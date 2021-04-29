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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предложение дня: Не покупать подержанную мебель, так как она может привести к аллергии и астме

Предложение дня: Не покупать подержанную мебель, так как она может привести к аллергии и астме

Как сделать покупку на сайте IKEA и не облажаться
Как сделать покупку на сайте IKEA и не облажаться Спойлер: это не так-то просто
Как сделать покупку на сайте IKEA и не облажаться

Как сделать покупку на сайте IKEA и не облажаться
Спойлер: это не так-то просто

Что делать со старой мебелью: Самостоятельное декорирование или профессиональная реставрация
Что делать со старой мебелью: Самостоятельное декорирование или профессиональная реставрация
Что делать со старой мебелью: Самостоятельное декорирование или профессиональная реставрация

Что делать со старой мебелью: Самостоятельное декорирование или профессиональная реставрация

Где покупать винтажную мебель и декор для дома в Москве
Где покупать винтажную мебель и декор для дома в Москве
Где покупать винтажную мебель и декор для дома в Москве

Где покупать винтажную мебель и декор для дома в Москве

IKEA возобновила сбор старой мебели на переработку в Петербурге. Теперь ее начали принимать и в Москве
29 апреля 2021

IKEA возобновила сбор старой мебели на переработку в Петербурге. Теперь ее начали принимать и в Москве

25 ноября 2020

IKEA будет выкупать мебель у покупателей вместо «черной пятницы»

7 отличных российских марок мебели
7 отличных российских марок мебели
7 отличных российских марок мебели

7 отличных российских марок мебели

Коллекция «ИКЕА» для небольших квартир и постоянных переездов
Товар дня
8 октября 2020

Коллекция «ИКЕА» для небольших квартир и постоянных переездов

17 сентября 2020

ИКЕА начала принимать мебель в пользу благотворительных фондов

Второй магазин IKEA городского формата откроется на этой неделе (обновлено)

Первая «IKEA Сити» в мире

Второй магазин IKEA городского формата откроется на этой неделе (обновлено)

Ozon теперь не только продает мебель, но и собирает

Стоимость услуги начинается от тысячи рублей

Ozon теперь не только продает мебель, но и собирает

Новая IKEA: Датский мебельный магазин Jysk
Новая IKEA: Датский мебельный магазин Jysk Что покупать в новом месте
Новая IKEA: Датский мебельный магазин Jysk

Новая IKEA: Датский мебельный магазин Jysk
Что покупать в новом месте

В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA

Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %

В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA

Инклюзивная коллекция мебели и предметов для дома IКЕА

19 красивых и функциональных вещей

Инклюзивная коллекция мебели и предметов для дома IКЕА

Сколько стоит обустроить хоум-офис

И что нужно для бесперебойной работы на удаленке

Сколько стоит обустроить хоум-офис

Весной в Москве появятся сразу два магазина «датской IKEA»

Jysk откроется в «Тройке» и комплексе «Алтуфьево»

Весной в Москве появятся сразу два магазина «датской IKEA»

IKEA откроет третий магазин городского формата на проспекте Мира

Запуск новой точки намечен на осень

IKEA откроет третий магазин городского формата на проспекте Мира

Бар «Стрелка» распродаст свою мебель и посуду

Перед закрытием на ремонт заведение решило избавиться от всего ненужного

Бар «Стрелка» распродаст свою мебель и посуду

На месте «Электронного рая» на «Пражской» открылся мебельный центр «Гранд юг»

Он появился на месте «Электронного рая»

На месте «Электронного рая» на «Пражской» открылся мебельный центр «Гранд юг»

Коллаборация ИKEA и дизайнера Вирджила Абло

Коллекцию уже начали продавать в российских магазинах

Коллаборация ИKEA и дизайнера Вирджила Абло

Не только IKEA: Где купить мебель и декор в скандинавском стиле
Не только IKEA: Где купить мебель и декор в скандинавском стиле Которую делают российские дизайнеры
Не только IKEA: Где купить мебель и декор в скандинавском стиле

Не только IKEA: Где купить мебель и декор в скандинавском стиле
Которую делают российские дизайнеры

Петербургские магазины IKEA начнут принимать старую мебель 1 ноября (обновлено)

Собранную мебель будут отправлять на переработку или отдавать нуждающимся

Петербургские магазины IKEA начнут принимать старую мебель 1 ноября (обновлено)

IKEA выпустила ковер и шторы из переработанных бутылок. А еще запустила акцию в поддержку приютов

В магазинах расставят фигуры собак и кошек и подарят вещи тем, кто взял животное из приюта

IKEA выпустила ковер и шторы из переработанных бутылок. А еще запустила акцию в поддержку приютов

