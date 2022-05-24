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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сотрудники IKEA — о закрытии магазинов, своем будущем и домах без шведской мебели
Сотрудники IKEA — о закрытии магазинов, своем будущем и домах без шведской мебели «Тяжело выходить на рынок труда, когда не менял работу 20 лет»
Сотрудники IKEA — о закрытии магазинов, своем будущем и домах без шведской мебели

Сотрудники IKEA — о закрытии магазинов, своем будущем и домах без шведской мебели
«Тяжело выходить на рынок труда, когда не менял работу 20 лет»

Бесплатное обучение для руководителей и специалистов клиентского сервиса от «Эйч» и «Кухни на районе»
Сервис дня
24 мая 2022

Бесплатное обучение для руководителей и специалистов клиентского сервиса от «Эйч» и «Кухни на районе»

За последние три месяца россияне стали чаще воровать в магазинах
15 мая 2022

За последние три месяца россияне стали чаще воровать в магазинах

9 мая 2022

Bloomberg: Россию ожидает экономический спад — сильнейший с 1994 года

Сколько потеряли европейские банки из-за «спецоперации» в Украине
Цифра дня
5 мая 2022

Сколько потеряли европейские банки из-за «спецоперации» в Украине

Сервис «Самокат» перестал работать в 15 городах
18 апреля 2022

Сервис «Самокат» перестал работать в 15 городах

«Держись»: Онлайн-школы открывают доступ к курсам
Флешмоб дня
15 апреля 2022

«Держись»: Онлайн-школы открывают доступ к курсам

Предложение элитного жилья в Москве достигло минимума с 2014 года
12 апреля 2022

Предложение элитного жилья в Москве достигло минимума с 2014 года

Программа поддержки специалистов во время кризисных ситуаций
Сервис дня
7 апреля 2022

Программа поддержки специалистов во время кризисных ситуаций

Больше половины россиян испытали проблемы с работой и доходами
Исследование
5 апреля 2022

Больше половины россиян испытали проблемы с работой и доходами

28 февраля 2022

«Яндекс» приостановил набор сотрудников

Цифра дня
16 января 2022

Сколько россиян в пандемию начали экономить на всем

30 декабря 2021

Инфляция в 2021 году достигла 8,4 % — это максимум за шесть лет

Впервые за 10 лет гречка в России стоит больше 100 рублей за килограмм
20 сентября 2021

Впервые за 10 лет гречка в России стоит больше 100 рублей за килограмм

«Коммерсантъ»: цены на велосипеды в России могут вырасти на треть. А все из-за дефицита после пандемии
1 апреля 2021

«Коммерсантъ»: цены на велосипеды в России могут вырасти на треть. А все из-за дефицита после пандемии

Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м
Спецпроект
Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м И выжили
Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м
Спецпроект

Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м
И выжили

Цифра дня
20 января 2021

Сколько ресторанов в центре Москвы закрылись за прошлый год

5 декабря 2020

За 11 месяцев инфляция в России превысила прогноз правительства на весь год

4 декабря 2020

Продажи новых айфонов в России упали в три раза. Их не найти в магазинах

25 ноября 2020

Россияне досрочно погасили рекордное число ипотечных кредитов

Опрос
24 ноября 2020

Компании, возглавляемые женщинами, сильнее других пострадали от пандемии

Цифра дня
24 ноября 2020

Сколько россиян финансово пострадали из-за пандемии

11 ноября 2020

В России досрочно установили рекорд по годовой выдаче ипотеки

10 ноября 2020

Настроения российского бизнеса упали до минимума за 11 лет

Опрос
8 ноября 2020

Почти треть россиян назвали 2020-й одним из худших годов в жизни

28 октября 2020

Каждой пятой российской компании нечем платить налоги

Ссылка дня
20 октября 2020

«Карантин кончится» — проект об этичном бизнесе в России

19 октября 2020

35 миллиардов рублей выделит правительство для безработных дополнительно

Цифра дня
16 октября 2020

Сколько денег недополучили работающие россияне из-за карантина

15 октября 2020

В России насчитали рекордное число просроченных кредитов и займов

4 октября 2020

Из-за пандемии организаторы концертов в Москве потеряли больше 5 миллиардов рублей

