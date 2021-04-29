Предложение дня: Не покупать подержанную мебель, так как она может привести к аллергии и астме
Что делать со старой мебелью: Самостоятельное декорирование или профессиональная реставрация
IKEA возобновила сбор старой мебели на переработку в Петербурге. Теперь ее начали принимать и в Москве
Второй магазин IKEA городского формата откроется на этой неделе (обновлено)
Первая «IKEA Сити» в мире
Ozon теперь не только продает мебель, но и собирает
Стоимость услуги начинается от тысячи рублей
В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA
Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %
Весной в Москве появятся сразу два магазина «датской IKEA»
Jysk откроется в «Тройке» и комплексе «Алтуфьево»
IKEA откроет третий магазин городского формата на проспекте Мира
Запуск новой точки намечен на осень
Бар «Стрелка» распродаст свою мебель и посуду
Перед закрытием на ремонт заведение решило избавиться от всего ненужного
На месте «Электронного рая» на «Пражской» открылся мебельный центр «Гранд юг»
Он появился на месте «Электронного рая»
Коллаборация ИKEA и дизайнера Вирджила Абло
Коллекцию уже начали продавать в российских магазинах
Не только IKEA: Где купить мебель и декор в скандинавском стиле Которую делают российские дизайнеры
Петербургские магазины IKEA начнут принимать старую мебель 1 ноября (обновлено)
Собранную мебель будут отправлять на переработку или отдавать нуждающимся
IKEA выпустила ковер и шторы из переработанных бутылок. А еще запустила акцию в поддержку приютов
В магазинах расставят фигуры собак и кошек и подарят вещи тем, кто взял животное из приюта
IKEA подберет «недетскую» мебель для подростков
В рамках кампании создадут готовые решения для уже не детей, но еще не взрослых
Россияне стали тратить втрое больше на товары для дома
Все больше граждан берут ипотечный кредит и обустраивают собственное жилье
«Карусель» вместе с Hoff протестируют формат «магазин в магазине»
Первый уже открылся в гипермаркете на Новорижском шоссе
IKEA планирует запустить сервис аренды мебели в России в 2020 году
Также ретейлер намерен открыть еще пять магазинов внутри МКАД
IKEA выпустит коллекцию для людей с ограниченными возможностями
Продажи стартуют в мае 2020 года
До 30 % на недельной распродаже IKEA
Покупатели смогут приобрести со скидкой более 300 товаров
«Коммерсантъ»: IKEA начнет открывать полноформатные магазины в пределах МКАД
Первый из них появится на двух этажах торгового центра «Авиапарк»
Woodi Furniture, Otocyon и Варя Щука выпустят коллаборацию «Эгоистичный Баухаус»
В набор вошли мебель, аксессуары для дома и минималистичная одежда
YouDo займется сборкой мебели из IKEA
С мастерами можно договориться о финальной цене и удобном времени
В Москве открылся шоу-рум с мебелью из индонезийских лодок
Вещи из новой коллекции сейчас можно купить на сайте бренда со скидкой 10 %
«Я уехал из Москвы, чтобы жить лучше» Люди, которые променяли столицу на регионы ради своего бизнеса и размеренного образа жизни
«Почта России» займется доставкой товаров из IKEA по всей стране
Запуск проекта запланирован на 2019 год
Ретейлер премиальной мебели и декора That’s Living выходит на российский рынок
Первый магазин в Москве откроется в конце сентября
Американская мебельная сеть Crate & Barrel уйдет из России
Сейчас в магазинах сети идет финальная распродажа
Дизайнеры — о кастомизации мебели от IKEA Как стандартные шкафы меняют с помощью краски, ручек и фасадов
Русский дух: Чем наши дизайнеры хотят покорить европейцев на Salone del Mobile Тумба «Калейдоскоп», кашпо «Чешуя», стеллаж «Навигатор» и еще несколько вещей
IKEA откроет первый в России компактный магазин
В нем расположится дизайн-студия и пункт приема заказов
Окно в Париж: Как создать французский интерьер в московской квартире Нейтральная отделка, винтажная мебель на ножках и ироничное современное искусство
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Вся IKEA: «Квартиры недели» с узнаваемыми предметами Как дизайнеры вписали базовую мебель в нестандартные интерьеры
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Холдинг Перельмана запустил онлайн-магазин детской мебели I Like Kids
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В ЦДХ пройдет выставка современного дизайна и мебели Wood Works
Дизайнеры представят штучные предметы дизайна
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ИКЕА построит новый магазин на Каширском шоссе
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Как делать закупки для ремонта The Village узнал, как общаться с консультантами в магазинах и правильно выбирать отделочные материалы и мебель
В музее Пушкина представят коллекции костюмов и мебели XVIII–XIX веков
Выставки откроются в конце августа
Рабочие с высокими доходами The Village поговорил с людьми, которые работают руками и зарабатывают больше простых офисных работников
Стулья и вино на «Флаконе», Tin Woodman Bar в «Аптекарском огороде» и очередной крафтовый бар The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
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