Перформеры призвали не работать с режиссером Максимом Диденко бесплатно Речь идет о выступлении в Mutabor
Перформеры призвали не работать с режиссером Максимом Диденко бесплатно Речь идет о выступлении в Mutabor
Спектакль с Shortparis, Мамонов и час молчания: Что смотреть и слушать на «Форме» Панк-фестиваль превратился в фестиваль современного искусства (и только потом — музыки), но снова не без скандалов
Спектакль с Shortparis, Мамонов и час молчания: Что смотреть и слушать на «Форме» Панк-фестиваль превратился в фестиваль современного искусства (и только потом — музыки), но снова не без скандалов
«Форма» ищет желающих принять участие в перформансе на фестивале
Режиссер Максим Диденко выберет 100 добровольцев
Объявлена программа фестиваля «Территория»
В нем примут участие Робер Лепаж, Ян Фабр, Димитрис Папаиоанну и другие
Маска, черная туалетная бумага, бар и овца: Кто и как делает иммерсивные спектакли The Village встретился с создателями шоу «Черный русский» и «Вернувшиеся»
Маска, черная туалетная бумага, бар и овца: Кто и как делает иммерсивные спектакли The Village встретился с создателями шоу «Черный русский» и «Вернувшиеся»
9 театральных событий весны «Золотая маска», Чеховский фестиваль, новый Диденко и другие московские премьеры и смотры
9 театральных событий весны «Золотая маска», Чеховский фестиваль, новый Диденко и другие московские премьеры и смотры
Из чего состоит спектакль Максима Диденко «Чапаев и Пустота» Разбираем первую работу «брусникинцев» в статусе резидентов театра «Практика»
Из чего состоит спектакль Максима Диденко «Чапаев и Пустота» Разбираем первую работу «брусникинцев» в статусе резидентов театра «Практика»
Народный Хеллоуин: Что не так со спектаклем «Черный русский»Длинные косы и шипованные каблуки на премьере ожидаемой постановки Максима Диденко
Народный Хеллоуин: Что не так со спектаклем «Черный русский» Длинные косы и шипованные каблуки на премьере ожидаемой постановки Максима Диденко
Как начать разбираться в современном театре Самые актуальные московские театры, режиссёры и универсальные постановки для любого уровня подготовки