Опрос
28 сентября 2020

Две трети российских компаний не смогут восстановиться в этом году

8 сентября 2020

Музей «Огни Москвы» оказался на грани закрытия

Цифра дня
14 августа 2020

Сколько предприятий малого и среднего бизнеса не пережили кризис

Гречка стала самым подорожавшим за год продуктом
14 августа 2020

Гречка стала самым подорожавшим за год продуктом

Цифра дня
13 августа 2020

Сколько предприятий в Москве сократили сотрудников из-за пандемии

13 августа 2020

Впервые за год госдолг России превысил резервы правительства

12 августа 2020

Экономика России упала до минимума с 2009 года

6 августа 2020

«Теремок» отказался от блюд c искусственным мясом. Из‑за кризиса они подорожали

5 августа 2020

«Победа» отправила треть пилотов в неоплачиваемые отпуска до 2021 года

3 августа 2020

Почти две трети компаний не получили господдержку во время кризиса

Цифра дня
31 июля 2020

Сколько денег туриндустрия потеряла из-за коронавируса

Как сэкономить на ресторанной еде и при этом поддержать бизнес
ПРОМО
Как сэкономить на ресторанной еде и при этом поддержать бизнес Кризис сказался на всех — особенно на общепите
Как сэкономить на ресторанной еде и при этом поддержать бизнес
ПРОМО

Как сэкономить на ресторанной еде и при этом поддержать бизнес
Кризис сказался на всех — особенно на общепите

Бренд сумок и аксессуаров Longchamp объявил о закрытии в России

Модный дом не пережил кризис

Бренд сумок и аксессуаров Longchamp объявил о закрытии в России

Каждое третье предприятие в России убыточно

За год суммарная прибыль предприятий упала более чем в два раза

Каждое третье предприятие в России убыточно

Какая категория россиян больше всего пострадала от коронавируса

И чем это грозит

Какая категория россиян больше всего пострадала от коронавируса

За время самоизоляции дефицит бюджета Москвы вырос до 87 миллиардов рублей

Прогнозы до конца года печальные

За время самоизоляции дефицит бюджета Москвы вырос до 87 миллиардов рублей

Сколько мигрантов в России остались без работы во время эпидемии

И ушли в неоплачиваемый отпуск

Сколько мигрантов в России остались без работы во время эпидемии

Власти не верят в падение доходов россиян во время пандемии. Хотя об этом говорят сами граждане

Какой кризис?

Власти не верят в падение доходов россиян во время пандемии. Хотя об этом говорят сами граждане

В июне число личных банкротств россиян выросло вдвое

Бум банкротства эксперты ожидают во втором полугодии

В июне число личных банкротств россиян выросло вдвое

«Республика» попросила поставщиков книг списать долги под угрозой банкротства

«Эксмо-АСТ» такой ситуацией недовольно

«Республика» попросила поставщиков книг списать долги под угрозой банкротства

Как кризис повлияет на рынок жилья

Что будет с ценами и стоит ли покупать жилье

Как кризис повлияет на рынок жилья

Москвичи резко увеличили покупки после открытия ТЦ

Больше всего покупают товары для дома и дачи

Москвичи резко увеличили покупки после открытия ТЦ

Каждый третий салон красоты может не открыться после карантина

Индустрия пострадает сильнее, чем общепит

Каждый третий салон красоты может не открыться после карантина

СМИ: Росстат начал позже публиковать статистику. Все дело в ухудшении данных

Ведомство не хочет привлекать внимание

СМИ: Росстат начал позже публиковать статистику. Все дело в ухудшении данных

«Макдоналдс» показал, как будут выглядеть рестораны сети после выхода из карантина

Очередь на вход, дистанция и швейцар

«Макдоналдс» показал, как будут выглядеть рестораны сети после выхода из карантина

Самоизоляция, Христос и печенеги: Что обсуждали пользователи «ВКонтакте» в апреле

«Безработный» и «кулич»

Самоизоляция, Христос и печенеги: Что обсуждали пользователи «ВКонтакте» в апреле

Как кризис повлиял на зарплатные ожидания россиян

Жители России согласны на меньшее

Как кризис повлиял на зарплатные ожидания россиян

Как изменились цены на съемное жилье в карантин

В среднем аренда снизилась на 15 %

Как изменились цены на съемное жилье в карантин

На чем россияне экономят из-за коронавирусного кризиса

И какие категории, напротив, ждет подъем

На чем россияне экономят из-за коронавирусного кризиса

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