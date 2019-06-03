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Новости3 июня 2019

Leica открыла официальное представительство в России До этого бренд был представлен только в сторонних магазинах

РедакторАлена Дергачева

Немецкий производитель фотоаппаратов и объективов Leica открыл официальное представительство в России.

Компания начнет управлять московским магазином LeicaStore на Ленинском проспекте уже 6 июня, ранее этим занимался дистрибьютор. В будущем бренд планирует расширить сеть монобрендовых точек в России, однако в пресс-службе не уточнили, сколько именно магазинов собираются открыть.

Главой подразделения назначили Клауса Хауэра, который последние годы отвечал за развитие бизнеса Volkswagen в России.

Источник: пресс-служба Leica

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