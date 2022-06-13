8 книг этого лета Новый текст Оливии Лэнг, переводы Джоан Дидион и Майи Анджелу, а также дебютный роман Даши Благовой
По рекам и каналам: 5 ресторанов на корабликах в Петербурге Спасаемся от жары на воде
Москвичей ждет жаркое лето с засушливым июлем. Температура будет на пару градусов выше нормы
Тема этого лета: Лучшие петербургские террасы 53 веранды — хватит до конца сезона
Что происходит на городских пляжах в эти выходные
Купальный сезон еще не открыт, но это никого не останавливает
В начале следующей недели в Москве резко похолодает
Южная жара сменится нормальным московским летом
Синоптики предупредили о повышенном уровне солнечного излучения в России
Нужно запасаться солнцезащитным кремом
Серебренников снимет мини-сериал о жизни Тарковского
Вместе с Hype Film, с которым сделал «Ученика», «Лето» и «Петровых в гриппе»
Ретроочки и пляжная одежда в капсуле H&M и Chimi
Очки-леденцы, панамки и другие хиты этого лета
МЧС предупредило о граде и шторме в четверг
Жара приведет к развитию мощных кучево-дождевых облаков
Купальники и костюмы для серфинга в коллекции H&M и Women + Waves
Вещи сделаны из каучука и переработанных материалов
Москвичей предупредили об экстремальных дождях и грозе
Есть шанс, что к концу недели распогодится
Безлюдные и сырые: Как выглядят московские парки спустя 2 месяца карантина
Первый день лета какой-то не такой
Творчество, 3D-моделирование и блогеры: Для школьников запускают летний онлайн-лагерь Baza
Детские каникулы в эпоху пандемии
«Дети в городе М»: Музей Москвы объявил летнюю онлайн-программу для детей
И выпускной «Самый классный день»
Shortparis выступит на фестивале «Летчикфест» в августе. Не онлайн
Лето, палатки и никакой самоизоляции
Наступление тепла в Москве откладывается до лета. В городе опять пойдет снег (обновлено)
До июня столицу ждет прохладная погода, больше похожая на апрельскую
Сезон летних веранд отложили на два месяца
Посидеть на улице можно будет не раньше середины июня
Кто потерял и заработал на холодном лете в Москве
Хуже всего пришлось производителям кваса и мороженого
Как справиться с нежеланием возвращаться на работу после отпуска?
Первые дни после отдыха рекомендуют побыть дома
Почему этим летом в Москве так мало комаров?
Ответом поделился энтомолог и пресс-секретарь зоологического музея МГУ Илья Гомыранов
Из-за непогоды продажи дождевиков в Москве выросли на 700 %
Свитеры стали покупать на 417 % чаще
В конце недели в Москву придет жара, а сразу за ней — арктический циклон
В пятницу и субботу ожидается до плюс 30 градусов