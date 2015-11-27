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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Перформеры призвали не работать с режиссером Максимом Диденко бесплатно
Перформеры призвали не работать с режиссером Максимом Диденко бесплатно Речь идет о выступлении в Mutabor
Перформеры призвали не работать с режиссером Максимом Диденко бесплатно

Перформеры призвали не работать с режиссером Максимом Диденко бесплатно
Речь идет о выступлении в Mutabor

Спектакль с Shortparis, Мамонов и час молчания: Что смотреть и слушать на «Форме»
Спектакль с Shortparis, Мамонов и час молчания: Что смотреть и слушать на «Форме» Панк-фестиваль превратился в фестиваль современного искусства (и только потом — музыки), но снова не без скандалов
Спектакль с Shortparis, Мамонов и час молчания: Что смотреть и слушать на «Форме»

Спектакль с Shortparis, Мамонов и час молчания: Что смотреть и слушать на «Форме»
Панк-фестиваль превратился в фестиваль современного искусства (и только потом — музыки), но снова не без скандалов

«Форма» ищет желающих принять участие в перформансе на фестивале

Режиссер Максим Диденко выберет 100 добровольцев

«Форма» ищет желающих принять участие в перформансе на фестивале

Объявлена программа фестиваля «Территория»

В нем примут участие Робер Лепаж, Ян Фабр, Димитрис Папаиоанну и другие

Объявлена программа фестиваля «Территория»

Маска, черная туалетная бумага, бар и овца: Кто и как делает иммерсивные спектакли
Маска, черная туалетная бумага, бар и овца: Кто и как делает иммерсивные спектакли The Village встретился с создателями шоу «Черный русский» и «Вернувшиеся»
Маска, черная туалетная бумага, бар и овца: Кто и как делает иммерсивные спектакли

Маска, черная туалетная бумага, бар и овца: Кто и как делает иммерсивные спектакли
The Village встретился с создателями шоу «Черный русский» и «Вернувшиеся»

9 театральных событий весны
9 театральных событий весны «Золотая маска», Чеховский фестиваль, новый Диденко и другие московские премьеры и смотры
9 театральных событий весны

9 театральных событий весны
«Золотая маска», Чеховский фестиваль, новый Диденко и другие московские премьеры и смотры

Из чего состоит спектакль Максима Диденко «Чапаев и Пустота»
Из чего состоит спектакль Максима Диденко «Чапаев и Пустота» Разбираем первую работу «брусникинцев» в статусе резидентов театра «Практика»
Из чего состоит спектакль Максима Диденко «Чапаев и Пустота»

Из чего состоит спектакль Максима Диденко «Чапаев и Пустота»
Разбираем первую работу «брусникинцев» в статусе резидентов театра «Практика»

Народный Хеллоуин: Что не так со спектаклем «Черный русский»

Народный Хеллоуин: Что не так со спектаклем «Черный русский»Длинные косы и шипованные каблуки на премьере ожидаемой постановки Максима Диденко

Народный Хеллоуин: Что не так со спектаклем «Черный русский»

Народный Хеллоуин: Что не так со спектаклем «Черный русский»
Длинные косы и шипованные каблуки на премьере ожидаемой постановки Максима Диденко

Как начать разбираться в современном театре
Как начать разбираться в современном театре Самые актуальные московские театры, режиссёры и универсальные постановки для любого уровня подготовки
Как начать разбираться в современном театре

Как начать разбираться в современном театре
Самые актуальные московские театры, режиссёры и универсальные постановки для любого уровня подготовки