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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Почему я уволился с петербургского телеканала»
«Почему я уволился с петербургского телеканала» Автор программы «Другой Петербург» — о краеведении в условиях «спецоперации»
«Почему я уволился с петербургского телеканала»

«Почему я уволился с петербургского телеканала»
Автор программы «Другой Петербург» — о краеведении в условиях «спецоперации»

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга
Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга
Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Кудрово, Канонерка, Московский проспект и еще 7 маршрутов по Петербургу и области
Кудрово, Канонерка, Московский проспект и еще 7 маршрутов по Петербургу и области Безопасные прогулки на время локдауна
Кудрово, Канонерка, Московский проспект и еще 7 маршрутов по Петербургу и области

Кудрово, Канонерка, Московский проспект и еще 7 маршрутов по Петербургу и области
Безопасные прогулки на время локдауна

Двухчасовая прогулка по Шушарам: Ищем достопримечательности

Двухчасовая прогулка по Шушарам: Ищем достопримечательности

Двухчасовая прогулка по Шушарам: Ищем достопримечательности

Двухчасовая прогулка по Шушарам: Ищем достопримечательности

Прогулка у Смольного

Прогулка у СмольногоЧиновники, элитные новостройки и секретный палисадник

Прогулка у Смольного

Прогулка у Смольного Чиновники, элитные новостройки и секретный палисадник

Самый интеллигентный поселок России: Как живет Комарово

Самый интеллигентный поселок России: Как живет КомаровоЗолотая земля Лосиного болота

Самый интеллигентный поселок России: Как живет Комарово

Самый интеллигентный поселок России: Как живет Комарово Золотая земля Лосиного болота

Гид по Дорогомилову — одному из самых престижных районов Москвы

Гид по Дорогомилову — одному из самых престижных районов Москвы

Гид по Дорогомилову — одному из самых престижных районов Москвы

Гид по Дорогомилову — одному из самых престижных районов Москвы

Старые и новые дома (а также один небоскреб): Гуляем по Лахте

Старые и новые дома (а также один небоскреб): Гуляем по Лахте

Старые и новые дома (а также один небоскреб): Гуляем по Лахте

Старые и новые дома (а также один небоскреб): Гуляем по Лахте

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Канонерка: Часовая прогулка по самому странному острову Петербурга
Канонерка: Часовая прогулка по самому странному острову Петербурга Дорога в небе, заброшки и дом с трехэтажными однушками
Канонерка: Часовая прогулка по самому странному острову Петербурга

Канонерка: Часовая прогулка по самому странному острову Петербурга
Дорога в небе, заброшки и дом с трехэтажными однушками

Четырехчасовая прогулка по Московскому проспекту
Четырехчасовая прогулка по Московскому проспекту Много сталинского неоклассицизма, дворы фабрики «Скороход» и дом, в котором жил Цой
Четырехчасовая прогулка по Московскому проспекту

Четырехчасовая прогулка по Московскому проспекту
Много сталинского неоклассицизма, дворы фабрики «Скороход» и дом, в котором жил Цой

Три жилмассива, «баня-шайба», парк ЛТА и Дом специалистов: Прогулка от «Площади Мужества» до «Выборгской»
Три жилмассива, «баня-шайба», парк ЛТА и Дом специалистов: Прогулка от «Площади Мужества» до «Выборгской»
Три жилмассива, «баня-шайба», парк ЛТА и Дом специалистов: Прогулка от «Площади Мужества» до «Выборгской»

Три жилмассива, «баня-шайба», парк ЛТА и Дом специалистов: Прогулка от «Площади Мужества» до «Выборгской»

«Русское барокко», или Небольшой гид по дворцам нуворишей под Петербургом
«Русское барокко», или Небольшой гид по дворцам нуворишей под Петербургом Мрамор, колонны и античные девы
«Русское барокко», или Небольшой гид по дворцам нуворишей под Петербургом

«Русское барокко», или Небольшой гид по дворцам нуворишей под Петербургом
Мрамор, колонны и античные девы

Восемь петербургских домов, о которых The Village рассказал в 2020 году
Восемь петербургских домов, о которых The Village рассказал в 2020 году От особняка на Крестовском до дома в парке ЛТА
Восемь петербургских домов, о которых The Village рассказал в 2020 году

Восемь петербургских домов, о которых The Village рассказал в 2020 году
От особняка на Крестовском до дома в парке ЛТА

Семь неочевидных маршрутов для коротких прогулок по разным районам Петербурга
Семь неочевидных маршрутов для коротких прогулок по разным районам Петербурга
Семь неочевидных маршрутов для коротких прогулок по разным районам Петербурга

