Кудрово, Канонерка, Московский проспект и еще 7 маршрутов по Петербургу и области

Старые и новые дома (а также один небоскреб): Гуляем по Лахте

В конце мая 2021 года «Газпром» и архитектор Тони Кеттл представили концепцию «Лахта-центра — 2» — игла в 150 этажей моментально стала мемом. Где, когда (и главное — зачем) построят новый небоскреб, пока не ясно. Между тем первый «Лахта-центр», который еще несколько лет назад зафотобомбил классические петербургские панорамы, до сих пор не открыли. Предлагаем съездить в Южную Лахту и прогуляться от небоскреба до дикого пляжа в конце Петровской аллеи. Посмотрим на исторические дома и элитные новостройки, лошадей и портрет Шнура. Маршрут займет около двух часов.