IKEA подберет «недетскую» мебель для подростков

В рамках кампании создадут готовые решения для уже не детей, но еще не взрослых

IKEA подберет «недетскую» мебель для подростков

Россияне стали тратить втрое больше на товары для дома

Все больше граждан берут ипотечный кредит и обустраивают собственное жилье

Россияне стали тратить втрое больше на товары для дома

В Москве пройдет интерьерный своп

В этот раз его посвятят ванной и прихожей

В Москве пройдет интерьерный своп

«Карусель» вместе с Hoff протестируют формат «магазин в магазине»

Первый уже открылся в гипермаркете на Новорижском шоссе

«Карусель» вместе с Hoff протестируют формат «магазин в магазине»

IKEA планирует запустить сервис аренды мебели в России в 2020 году

Также ретейлер намерен открыть еще пять магазинов внутри МКАД

IKEA планирует запустить сервис аренды мебели в России в 2020 году

IKEA выпустит коллекцию для людей с ограниченными возможностями

Продажи стартуют в мае 2020 года

IKEA выпустит коллекцию для людей с ограниченными возможностями

До 30 % на недельной распродаже IKEA

Покупатели смогут приобрести со скидкой более 300 товаров

До 30 % на недельной распродаже IKEA

«Коммерсантъ»: IKEA начнет открывать полноформатные магазины в пределах МКАД

Первый из них появится на двух этажах торгового центра «Авиапарк»

«Коммерсантъ»: IKEA начнет открывать полноформатные магазины в пределах МКАД

Woodi Furniture, Otocyon и Варя Щука выпустят коллаборацию «Эгоистичный Баухаус»

В набор вошли мебель, аксессуары для дома и минималистичная одежда

Woodi Furniture, Otocyon и Варя Щука выпустят коллаборацию «Эгоистичный Баухаус»

YouDo займется сборкой мебели из IKEA

С мастерами можно договориться о финальной цене и удобном времени

YouDo займется сборкой мебели из IKEA

В Москве открылся шоу-рум с мебелью из индонезийских лодок

Вещи из новой коллекции сейчас можно купить на сайте бренда со скидкой 10 %

В Москве открылся шоу-рум с мебелью из индонезийских лодок

«Я уехал из Москвы, чтобы жить лучше»
«Я уехал из Москвы, чтобы жить лучше» Люди, которые променяли столицу на регионы ради своего бизнеса и размеренного образа жизни
«Я уехал из Москвы, чтобы жить лучше»

«Я уехал из Москвы, чтобы жить лучше»
Люди, которые променяли столицу на регионы ради своего бизнеса и размеренного образа жизни

«Почта России» займется доставкой товаров из IKEA по всей стране

Запуск проекта запланирован на 2019 год

«Почта России» займется доставкой товаров из IKEA по всей стране

Ретейлер премиальной мебели и декора That’s Living выходит на российский рынок

Первый магазин в Москве откроется в конце сентября

Ретейлер премиальной мебели и декора That’s Living выходит на российский рынок

Американская мебельная сеть Crate & Barrel уйдет из России

Сейчас в магазинах сети идет финальная распродажа

Американская мебельная сеть Crate & Barrel уйдет из России

Дизайнеры — о кастомизации мебели от IKEA
Дизайнеры — о кастомизации мебели от IKEA Как стандартные шкафы меняют с помощью краски, ручек и фасадов
Дизайнеры — о кастомизации мебели от IKEA

Дизайнеры — о кастомизации мебели от IKEA
Как стандартные шкафы меняют с помощью краски, ручек и фасадов

Русский дух: Чем наши дизайнеры хотят покорить европейцев на Salone del Mobile
Русский дух: Чем наши дизайнеры хотят покорить европейцев на Salone del Mobile Тумба «Калейдоскоп», кашпо «Чешуя», стеллаж «Навигатор» и еще несколько вещей
Русский дух: Чем наши дизайнеры хотят покорить европейцев на Salone del Mobile

Русский дух: Чем наши дизайнеры хотят покорить европейцев на Salone del Mobile
Тумба «Калейдоскоп», кашпо «Чешуя», стеллаж «Навигатор» и еще несколько вещей

IKEA откроет первый в России компактный магазин

В нем расположится дизайн-студия и пункт приема заказов

IKEA откроет первый в России компактный магазин

Окно в Париж: Как создать французский интерьер в московской квартире
Окно в Париж: Как создать французский интерьер в московской квартире Нейтральная отделка, винтажная мебель на ножках и ироничное современное искусство
Окно в Париж: Как создать французский интерьер в московской квартире

Окно в Париж: Как создать французский интерьер в московской квартире
Нейтральная отделка, винтажная мебель на ножках и ироничное современное искусство

Почему мебель из картона не проблема?
Почему мебель из картона не проблема? В соцсетях обсуждают неожиданную начинку стола из IKEA
Почему мебель из картона не проблема?