Семь неочевидных маршрутов для коротких прогулок по разным районам Петербурга

«Двуликий Янус»: История самой узкой улицы Петербурга

«Двуликий Янус»: История самой узкой улицы Петербурга Рассказывают жители

«Двуликий Янус»: История самой узкой улицы Петербурга

«Двуликий Янус»: История самой узкой улицы Петербурга Рассказывают жители

Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке
Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке
Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке

Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке

Самое известное модернистское здание Ленинграда и парк Сосновка
Самое известное модернистское здание Ленинграда и парк Сосновка А также восстановленный сад Бенуа и запустение Ольгинского пруда
Самое известное модернистское здание Ленинграда и парк Сосновка

Самое известное модернистское здание Ленинграда и парк Сосновка
А также восстановленный сад Бенуа и запустение Ольгинского пруда

Прогулка по Щемиловке: От экспериментального квартала № 123 до парка «Куракина дача»
Прогулка по Щемиловке: От экспериментального квартала № 123 до парка «Куракина дача» Дом-колбаса, капромный кит и протохрущевка
Прогулка по Щемиловке: От экспериментального квартала № 123 до парка «Куракина дача»

Прогулка по Щемиловке: От экспериментального квартала № 123 до парка «Куракина дача»
Дом-колбаса, капромный кит и протохрущевка

От бизнес-парка «Полюстрово» до самого красивого моста Петербурга
От бизнес-парка «Полюстрово» до самого красивого моста Петербурга Маршрут на час по Свердловской набережной
От бизнес-парка «Полюстрово» до самого красивого моста Петербурга

От бизнес-парка «Полюстрово» до самого красивого моста Петербурга
Маршрут на час по Свердловской набережной

В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья

Мультимедиа познакомят с природой, культурой и бытом региона

В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья

В Москве восстановили вывеску «Стрелецкая пекарня» 1920-х годов

Ее обнаружили во время ремонта здания и отреставрировали

В Москве восстановили вывеску «Стрелецкая пекарня» 1920-х годов

Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты»
Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты» «Мне кажется, сейчас происходит трансформация в сторону хорошего дизайна»
Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты»

Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты»
«Мне кажется, сейчас происходит трансформация в сторону хорошего дизайна»

История «Зарядья» с XII века до наших дней

В новом разделе сайта собрали все значимые даты, связанные с территорией парка

История «Зарядья» с XII века до наших дней

Петербургские краеведы — новые рок-звезды

Петербургские краеведы — новые рок-звездыThe Village поговорил с авторами знаковых блогов о парадных, квартирах, плитке и витражах

Петербургские краеведы — новые рок-звезды

Петербургские краеведы — новые рок-звезды
The Village поговорил с авторами знаковых блогов о парадных, квартирах, плитке и витражах

«Архнадзор» проведет День защитника наследия в галерее на Солянке

В программе — краеведческие квесты, экскурсии и перформансы

«Архнадзор» проведет День защитника наследия в галерее на Солянке

Краеведческий панк-рок: 8 нетуристических мест в Петербурге и области
Краеведческий панк-рок: 8 нетуристических мест в Петербурге и области От деревни Вистино и особняка Веге до конструктивистского замка и заброшенной академии
Краеведческий панк-рок: 8 нетуристических мест в Петербурге и области

Краеведческий панк-рок: 8 нетуристических мест в Петербурге и области
От деревни Вистино и особняка Веге до конструктивистского замка и заброшенной академии

Музей Москвы откроет уличные лектории об истории районов города

В программе — 14 бесплатных лекций, которые пройдут в московских дворах

Музей Москвы откроет уличные лектории об истории районов города

Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный город

Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный городГерои и места: Замок и библиотека, школьник и предприниматель, ресторан и «Эрмитаж», патриот и авантюрист

Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный город

Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный город
Герои и места: Замок и библиотека, школьник и предприниматель, ресторан и «Эрмитаж», патриот и авантюрист

«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничего

«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничегоThe Village узнал у кураторов и художников, как они работали над музеем и выставкой о Басманном районе

«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничего

«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничего
The Village узнал у кураторов и художников, как они работали над музеем и выставкой о Басманном районе

ЧЕЛОВЕК С ТОПОРОМ (занимательное краеведение) Собственно, про то, где находится квартира Раскольникова (предполагаемая, разумеется, прототип, но довольно точный, с этим у Федора Михайловича всегда все было очень выверено), можно прочитать в любом путеводителе по местам боевой славы этого неоднозначного персонажа.

ЧЕЛОВЕК С ТОПОРОМ (занимательное краеведение)