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Творчество, 3D-моделирование и блогеры: Для школьников запускают летний онлайн-лагерь Baza

Детские каникулы в эпоху пандемии

Творчество, 3D-моделирование и блогеры: Для школьников запускают летний онлайн-лагерь Baza
Детские каникулы в эпоху пандемии

Бот-магазин в поддержку женщин, которые занимаются бизнесом на карантине

Пользователи могут приобрести товары со скидкой или предложить свои услуги

Бот-магазин в поддержку женщин, которые занимаются бизнесом на карантине
Пользователи могут приобрести товары со скидкой или предложить свои услуги

«Пушкинский.Youth» открыл набор в «Мастерскую коллективного кино»

Ее участники научатся снимать короткометражные фильмы и видеоблоги

«Пушкинский.Youth» открыл набор в «Мастерскую коллективного кино»
Ее участники научатся снимать короткометражные фильмы и видеоблоги

В доме Моссельпрома откроется художественная мастерская «Махловка»

В культурном центре смогут учиться дети и подростки

В доме Моссельпрома откроется художественная мастерская «Махловка»
В культурном центре смогут учиться дети и подростки

Взрослых и детей приглашают на бесплатные уроки анимации в «Афимолле»

Занятия продлятся с 29 августа по 1 сентября

Взрослых и детей приглашают на бесплатные уроки анимации в «Афимолле»
Занятия продлятся с 29 августа по 1 сентября

Gogol School приглашает на бесплатные мастер-классы на новой площадке

День открытых дверей состоится 24 августа

Gogol School приглашает на бесплатные мастер-классы на новой площадке
День открытых дверей состоится 24 августа

Новая Третьяковка откроет запись на летние интенсивы в творческих мастерских

Завтра в музее пройдет день открытых дверей с мастер-классами для взрослых и детей

Новая Третьяковка откроет запись на летние интенсивы в творческих мастерских
Завтра в музее пройдет день открытых дверей с мастер-классами для взрослых и детей

Третьяковка откроет музей-мастерскую Кабаковых

Работы планируют закончить к 2020 году

Третьяковка откроет музей-мастерскую Кабаковых
Работы планируют закончить к 2020 году

InLiberty принимает заявки в мастерскую Николая Кононова

Участников курса научат работать в жанре docufiction

InLiberty принимает заявки в мастерскую Николая Кононова
Участников курса научат работать в жанре docufiction

В Москве откроются мастерские по саунд-дизайну, перформансу и электронной музыке

Пройти обучение в арт-лаборатории зовут молодых ребят в возрасте от 12 до 18 лет

В Москве откроются мастерские по саунд-дизайну, перформансу и электронной музыке
Пройти обучение в арт-лаборатории зовут молодых ребят в возрасте от 12 до 18 лет

В ЦДХ пройдет выставка современного дизайна и мебели Wood Works

Дизайнеры представят штучные предметы дизайна

В ЦДХ пройдет выставка современного дизайна и мебели Wood Works
Дизайнеры представят штучные предметы дизайна

«Винзавод» объявил Open Call на участие в «Открытых студиях»

Проект займет галерею «Айдан»

«Винзавод» объявил Open Call на участие в «Открытых студиях»
Проект займет галерею «Айдан»

В Парке ремесел на ВДНХ откроются новые творческие мастерские

Число резидентов проекта пополнят фотостудия, мастерская высокой печати и студия витражей

В Парке ремесел на ВДНХ откроются новые творческие мастерские
Число резидентов проекта пополнят фотостудия, мастерская высокой печати и студия витражей

Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи

К созданию ролика причастны совет по культуре московского патриархата и епископ, считающийся духовником Путина

Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи
К созданию ролика причастны совет по культуре московского патриархата и епископ, считающийся духовником Путина

Аркадий Новиков открывает кулинарную школу

Школа откроется при ресторане «Донна Маргарита», в основную программу обучения войдут блюда итальянской кухни

Аркадий Новиков открывает кулинарную школу
Школа откроется при ресторане «Донна Маргарита», в основную программу обучения войдут блюда итальянской кухни

В Москве пройдёт фестиваль «Коктейльмания»

В 30 барах-участниках гостей будут угощать коктейлями, вдохновлёнными кино

В Москве пройдёт фестиваль «Коктейльмания»
В 30 барах-участниках гостей будут угощать коктейлями, вдохновлёнными кино

Управляющий «Мастерской» Артём Дертев покидает свою должность

Артём Дертев уходит из команды из-за разногласий с акционерами проекта

Управляющий «Мастерской» Артём Дертев покидает свою должность
Артём Дертев уходит из команды из-за разногласий с акционерами проекта

Бывший гитарный техник Земфиры возглавил кухню «Мастерской» и сменил меню

На разработку меню повар потратил около двух недель и перепробовал, как говорят в баре, две тонны продуктов

Бывший гитарный техник Земфиры возглавил кухню «Мастерской» и сменил меню
На разработку меню повар потратил около двух недель и перепробовал, как говорят в баре, две тонны продуктов

Концерт Леонида Фёдорова, Одри Хепбёрн на большом экране и ещё 12 событий
Концерт Леонида Фёдорова, Одри Хепбёрн на большом экране и ещё 12 событий А также выставка, посвящённая муми-троллям, и три новогодние ярмарки среди заметных событий выходных
Концерт Леонида Фёдорова, Одри Хепбёрн на большом экране и ещё 12 событий

Концерт Леонида Фёдорова, Одри Хепбёрн на большом экране и ещё 12 событий
А также выставка, посвящённая муми-троллям, и три новогодние ярмарки среди заметных событий выходных

Команда клуба «Мастерская» открывает одноимённый бар

По словам владельцев, аудитория бара — это люди, которые ходили в театр, клуб и кафе «Мастерская» и клуб Artefaq

Команда клуба «Мастерская» открывает одноимённый бар
По словам владельцев, аудитория бара — это люди, которые ходили в театр, клуб и кафе «Мастерская» и клуб Artefaq

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