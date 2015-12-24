Творчество, 3D-моделирование и блогеры: Для школьников запускают летний онлайн-лагерь Baza
Детские каникулы в эпоху пандемии
Творчество, 3D-моделирование и блогеры: Для школьников запускают летний онлайн-лагерь Baza Детские каникулы в эпоху пандемии
Бот-магазин в поддержку женщин, которые занимаются бизнесом на карантине
Пользователи могут приобрести товары со скидкой или предложить свои услуги
Бот-магазин в поддержку женщин, которые занимаются бизнесом на карантине Пользователи могут приобрести товары со скидкой или предложить свои услуги
«Пушкинский.Youth» открыл набор в «Мастерскую коллективного кино»
Ее участники научатся снимать короткометражные фильмы и видеоблоги
«Пушкинский.Youth» открыл набор в «Мастерскую коллективного кино» Ее участники научатся снимать короткометражные фильмы и видеоблоги
В доме Моссельпрома откроется художественная мастерская «Махловка»
В культурном центре смогут учиться дети и подростки
В доме Моссельпрома откроется художественная мастерская «Махловка» В культурном центре смогут учиться дети и подростки
Взрослых и детей приглашают на бесплатные уроки анимации в «Афимолле»
Занятия продлятся с 29 августа по 1 сентября
Взрослых и детей приглашают на бесплатные уроки анимации в «Афимолле» Занятия продлятся с 29 августа по 1 сентября
Gogol School приглашает на бесплатные мастер-классы на новой площадке
День открытых дверей состоится 24 августа
Gogol School приглашает на бесплатные мастер-классы на новой площадке День открытых дверей состоится 24 августа
Новая Третьяковка откроет запись на летние интенсивы в творческих мастерских
Завтра в музее пройдет день открытых дверей с мастер-классами для взрослых и детей
Новая Третьяковка откроет запись на летние интенсивы в творческих мастерских Завтра в музее пройдет день открытых дверей с мастер-классами для взрослых и детей
Третьяковка откроет музей-мастерскую Кабаковых Работы планируют закончить к 2020 году
InLiberty принимает заявки в мастерскую Николая Кононова
Участников курса научат работать в жанре docufiction
InLiberty принимает заявки в мастерскую Николая Кононова Участников курса научат работать в жанре docufiction
В Москве откроются мастерские по саунд-дизайну, перформансу и электронной музыке
Пройти обучение в арт-лаборатории зовут молодых ребят в возрасте от 12 до 18 лет
В Москве откроются мастерские по саунд-дизайну, перформансу и электронной музыке Пройти обучение в арт-лаборатории зовут молодых ребят в возрасте от 12 до 18 лет
В ЦДХ пройдет выставка современного дизайна и мебели Wood Works
Дизайнеры представят штучные предметы дизайна
В ЦДХ пройдет выставка современного дизайна и мебели Wood Works Дизайнеры представят штучные предметы дизайна
«Винзавод» объявил Open Call на участие в «Открытых студиях» Проект займет галерею «Айдан»
В Парке ремесел на ВДНХ откроются новые творческие мастерские
Число резидентов проекта пополнят фотостудия, мастерская высокой печати и студия витражей
В Парке ремесел на ВДНХ откроются новые творческие мастерские Число резидентов проекта пополнят фотостудия, мастерская высокой печати и студия витражей
Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи
К созданию ролика причастны совет по культуре московского патриархата и епископ, считающийся духовником Путина
Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи К созданию ролика причастны совет по культуре московского патриархата и епископ, считающийся духовником Путина
Аркадий Новиков открывает кулинарную школу
Школа откроется при ресторане «Донна Маргарита», в основную программу обучения войдут блюда итальянской кухни
Аркадий Новиков открывает кулинарную школу Школа откроется при ресторане «Донна Маргарита», в основную программу обучения войдут блюда итальянской кухни
В Москве пройдёт фестиваль «Коктейльмания»
В 30 барах-участниках гостей будут угощать коктейлями, вдохновлёнными кино
В Москве пройдёт фестиваль «Коктейльмания» В 30 барах-участниках гостей будут угощать коктейлями, вдохновлёнными кино
Управляющий «Мастерской» Артём Дертев покидает свою должность
Артём Дертев уходит из команды из-за разногласий с акционерами проекта
Управляющий «Мастерской» Артём Дертев покидает свою должность Артём Дертев уходит из команды из-за разногласий с акционерами проекта
Бывший гитарный техник Земфиры возглавил кухню «Мастерской» и сменил меню
На разработку меню повар потратил около двух недель и перепробовал, как говорят в баре, две тонны продуктов
Бывший гитарный техник Земфиры возглавил кухню «Мастерской» и сменил меню На разработку меню повар потратил около двух недель и перепробовал, как говорят в баре, две тонны продуктов
Концерт Леонида Фёдорова, Одри Хепбёрн на большом экране и ещё 12 событий А также выставка, посвящённая муми-троллям, и три новогодние ярмарки среди заметных событий выходных
Команда клуба «Мастерская» открывает одноимённый бар
По словам владельцев, аудитория бара — это люди, которые ходили в театр, клуб и кафе «Мастерская» и клуб Artefaq