновка
А также восстановленный сад Бенуа и запустение Ольгинского пруда
Прогулка по Щемиловке: От экспериментального квартала № 123 до парка «Куракина дача» Дом-колбаса, капромный кит и протохрущевка
Прогулка по Щемиловке: От экспериментального квартала № 123 до парка «Куракина дача» Дом-колбаса, капромный кит и протохрущевка
От бизнес-парка «Полюстрово» до самого красивого моста Петербурга Маршрут на час по Свердловской набережной
От бизнес-парка «Полюстрово» до самого красивого моста Петербурга
Маршрут на час по Свердловской набережной
В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья
Мультимедиа познакомят с природой, культурой и бытом региона
В Москве восстановили вывеску «Стрелецкая пекарня» 1920-х годов
Ее обнаружили во время ремонта здания и отреставрировали
Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты» «Мне кажется, сейчас происходит трансформация в сторону хорошего дизайна»
Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты» «Мне кажется, сейчас происходит трансформация в сторону хорошего дизайна»
История «Зарядья» с XII века до наших дней
В новом разделе сайта собрали все значимые даты, связанные с территорией парка
Петербургские краеведы — новые рок-звездыThe Village поговорил с авторами знаковых блогов о парадных, квартирах, плитке и витражах
Петербургские краеведы — новые рок-звезды The Village поговорил с авторами знаковых блогов о парадных, квартирах, плитке и витражах
«Архнадзор» проведет День защитника наследия в галерее на Солянке
В программе — краеведческие квесты, экскурсии и перформансы
Краеведческий панк-рок: 8 нетуристических мест в Петербурге и области От деревни Вистино и особняка Веге до конструктивистского замка и заброшенной академии
Краеведческий панк-рок: 8 нетуристических мест в Петербурге и области От деревни Вистино и особняка Веге до конструктивистского замка и заброшенной академии
Музей Москвы откроет уличные лектории об истории районов города
В программе — 14 бесплатных лекций, которые пройдут в московских дворах
Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный городГерои и места: Замок и библиотека, школьник и предприниматель, ресторан и «Эрмитаж», патриот и авантюрист
Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный город Герои и места: Замок и библиотека, школьник и предприниматель, ресторан и «Эрмитаж», патриот и авантюрист
«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничегоThe Village узнал у кураторов и художников, как они работали над музеем и выставкой о Басманном районе
«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничего The Village узнал у кураторов и художников, как они работали над музеем и выставкой о Басманном районе
ЧЕЛОВЕК С ТОПОРОМ (занимательное краеведение) Собственно, про то, где находится квартира Раскольникова (предполагаемая, разумеется, прототип, но довольно точный, с этим у Федора Михайловича всегда все было очень выверено), можно прочитать в любом путеводителе по местам боевой славы этого неоднозначного персонажа.