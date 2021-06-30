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Прогноз
2021-06-30T11:29:32.000+03:00
30 июня 2021
Жителей столицы ждет «настоящее московское лето»
Прогноз
2021-05-21T14:30:30.000+03:00
21 мая 2021
Синоптики пообещали комфортное лето — теплое и не очень дождливое
Прогноз
2021-03-24T12:01:01.000+03:00
24 марта 2021
Москвичей ждет жаркое лето с засушливым июлем. Температура будет на пару градусов выше нормы
2021-03-16T14:11:29.000+03:00
обновлено
1 ноября 2021
В Москве завершился сезон летних веранд
Прогноз
2020-08-23T13:58:55.000+03:00
23 августа 2020
Конец августа порадует тропическим теплом
2020-08-16T12:15:31.000+03:00
16 августа 2020
В Москву вернется жаркая погода
Рейтинг
2020-08-08T13:23:48.000+03:00
8 августа 2020
Самые популярные сериалы лета от Netflix
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