Умная колонка «Сбера», камера Leica за 700 тысяч рублей, переносной проектор Samsung и другие новые гаджеты
Умная колонка «Сбера», камера Leica за 700 тысяч рублей, переносной проектор Samsung и другие новые гаджеты
«Я снимал рекламу для Nike, Leica и McLaren» Как создатель микровидео Руслан Пелых переехал в Нью-Йорк и нашел клиентов в инстаграме
«Я снимал рекламу для Nike, Leica и McLaren» Как создатель микровидео Руслан Пелых переехал в Нью-Йорк и нашел клиентов в инстаграме
Leica открыла официальное представительство в России
До этого бренд был представлен только в сторонних магазинах
Сканер вен от Samsung, возрождение «Зенита» и вирус на бирже
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Гид по подаркам: Фотоаппараты и фотоаксессуары Небанальные варианты фототехники для подарка на Новый год в совместной подборке The Village и салона премиальной техники «M.PRO Фото»
Гид по подаркам:
Фотоаппараты и фотоаксессуары Небанальные варианты фототехники для подарка на Новый год в совместной подборке The Village и салона премиальной техники «M.PRO Фото»
Playboy и Hello Kitty объединились, чтобы украсить фотоаппарат Leica
В итоге брендированная камера будет стоить в два раза больше своего прототипа
Leica Store Moscow На сайте компании Leica Camera AG - производителе одних из самых лучших фотокамер в мире появилось сообщение об открытии официального магазина Leica Store Moscow.