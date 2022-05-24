Сотрудники IKEA — о закрытии магазинов, своем будущем и домах без шведской мебели «Тяжело выходить на рынок труда, когда не менял работу 20 лет»
Бесплатное обучение для руководителей и специалистов клиентского сервиса от «Эйч» и «Кухни на районе»
«Коммерсантъ»: цены на велосипеды в России могут вырасти на треть. А все из-за дефицита после пандемии
Каждое третье предприятие в России убыточно
За год суммарная прибыль предприятий упала более чем в два раза
За время самоизоляции дефицит бюджета Москвы вырос до 87 миллиардов рублей
Прогнозы до конца года печальные
Сколько мигрантов в России остались без работы во время эпидемии
И ушли в неоплачиваемый отпуск
Власти не верят в падение доходов россиян во время пандемии. Хотя об этом говорят сами граждане
Какой кризис?
В июне число личных банкротств россиян выросло вдвое
Бум банкротства эксперты ожидают во втором полугодии
«Республика» попросила поставщиков книг списать долги под угрозой банкротства
«Эксмо-АСТ» такой ситуацией недовольно
Москвичи резко увеличили покупки после открытия ТЦ
Больше всего покупают товары для дома и дачи
Каждый третий салон красоты может не открыться после карантина
Индустрия пострадает сильнее, чем общепит
СМИ: Росстат начал позже публиковать статистику. Все дело в ухудшении данных
Ведомство не хочет привлекать внимание
«Макдоналдс» показал, как будут выглядеть рестораны сети после выхода из карантина
Очередь на вход, дистанция и швейцар
Самоизоляция, Христос и печенеги: Что обсуждали пользователи «ВКонтакте» в апреле
«Безработный» и «кулич»
На чем россияне экономят из-за коронавирусного кризиса
И какие категории, напротив, ждет подъем