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Маршрут4 ноября 2021

Кудрово, Канонерка, Московский проспект и еще 7 маршрутов по Петербургу и области Безопасные прогулки на время локдауна

Кудрово, Канонерка, Московский проспект и еще 7 маршрутов по Петербургу и области

В Петербурге до 7 ноября (как минимум) — локдаун: почти все увеселения, за вычетом театров и музеев, закрыты. Один из немногих легитимных способов отдохнуть — прогулка по городу. Предлагаем на выбор 10 маршрутов.

Три жилмассива, «баня-шайба», парк ЛТА и Дом специалистов: Прогулка от «Площади Мужества» до «Выборгской»

По пути от одной станции красной ветки метро к другой можно исследовать сразу несколько значительных памятников эпохи авангарда, в том числе действующую баню (в этом году в ней отремонтировали открытый бассейн) и студгородок Политеха. А если лень проделывать немалый маршрут, можно ограничиться прогулкой по живописному парку ЛТА.

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Прогулка у Смольного: Чиновники, элитные новостройки и секретный палисадник

Таких малолюдных мест, как окрестности Смольного, в Центральном районе Петербурга, пожалуй, больше не найдешь. В то же время здесь есть на что посмотреть: от новых жилых комплексов до исторических построек разных эпох. В программе также — секретный палисадник и музей фонарей под открытым небом.

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Трехчасовая прогулка от «Техноложки» до завода Степана Разина

Исторический район Роты (или Полки), зажатый между Московским проспектом, набережными Фонтанки, Обводного канала и Лермонтовским проспектом, — своего рода окраина центра. По своей функции это почти спальный район с расслабленной атмосферой, но с историческими зданиями XVIII–XIX веков. Во время прогулки заглянем в Польский сад при музее-усадьбе Державина, оценим модернистскую коробку отеля «Азимут» и закончим маршрут у махины Фрунзенского универмага.

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От жилмассива сталинок до «Литераторских мостков»: Гуляем по Волковой деревне

Исторический район Волково (или Волкова деревня) появился в XVIII веке, но за 300 лет не стал местом притяжения. Что, возможно, и к лучшему: сегодня здесь тихо и спокойно. Предлагаем потратить пару часов на неспешную прогулку. Осмотрим жилмассивы послевоенных малоэтажек, посетим могилу Майка Науменко из группы «Зоопарк» и попробуем найти все достопримечательные захоронения — от поэта Блока до вице-губернатора Маневича — в музее-некрополе «Литераторские мостки».

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Старые и новые дома (а также один небоскреб): Гуляем по Лахте

В конце мая 2021 года «Газпром» и архитектор Тони Кеттл представили концепцию «Лахта-центра — 2» — игла в 150 этажей моментально стала мемом. Где, когда (и главное — зачем) построят новый небоскреб, пока не ясно. Между тем первый «Лахта-центр», который еще несколько лет назад зафотобомбил классические петербургские панорамы, до сих пор не открыли. Предлагаем съездить в Южную Лахту и прогуляться от небоскреба до дикого пляжа в конце Петровской аллеи. Посмотрим на исторические дома и элитные новостройки, лошадей и портрет Шнура. Маршрут займет около двух часов.

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Четырехчасовая прогулка по Московскому проспекту

Московский проспект — самая помпезная магистраль Петербурга. Это ворота города, через которые прибывающие в аэропорт Пулково гости едут в центр. Трасса, привычная к правительственным кортежам. Витрина сталинского неоклассицизма. Прогуляемся между станциями метро «Парк Победы» и «Фрунзенская», мимо очевидных и не очень достопримечательностей: нового здания РНБ, Московского райсовета, Новодевичьего кладбища с красивыми усыпальницами, дома со шпилем и двух спорных новостроек.

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Прогулка по объекту ЮНЕСКО — Биостанции Павлова под Петербургом

Деревня Колтуши — бывшее ингерманландское селение, она находится в нескольких километрах от Петербурга, во Всеволожском районе Ленобласти. В 1920-х ученый-физиолог Иван Павлов организовал здесь Биологическую станцию, и в 1930-х она превратилась в полноценный научный городок с лабораториями и жилыми домами сотрудников. В 1949 году в Старой лаборатории — здании с надписью «Наблюдательность и наблюдательность» на фасаде — открыли музей Павлова. Осенью 2018-го стартовал проект «Новая антропология»: современные художники и ученые переосмыслили пространство первого, а позже и второго этажей. Осмотрим здания научного городка и погуляем по парку.

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Двухчасовая прогулка по Шушарам: Ищем достопримечательности

Бывшая ингерманландская деревня, бывший совхоз — сегодня в коллективном воображении петербуржцев поселок Шушары рифмуется скорее с областным Мурино, нежели с Пушкином, в 12 километрах от которого находится. Шушары принято считывать как южное «гетто» в составе Петербурга: тут в 2010-е — с видом на взлетающие и приземляющиеся самолеты Пулково — выросли однообразные высотки «Дальпитерстроя». Прогулка по Шушарам займет не меньше двух часов: осмотрим фантомные (ДК «Нива», Квакерское кладбище) и реальные (огромные росписи на брандмауэрах, благоустроенные палисадники) достопримечательности.

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Прогулка по Кудрово — городу новостроек на границе с Петербургом

В Кудрово стоит ехать, чтобы посмотреть, как выглядит город, состоящий почти исключительно из новостроек. В 2010 году здесь проживали всего 137 человек, сейчас — около 50 тысяч, только по официальным данным. В 2018-м областная деревня на границе с Петербургом получила статус города. Предлагаем потратить пару часов на прогулку по новому городу: осмотрим берега реки Оккервиль, брандмауэры с картинами Климта, практики соседского благоустройства и «Мега-парк».

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Канонерка: Часовая прогулка по самому странному острову Петербурга

Достопримечательностей в привычном смысле на Канонерском острове нет, но такую атмосферу вы не встретите больше нигде. Канонерка небольшая — с прогулкой управимся за час (или за два, если повезет с погодой и удастся пройти по косе). Посмотрим на модернистское здание школы, новодельные скульптуры лошадей и сделаем несколько живописных кадров с видом на ЗСД.

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Обложка: Виктор Юльев

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