Почему мебель из картона не проблема?
В соцсетях обсуждают неожиданную начинку стола из IKEA

Вся IKEA: «Квартиры недели» с узнаваемыми предметами
Вся IKEA: «Квартиры недели» с узнаваемыми предметами Как дизайнеры вписали базовую мебель в нестандартные интерьеры
Вся IKEA: «Квартиры недели» с узнаваемыми предметами

Вся IKEA: «Квартиры недели» с узнаваемыми предметами
Как дизайнеры вписали базовую мебель в нестандартные интерьеры

В четырех стенах: Как расставить мебель в комнате
В четырех стенах: Как расставить мебель в комнате Чеклист для тех, кто любит делать перестановку
В четырех стенах: Как расставить мебель в комнате

В четырех стенах: Как расставить мебель в комнате
Чеклист для тех, кто любит делать перестановку

Холдинг Перельмана запустил онлайн-магазин детской мебели I Like Kids

Проект предлагает как предметы интерьера в яркой цветовой палитре, так и более взрослые товары

Холдинг Перельмана запустил онлайн-магазин детской мебели I Like Kids

В ЦДХ пройдет выставка современного дизайна и мебели Wood Works

Дизайнеры представят штучные предметы дизайна

В ЦДХ пройдет выставка современного дизайна и мебели Wood Works

Как родители придумали и запустили успешные мебельные бренды
Как родители придумали и запустили успешные мебельные бренды Шкаф «Амстердам», мебель-трансформер для учебы и домик-кровать на вырост
Как родители придумали и запустили успешные мебельные бренды

Как родители придумали и запустили успешные мебельные бренды
Шкаф «Амстердам», мебель-трансформер для учебы и домик-кровать на вырост

Власти запретят госзакупки иностранной мебели

Запрет вступит в силу 1 декабря

Власти запретят госзакупки иностранной мебели

Как обустроить детскую по всем правилам
Как обустроить детскую по всем правилам The Village рассказывает, почему не нужно клеить яркие обои и покупать громоздкую мебель
Как обустроить детскую по всем правилам

Как обустроить детскую по всем правилам
The Village рассказывает, почему не нужно клеить яркие обои и покупать громоздкую мебель

Хорошо сидим: Удобная и красивая мебель для дачи
Хорошо сидим: Удобная и красивая мебель для дачи Подвесное кресло, чаша для костра, гамак и другие вещи
Хорошо сидим: Удобная и красивая мебель для дачи

Хорошо сидим: Удобная и красивая мебель для дачи
Подвесное кресло, чаша для костра, гамак и другие вещи

В «Афимолле» открылся магазин Hoff

Площадь магазина 1 200 квадратных метров

В «Афимолле» открылся магазин Hoff

В Москве открылся шоу-рум винтажной мебели Repeat Story

Заказать мебель можно из любой точки России

В Москве открылся шоу-рум винтажной мебели Repeat Story

ИКЕА построит новый магазин на Каширском шоссе

Впервые он будет отдельно от торгового центра «Мега»

ИКЕА построит новый магазин на Каширском шоссе

Как делать закупки для ремонта
Как делать закупки для ремонта The Village узнал, как общаться с консультантами в магазинах и правильно выбирать отделочные материалы и мебель
Как делать закупки для ремонта

Как делать закупки для ремонта
The Village узнал, как общаться с консультантами в магазинах и правильно выбирать отделочные материалы и мебель

В музее Пушкина представят коллекции костюмов и мебели XVIII–XIX веков

Выставки откроются в конце августа

В музее Пушкина представят коллекции костюмов и мебели XVIII–XIX веков

Рабочие с высокими доходами
Рабочие с высокими доходами The Village поговорил с людьми, которые работают руками и зарабатывают больше простых офисных работников
Рабочие с высокими доходами

Рабочие с высокими доходами
The Village поговорил с людьми, которые работают руками и зарабатывают больше простых офисных работников

Стулья и вино на «Флаконе», Tin Woodman Bar в «Аптекарском огороде» и очередной крафтовый бар
Стулья и вино на «Флаконе», Tin Woodman Bar в «Аптекарском огороде» и очередной крафтовый бар The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Стулья и вино на «Флаконе», Tin Woodman Bar в «Аптекарском огороде» и очередной крафтовый бар

Стулья и вино на «Флаконе», Tin Woodman Bar в «Аптекарском огороде» и очередной крафтовый бар
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Смарт-конструктор для Lego, уличная мебель из мусора и HR-бот

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Смарт-конструктор для Lego, уличная мебель из мусора и HR-бот

Последний шанс: Предметы интерьера и мебель с максимальными скидками
Последний шанс: Предметы интерьера и мебель с максимальными скидками Сезон скидок почти окончен, но в некоторых магазинах ещё остались интересные предметы, которые можно успеть купить по приятной цене
Последний шанс: Предметы интерьера и мебель с максимальными скидками

Последний шанс: Предметы интерьера и мебель с максимальными скидками
Сезон скидок почти окончен, но в некоторых магазинах ещё остались интересные предметы, которые можно успеть купить по приятной цене

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