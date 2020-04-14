Бренд сумок и аксессуаров Longchamp объявил о закрытии в России Модный дом не пережил кризис
Каждое третье предприятие в России убыточно
За год суммарная прибыль предприятий упала более чем в два раза
Каждое третье предприятие в России убыточно За год суммарная прибыль предприятий упала более чем в два раза
Какая категория россиян больше всего пострадала от коронавируса И чем это грозит
За время самоизоляции дефицит бюджета Москвы вырос до 87 миллиардов рублей
Прогнозы до конца года печальные
За время самоизоляции дефицит бюджета Москвы вырос до 87 миллиардов рублей Прогнозы до конца года печальные
Сколько мигрантов в России остались без работы во время эпидемии
И ушли в неоплачиваемый отпуск
Сколько мигрантов в России остались без работы во время эпидемии И ушли в неоплачиваемый отпуск
Власти не верят в падение доходов россиян во время пандемии. Хотя об этом говорят сами граждане
Какой кризис?
Власти не верят в падение доходов россиян во время пандемии. Хотя об этом говорят сами граждане Какой кризис?
В июне число личных банкротств россиян выросло вдвое
Бум банкротства эксперты ожидают во втором полугодии
В июне число личных банкротств россиян выросло вдвое Бум банкротства эксперты ожидают во втором полугодии
Как кризис повлияет на рынок жилья Что будет с ценами и стоит ли покупать жилье
СМИ: Росстат начал позже публиковать статистику. Все дело в ухудшении данных
Ведомство не хочет привлекать внимание
СМИ: Росстат начал позже публиковать статистику. Все дело в ухудшении данных Ведомство не хочет привлекать внимание
«Макдоналдс» показал, как будут выглядеть рестораны сети после выхода из карантина
Очередь на вход, дистанция и швейцар
«Макдоналдс» показал, как будут выглядеть рестораны сети после выхода из карантина Очередь на вход, дистанция и швейцар
Самоизоляция, Христос и печенеги: Что обсуждали пользователи «ВКонтакте» в апреле
«Безработный» и «кулич»
Самоизоляция, Христос и печенеги: Что обсуждали пользователи «ВКонтакте» в апреле «Безработный» и «кулич»
Как кризис повлиял на зарплатные ожидания россиян Жители России согласны на меньшее
Как изменились цены на съемное жилье в карантин В среднем аренда снизилась на 15 %
На чем россияне экономят из-за коронавирусного кризиса
И какие категории, напротив, ждет подъем
На чем россияне экономят из-за коронавирусного кризиса И какие категории, напротив, ждет подъем
РЭШ и InLiberty запустили цикл бесплатных онлайн-лекций о пандемии и кризисе
Экономисты расскажут о государстве, коррупции, неравенстве, счастье и коронавирусе
РЭШ и InLiberty запустили цикл бесплатных онлайн-лекций о пандемии и кризисе Экономисты расскажут о государстве, коррупции, неравенстве, счастье и коронавирусе
Что делают россияне, если им не хватает денег Идут к родственникам или на вторую работу
АКОРТ: Магазины потратят миллиард на утилизацию продуктов, закупленных из-за потребительской паники
Отдать продукты на благотворительность закон запрещает