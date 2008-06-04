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Самый интеллигентный поселок России: Как живет Комарово

Самый интеллигентный поселок России: Как живет КомаровоЗолотая земля Лосиного болота

Самый интеллигентный поселок России: Как живет Комарово

Самый интеллигентный поселок России: Как живет Комарово Золотая земля Лосиного болота

Гид по Дорогомилову — одному из самых престижных районов Москвы

Гид по Дорогомилову — одному из самых престижных районов Москвы

Гид по Дорогомилову — одному из самых престижных районов Москвы

Гид по Дорогомилову — одному из самых престижных районов Москвы

Восемь петербургских домов, о которых The Village рассказал в 2020 году
Восемь петербургских домов, о которых The Village рассказал в 2020 году От особняка на Крестовском до дома в парке ЛТА
Восемь петербургских домов, о которых The Village рассказал в 2020 году

Восемь петербургских домов, о которых The Village рассказал в 2020 году
От особняка на Крестовском до дома в парке ЛТА

«Двуликий Янус»: История самой узкой улицы Петербурга

«Двуликий Янус»: История самой узкой улицы Петербурга Рассказывают жители

«Двуликий Янус»: История самой узкой улицы Петербурга

«Двуликий Янус»: История самой узкой улицы Петербурга Рассказывают жители

Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке
Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке
Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке

Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке

В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья

Мультимедиа познакомят с природой, культурой и бытом региона

В «Новом Иерусалиме» открылся интерактивный музей, посвященный истории Подмосковья
Мультимедиа познакомят с природой, культурой и бытом региона

В Москве восстановили вывеску «Стрелецкая пекарня» 1920-х годов

Ее обнаружили во время ремонта здания и отреставрировали

В Москве восстановили вывеску «Стрелецкая пекарня» 1920-х годов
Ее обнаружили во время ремонта здания и отреставрировали

Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты»
Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты» «Мне кажется, сейчас происходит трансформация в сторону хорошего дизайна»
Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты»

Современная архитектура Петербурга — в инстаграме хозяина магазина «Лисы-сектанты»
«Мне кажется, сейчас происходит трансформация в сторону хорошего дизайна»

История «Зарядья» с XII века до наших дней

В новом разделе сайта собрали все значимые даты, связанные с территорией парка

История «Зарядья» с XII века до наших дней
В новом разделе сайта собрали все значимые даты, связанные с территорией парка

Петербургские краеведы — новые рок-звезды

Петербургские краеведы — новые рок-звездыThe Village поговорил с авторами знаковых блогов о парадных, квартирах, плитке и витражах

Петербургские краеведы — новые рок-звезды

Петербургские краеведы — новые рок-звезды
The Village поговорил с авторами знаковых блогов о парадных, квартирах, плитке и витражах

«Архнадзор» проведет День защитника наследия в галерее на Солянке

В программе — краеведческие квесты, экскурсии и перформансы

«Архнадзор» проведет День защитника наследия в галерее на Солянке
В программе — краеведческие квесты, экскурсии и перформансы

Музей Москвы откроет уличные лектории об истории районов города

В программе — 14 бесплатных лекций, которые пройдут в московских дворах

Музей Москвы откроет уличные лектории об истории районов города
В программе — 14 бесплатных лекций, которые пройдут в московских дворах

Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный город

Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный городГерои и места: Замок и библиотека, школьник и предприниматель, ресторан и «Эрмитаж», патриот и авантюрист

Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный город

Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный город
Герои и места: Замок и библиотека, школьник и предприниматель, ресторан и «Эрмитаж», патриот и авантюрист

«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничего

«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничегоThe Village узнал у кураторов и художников, как они работали над музеем и выставкой о Басманном районе

«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничего

«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничего
The Village узнал у кураторов и художников, как они работали над музеем и выставкой о Басманном районе

ЧЕЛОВЕК С ТОПОРОМ (занимательное краеведение) Собственно, про то, где находится квартира Раскольникова (предполагаемая, разумеется, прототип, но довольно точный, с этим у Федора Михайловича всегда все было очень выверено), можно прочитать в любом путеводителе по местам боевой славы этого неоднозначного персонажа.

ЧЕЛОВЕК С ТОПОРОМ (занимательное краеведение)
Собственно, про то, где находится квартира Раскольникова (предполагаемая, разумеется, прототип, но довольно точный, с этим у Федора Михайловича всегда все было очень выверено), можно прочитать в любом путеводителе по местам боевой славы этого неоднозначного персонажа.